Evropská unie byla původně založena s cílem zajištění míru, stability a spolupráce mezi evropskými státy...

... V posledních letech se však množí obavy z jejího vývoje a z toho, co mnozí považují za posun k centralizovanému řízení bez ohledu na národní zájmy členských států. Tento posun se stále častěji projevuje nárůstem „EURO-nacionalismu“, „EURO-populismu“ a nové generace, tzv. „EURO-flastenců“, což vede, nejen v ČR, ke vzniku jakési „euro-národní fronty“ podporované současnými elitami a tzv. neziskovými organizacemi s predátorskými ambicemi. Tato Fialou vedená „euro-národní fronta“ se stává pro mnohé symbolem odklonu od původních ideálů evropské integrace.

EU byla dlouho vnímána jako hráz proti nacionalismu a populismu, které sužovaly evropské země po většinu 20. století. V poslední době však začínají v EU sílit nové formy těchto jevů, které by se daly označit jako „EURO-nacionalismus“ a „EURO-populismus“. Tyto fenomény se vyznačují snahou o prosazení jednotného evropského postoje za každou cenu a využíváním populistických metod ke získání podpory veřejnosti. „EURO-flastenectví“, novodobý termín, zahrnuje především politickou strategii zdůrazňující „falešný vlastenecký“ postoj, kde se používá rétorika (euro)národní suverenity, avšak ve skutečnosti je podstatou tohoto přístupu bezmezná loajalita vůči Bruselu.

„EURO-nacionalismus“ se projevuje například v tendencích centralizovat moc na úrovni EU a prosazovat jednotné řešení problémů, které nemusí být vhodné pro všechny členské státy. To může vést ke konfliktům mezi evropskými institucemi a národními vládami, které se snaží chránit své zájmy a suverenitu. Stejně jako dřívější nacionalismus, i tento „EURO-nacionalismus“ vytváří napětí mezi jednotlivými aktéry, jen s tím rozdílem, že tentokrát se bojištěm stávají nadnárodní instituce.

„EURO-populismus“ na druhé straně využívá jednoduchých, populárních řešení ke složitým problémům, což může zahrnovat například rétoriku pro globalizaci, multikulturní předsudky v imigračních procesech nebo deliberalizaci trhu. Tento populismus může být stejně nebezpečný jako jeho národní varianty, protože vede k polarizaci společnosti a podkopává demokratické hodnoty, na nichž je EU založena. Politici využívají líbivých sloganů o „ochraně evropských hodnot“ a „sjednocení Evropy,“ zatímco ve skutečnosti tím kryjí své vlastní zájmy a mocenské ambice.

„EURO-flastenectví“, nová varianta falešného vlastenectví, je způsob, jakým se někteří politici tváří jako ochránci národních a evropských zájmů, ale v reálu jejich kroky vedou k ještě větší integraci pod taktovkou Bruselu. Tyto pseudovlastenecké pózy jsou jen krytím pro prosazování zájmů mocných lobbistů a predátorských neziskovek, které si uzurpují právo mluvit za občany, ačkoliv nemají žádnou skutečnou demokratickou legitimitu.

Pod pojmem „euro-národní fronta“ si můžeme představit spojenectví sil, které na první pohled hájí národní zájmy, ale ve skutečnosti udržují mocenské struktury Bruselu a podporují stále větší zasahování EU do vnitřních záležitostí členských států. Fialova vláda, která je v tomto ohledu zářným příkladem, se snaží vytvořit iluzi národní jednoty ve prospěch „evropského projektu,“ přičemž obětuje domácí problémy a zájmy obyvatel. Je to jakýsi hybridní model – na jedné straně hájí formálně české zájmy, ale na druhé straně posiluje centralizaci moci v EU a prosazuje agendu, která nemusí být ve prospěch všech českých občanů.

Fialovu „euro-národní frontu“ doplňují tzv. „predátorské neziskovky“, které se etablovaly jako mocný hráč na poli ovlivňování veřejného mínění a narativů. Tyto organizace, často financované z evropských zdrojů nebo prostřednictvím složitých finančních mechanismů, vystupují jako arbitři „pravdy“ a „společenského pokroku.“ Využívají svou pozici k prosazování politických agend, aniž by nesly přímou odpovědnost vůči občanům. Tento fenomén je podobný kolektivizaci v 50. letech v Československu, kdy bylo vše sjednocováno pod jedním ideologickým vedením.

Stejně jako kolektivizace v 50. letech vedla k likvidaci drobných podnikatelů a nezávislých zemědělců, může dnešní tzv. „kolektivizace narativů“ ohrozit nezávislé novináře, menší politické strany a další aktéry, kteří se odmítají podřídit „jednotnému euro-narativu“. V Československu byly v 50. letech prosazovány politické procesy a likvidace opozice za účelem vytvoření socialistického ráje. Dnes se EU pokouší o „moderní ráj“ na základě nové ideologie evropského sjednocení, kde se odlišné názory považují za hrozbu stability a společenského pokroku.

Nicméně je stále větší pravděpodobnost, že ve sněmovních volbách 2025 současná opozice v ČR získá ústavní většinu, která by mohla vést k zásadním změnám v politice EU i České republiky. Tato většina by mohla představovat vážnou výzvu pro Fialovu „euro-národní frontu“ a vést k revizi přístupu k EU a k obnovení větší národní suverenity. Zároveň by to znamenalo přehodnocení role „predátorských neziskovek“ a snahu o vyváženější a demokratičtější narativy, které budou reflektovat skutečné potřeby a přání obyvatel.

Pokud má EU nadále fungovat jako projekt, který podporuje mír a prosperitu na kontinentu, musí se zaměřit na řešení těchto výzev. Je třeba, vedle hospodářské situace, zlepšit transparentnost a odpovědnost v rozhodovacích procesech, posílit propojení mezi občany a evropskými institucemi a odmítnout tendence k „EURO-nacionalismu“ a „EURO-populismu“.

Soumrak úpadkových euro-nacionalistů, euro-populistů, euro-flastenců a Fialovy „euro-národní fronty“ je možná blíže, než si myslíme.

