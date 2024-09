„Sdílení Cimrmanem“ aneb Jára a jeho předobrazy vizualizované umělou inteligencí „DALL-E “

Představte si, že strávíte celý život snahou změnit svět, přijdete s revolučními nápady, objevíte neznámé končiny, a přesto se vaše jméno ztratí v prachu dějin.

A teď si představte, že se objeví fiktivní postava – zčásti vědec, zčásti cestovatel, zčásti všeuměl – a pohltí všechnu vaši slávu. Přesně to by mohly tvrdit čtyři historické osobnosti, které by neměly být ve stínu Járy Cimrmana, ale on v jejich.

V blogové edici zářijových nedělí „Sdílení Cimrmanem“ jsme si připomenuli:

Jakub Hron: Cimrmanovský vynálezce a učitel Aloise Rašína, kterému Čapek napsal nekrolog (8.9.2024)

V. S. Plumlovský: Cimrmanovský vynálezce „lamezónu“ ze středomoravského Plumlova (15.9.2024)

Jan Eskymo Welzl: Cimrmanovský dobrodruh, který žil mezi mýty a realitou (22.9.2024)

Alois Beer: Cimrmanovský propagátor technických novot z východočeské Dobrušky (29.9.204)

Dohromady tedy mohou teoreticky tvořit i vzhed tohoto fiktivního génia. Když použijeme model strojového učení pro generování digitálních obrazů na základě popisů DALL-E dostaneme pro předobrazy tyto svébytné podoby „halucinující AI“.

Jakub Hron

Václav Svoboda Plumlovský

Jan Eskymo Welzl

Alois Beer

A společně dané čtyři obrazy dokáží vytvořit následující ještě svébytnější obrázek.

Jára Cimrman (stojící, nespící)

