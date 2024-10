Strategická komunikace aneb „state speech“ v obrazech DALL-E blogů iDNES

Státní aparáty se čím dál více pokoušejí o omezení veřejného mínění do mantinelů strategické komunikace „state speech“ pod taktovkou Otakara Foltýna. Jak blogy iDNES k tomuto tématu vidí uměl(eck)á inteligence DALL-E?

Kde je hranice či žádoucí stav mezi vyjadřováním názorů svobodných občanů a strategickým vytvářením narativů aparáty? Na toto zásadní téma dnešní doby vznikají nejen blogy na iDNES, nicmíně poďme se podívat, jak by to vypadalo, kdyby bylo dané téma vizualizováno pomocí DALL-E. Vybral jsem pro tento účel 5 svých předchozích blogů o tom, do jaké míry připomíná vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn určitý „etalon“ státního narativu, který jako moderní verze Orwellova Ministerstva pravdy „hlídá hranice přípustného diskurzu“. Jak by to vypadalo, kdyby vznikla „Půjčovna narativů“ spravovaná „Úřadem pro kontrolu myšlení a komunikace“, kde by si kdokoli mohl jednoduše „zapůjčit“ jednotné vyjádření k citlivým tématům, čímž by se eliminovalo riziko vzniku nežádoucích „názorových divergencí“. Dále o hledání novodobých „Havlových zelinářů“ kybernetickou obranou a skupinou informačního boje – těch, kteří budou vyvěšovat nikým nepoptávané narativy na „digitálních nástěnkách internetu“, zatímco Společnost pro ochranu svobody projevu (SOSP) místo nich bojuje za žádoucí a fundamentální právo každého jednotlivce vyjadřovat se svobodně i v kyberprostoru.

