„SOROSismus“ je možný kritický termín označující ideologický směr spojený s globálními lidskoprávními organizacemi a veřejnoprávními médii, které jsou obviňovány z manipulace veřejného diskurzu a prosazování jednostranné agendy.

Tento pojem, inspirovaný jménem finančníka a filantropa George Sorose, slouží jako zkratka pro širší fenomén, kde lidskoprávní organizace přerůstají svou původní roli ochránců základních práv a transformují se do určitých „lidskoNADprávních“ entit, zatímco veřejnoprávní média ztrácejí nezávislost a stávají se nástroji určité „veřejnoBEZprávní propagandy“.

Lidskoprávní organizace byly původně vytvořeny s ušlechtilým cílem: chránit základní práva jednotlivců, obzvlášť těch, kteří jsou zranitelní a marginalizovaní. Postupem času však některé z těchto organizací překročily rámec svého mandátu a začaly se zaměřovat na prosazování specifické ideologie, která překračuje samotnou ochranu základních práv a stává se nástrojem kulturně-politického boje. Odtud vzniká termín „lidskoNADprávní organizace“, což naznačuje, že tyto organizace už nechrání pouze základní práva, ale že prosazují nadřazenou morální a ideologickou agendu.

Tyto organizace, často podporované nadnárodními strukturami nebo filantropy jako je George Soros, zasahují do politiky států, vyvíjejí tlak na jejich legislativu a směřují k tomu, aby přetvářely hodnoty celé společnosti podle svých představ. Multikulturalismus, genderová politika či otevřenost k masové migraci jsou témata, která často tvoří jádro jejich aktivit. Odpůrci však varují, že tato agenda nebere v úvahu místní kontexty, kulturní tradice a společenské potřeby, a proto může být vnímána jako příliš radikální a narušující.

Veřejnoprávní média byla původně vytvořena jako nezávislá instituce s cílem informovat občany vyváženě a objektivně. Jejich role byla klíčová v demokracii, neboť měla poskytovat prostor pro všechny názory a být hlasem veřejného zájmu. Nicméně, kritici tvrdí, že veřejnoprávní média postupně ztrácejí svou nezávislost a stávají se nástrojem prosazování jednostranné agendy, která je v souladu s hodnotami určitých „lidskoNADprávních organizací“. Tím se také přeměňují v určité „veřejnoBEZprávní média“ – média, která sice stále fungují pod veřejnoprávním statusem, ale neplní svou roli nestranného informátora.

Tento fenomén se projevuje například v výběru témat, která jsou medializována, a ve způsobu, jakým jsou některé události rámovány. Kritické hlasy tvrdí, že mediální zpravodajství často jednostranně prezentuje témata spojená s migrací, klimatickými změnami nebo genderovými otázkami, zatímco hlasy, které mají odlišné názory, jsou marginalizovány nebo démonizovány. V důsledku toho vzniká informační vakuum, kde jsou mainstreamové mediální zdroje považovány za předpojaté a neobjektivní.

SOROSismus, jak by tento fenomén mohl být kriticky označován, tak představuje prolínání globálního aktivismu a mediálního vlivu, kde lidskoprávní organizace a veřejnoprávní média tvoří spojenectví, které prosazuje jednotnou ideologickou linii. Kritici tohoto směru často poukazují na to, že jde o jakýsi nevolený vládní model, kdy nadnárodní aktéři ovlivňují veřejnou politiku skrze své finanční a mediální sítě, aniž by za to nesli přímou zodpovědnost vůči občanům.

Na jedné straně stojí SOROSismus jako síla, která se snaží prosazovat pokrokové hodnoty, lidská práva a globální solidaritu. Na druhé straně ho jeho kritici považují za nástroj manipulace, který oslabuje národní suverenitu, tradiční hodnoty a právo občanů rozhodovat o své vlastní budoucnosti.

Jedním z hlavních důsledků SOROSismu je zvýšená polarizace společnosti. Zatímco část obyvatel podporuje tyto globální hodnoty a vnímá lidskoprávní organizace a veřejnoprávní média jako klíčové hráče v boji za spravedlivější svět, druhá část veřejnosti je stále skeptičtější. Tato část populace vnímá tento vliv jako zásah do demokratických procesů a tradičních hodnot. Výsledkem je ztráta důvěry nejen ve veřejnoprávní média, ale i v politické instituce jako celek.

Kromě toho SOROSismus často posiluje pocit, že existuje jakási „elita“, která prosazuje globální agendu, zatímco „obyčejní lidé“ jsou odstrčeni na okraj. Tento pocit odcizení je živnou půdou pro populismus, který reaguje na vnímanou nadřazenost těchto globálních institucí a volá po návratu k národnímu zájmu a tradičním hodnotám.

SOROSismus, ať už vnímán jako pozitivní síla změny nebo jako nebezpečný nástroj globalizace, představuje klíčový fenomén současné politiky. Nově definovanými pojmy jako „lidskoNADprávní organizace“ a „veřejnoBEZprávní média“ lze popsat dnešní významné aktéry v utváření veřejného diskurzu, přičemž jejich vliv zároveň vyvolává otázky ohledně legitimity a rovnováhy mezi globálními zájmy a lokálními hodnotami.

Je nezbytné, aby společnost našla rovnováhu mezi ochranou lidských práv, podporou mediální svobody a respektováním národních zájmů. Pouze tímto způsobem lze předcházet polarizaci a zajistit, že jak lidskoprávní organizace, tak média budou sloužit skutečně veřejnému zájmu, nikoli jen úzkým ideologickým cílům.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

