Satirické blogy v obrazech uměl(eck)é inteligence DALL-E

Satira má schopnost přetvářet svět kolem nás – zrcadlí jej a nabízí nové pohledy na témata, která jsou nám všem blízká.

Umělá inteligence dnes proniká nejen do textů, ale také do vizuální tvorby, a tak nás zavádí do zcela nových dimenzí humoru a kritiky. DALL-E, nástroj schopný generovat obrazy na základě textových pokynů, představuje jakousi digitální obdobu klasického satirického kreslíře. Satira prostřednictvím DALL-E nám ukazuje, že umělá inteligence vnímá svět jinak. Nutí ná přemýšlet nejen o tom, co chceme říct, ale také jak to chceme vidět. Obraz vykreslený DALL-E nemusí vždy odpovídat očekávání, ale rozhodně člověka nenechá lhostejným. Pojme se podívat na jeho 5 obrázků k mým 5ti blogům.