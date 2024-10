Proč jsem se neúčastnil „Konzervativního kempu“ SOSP?

12.10.2024 se konal „Konzervativní kemp“ organizovaný „Společností pro obranu svobody projevu“ (SOSP). Proč jsem se nezúčastnil, i když SOSP plně podporuji v jejím úspěšném a efektivním boji za „svobodu slova“?

Důvod je jednoduchý: Moje politická pozice a vize budoucnosti se diametrálně odlišuje od toho, co současný konzervativismus nabízí. Ačkoli chápu historický význam konzervativních hodnot, nesouhlasím s regresivním pohledem, který nás vrací zpět do 19. století. Daného kempu (viz info zde, zde či zde ) se sice zúčastnilo na cca 150 velmi zajímavých lidí, jejichž názory dobře znám a zpravidla s nimi i vřele souhlasím, ale i přes své osobní konzervativní přístupy prostě „politický konzervativec“ nejsem.

Už ve Straně svobodných občanů v letech 2011-2015 jsem se ve vnitrostranických filozofických diskusích definoval jako „libertariánský republikán“ s přístupem Rona Paula (viz frakce Republikánské strany USA) a přístupem objektivismu Ayn Rand a ne jako „konzervativec“ či „libertarián“. Více modernista než tradicionalista. A kupodivu více formalista než funkcionalista a odmítající jakékoli tehdejší námluvy s (Urzovým) anarchokapitalismem či infantilní výstřelky odrazující mentálně dospělé, konzervativní a pravicové voliče.

Moje vize není o návratu k zastaralým myšlenkám, ale o progresivním přístupu, který vychází z bohatých zkušeností a úspěchů naší civilizace. Definuji svůj přístup jako „Kybernetický občanský humanismus“, což je evoluce politického myšlení založená na kombinaci toho nejlepšího z české a moravské historie i celkově západní civilizace. Nejde o slepý technologický optimismus, ale o efektivní využití technologií k řešení současných hrozeb, jako jsou kyberokracie či algokracie, kterým nelze úspěšně čelit s konzervativním mindsetem 19. století.

Na rozdíl od toho, co se dnes často označuje za progresivismus, mám na mysli skutečný západní liberální progresivismus, který čerpá inspiraci z myšlenek Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Havel prosazoval nepolitickou politiku zdola, Klaus upozorňoval na rizika ideologických „-ismů,“ a Zeman volal po soutěži budoucích vizí. Tito tři prezidenti se každý svým způsobem zasazovali o to, aby se politická moc nepřenášela na odosobněné aparáty nebo ideologie, ale aby politika zůstávala lidská, blízká a transparentní.

Bohužel, pojem progresivismus byl v posledních desetiletích znehodnocen. Co dnes často vidíme jako „progresivní,“ není ve skutečnosti ničím jiným než neliberálním degresivismem pod maskou západního pokroku. Západní civilizace dnes upadá pod vlivem těchto neudržitelných ideologií, které odmítají skutečné liberální hodnoty.

I když chápu volání po návratu k některým starým hodnotám, regresivní konzervatismus 19. století pro mě není funkční odpovědí na dnešní výzvy. Ve světové konkurenci civilizací tento přístup dlouhodobě neobstojí. Potřebujeme novou, progresivní vizi budoucnosti, která bude schopná čelit moderním hrozbám, jako jsou kybernetické hrozby a algoritmická kontrola.

Konzervativní kemp možná lákal ty, kteří se chtějí vrátit k osvědčeným tradicím. Já se však dívám kupředu. „Kybernetický občanský humanismus“ je podle mě cesta, která kombinuje to nejlepší z naší historie s technologickými inovacemi a demokratickými hodnotami. Naším cílem by nemělo být vracet se zpět, ale vytvářet novou, svobodnější a pokrokovější budoucnost. A proto se podobných akcí neúčastním – protože věřím, že budoucnost patří těm, kteří se odváží inovovat a stavět na silných základech minulosti, aniž by se do ní uzavřeli.

