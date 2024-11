Světově prestižní „škola králů“ švýcarský Institut Le Rosey: Přístup k používání mobilů

Le Rosey je synonymem pro mimořádné vzdělávání, tradice a rozvoj osobností studentů. I když je symbolem luxusu a elitního vzdělávání, tak dokazuje, že lze úspěšně nastavit pravidla, která podporují zdravý vztah k technologiím.

Škola Le Rosey na břehu Ženevského jezera patří se svým školným cca 130 tisíc dolarů (cca 3,1 milionu Kč) ročně mezi nejdražší školy na světě a často je i udávána, jako škola nejdražší a nejprestižnější. Škola od svého založení, v roce 1880, vychovala generace dynastických rodin, včetně členů rodů Hohenzollernů, Cavendishů, Rothschildů, Metternichů či Rockefellerů a vychovala několik monarchů. Jedním z výrazných aspektů školního života studentů je i kodex týkající se používání mobilních telefonů. Jak tato pravidla fungují a co si z nich můžeme odnést i v běžném životě?

Le Rosey se nesnaží moderní technologie ignorovat ani zakazovat. Naopak, škola si uvědomuje, že mobilní telefony jsou nedílnou součástí života současné mládeže. Jejich přístup je však zaměřen na zodpovědné a účelné používání technologií. Kodex školy stanovuje jasná pravidla, která mají studentům pomoci udržet rovnováhu mezi využitím mobilů a plnohodnotným zapojením do školních a společenských aktivit. Klíčová pravidla kodexu jsou:

Zákaz mobilů během výuky a večerního studia

Během výuky a odpoledních akademických aktivit jsou mobilní telefony zcela zakázány. Studenti se tak mohou plně soustředit na výuku, diskusi a týmovou práci.

Škola podporuje společenské interakce během obědů a večeří. Telefony musí zůstat v kapsách nebo taškách, aby studenti mohli naplno využít čas k rozhovorům a budování vztahů.

Po určité hodině musí studenti své telefony odevzdat nebo je odložit do speciálně určených míst. Tento přístup podporuje kvalitní spánek a snižuje riziko negativního vlivu modrého světla.

Škola umožňuje používání mobilů v případech, kdy je to nutné, například pro kontakt s rodiči nebo řešení naléhavých situací.

Le Rosey ukazuje, že zavedení jasných pravidel ohledně používání mobilních telefonů může mít řadu pozitivních dopadů:

Zlepšení soustředění: Studenti se lépe věnují výuce a aktivitám.

Podpora mezilidských vztahů: Omezení mobilů zvyšuje kvalitu sociální interakce mezi studenty.

Zdravější životní styl: Menší závislost na mobilních telefonech přispívá ke kvalitnějšímu spánku a lepšímu psychickému zdraví.

Kodex Le Rosey může být inspirací nejen pro jiné školy, ale i pro rodiny a jednotlivce. Nastavení pevných pravidel pro používání mobilních telefonů pomáhá snižovat stres, zlepšuje produktivitu a umožňuje užívat si přítomného okamžiku. Zkuste si doma nastavit „digitální zóny“ bez mobilů, například během rodinných večeří nebo před spaním. Inspirujte se u Le Rosey a naučte sebe i své děti, jak si uchovat zdravou rovnováhu mezi online světem a skutečností. Le Rosey je důkazem, že i v dnešní době plné technologií lze zůstat věrný tradicím, aniž by se přehlížely potřeby moderní generace. Tato škola je nejen místem pro vzdělání elit, ale také laboratoří zdravého přístupu k životnímu stylu v digitální éře.

Zajímavosti z Kodexu 2024-2025 pro studenty různého věku:

- Vztahy mezi dospělými a studenty jsou založeny na klasických normách zdvořilosti. Studenti by měli stát, když dospělí vstoupí do místnosti a měli by stát stranou, aby jim umožnili průchod. Studenti by neměli mluvit s rukama v kapsách, se sluchátky na uších nebo bez sundané pokrývky hlavy. Studenti musí stát, pokud dospělá osoba, se kterou hovoří, také stojí. Slovní zásoba nesmí obsahovat hrubé výrazy.

- Od 5. třídy je pro akademickou práci vyžadován přenosný počítač Apple. Každý žák je zodpovědný za zálohování svých dat, nainstalování vhodného antivirového software a chránění přístupu k zařízení. Je zakázáno rekreační používání „obrazovky“ během studijního období nebo vyučovací hodiny. Během zkoušky není povoleno používat „obrazovku“ bez souhlasu příslušného učitele. Sportoviště a jídelny jsou vždy zónou bez technologií. Učení se, jak používat „obrazovky“ probíhá postupně během dospívání.

- Telefony a připojená zařízení zůstávají v pokojích po celou dobu od 8 do 20 hodin, s výjimkou výletů mimo areál školy. Všechna připojená zařízení musí být před spaním uložena do speciálního nabíjecího vozíku. Studenti jsou zodpovědní za používání svých elektronických zařízení a technologií, ačkoli v určitých specifických případech (zdravotní stav,kázeň atd.) může vychovatel jejich používání omezit. Telefony musí zůstat po celou dobu od 8 do 20 hodin neviditelné. Nedodržení těchto pravidel bude mít za následek okamžité zabavení na 24 hodin, 48 hodin, 1 týden nebo déle v případě opakovaného přestupku.

- Mezi zakázané činnosti patří přijímání jakéhokoli typu oznámení na jakémkoli zařízení od 8:00 do 20:00 hodin. Urážlivé nebo nevhodné zprávy včetně šíření vtipů nebo reklam, které mají urážlivý charakter. Nepravdivé, zavádějící, hanlivé informace nebo jakékoli zveřejnění ohrožující obraz a pověst školy. Jakákoli forma vydávání se za někoho jiného nebo krádež identity. Nevyžádané e-mailové zprávy včetně „nevyžádané pošty“ nebo jiných reklamních materiálů.

- Všechna mobilní zařízení by měla být nahlášena a jejich čísla sdělena řediteli internátu; každý nenahlášený telefon bude zabaven na celý semestr.

- Mimo areál školy musí mít studenti Rosey zapnutý mobilní telefon a musí se zdržovat ve skupinkách nejméně tří osob.

