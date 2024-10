Pražský hrad jako místo odměny: Týden pro občany nad 40 let s „daňově-dotační neutralitou“

Kdyby byl v České republice zrušen úřad prezidenta, otevřela by se možnost přeměnit Pražský hrad v prostor, kde by si občané mohli odpočinout a užít si krásu a důstojnost tohoto historického místa.

Navrhoval bych tedy, aby každý občan nad 40 let, který dosáhne a prokáže tzv. „daňově-dotační neutralitu“, měl právo strávit na Hradě jeden týden. Tento koncept by nejen reflektoval uznání za příspěvek jednotlivců k chodu státu, ale také by vytvořil symbolickou rovnováhu mezi občanem a veřejnými prostředky. Každý občan představuje z ekonomického hlediska specifický „profil“. V různých fázích života čerpáme od státu určité služby, zatímco v jiných fázích přispíváme do státní pokladny. Děti a mládež jsou čistými příjemci – čerpají prostředky na vzdělání, zdravotní péči a další podpory. Jakmile vstoupíme do produktivního věku, většina z nás začíná pracovat a odvádět daně, které financují nejen naši vlastní spotřebu veřejných služeb, ale i ostatních členů společnosti, včetně seniorů.

Daňově-dotační neutralita by v tomto smyslu znamenala, že občan přispěl do systému tolik, kolik z něj v průběhu svého života čerpal. Tento koncept by mohl být aplikován jako kritérium pro udělení zvláštního práva pobytu na Pražském hradě. Občané, kteří prokážou, že v určitém bodě svého života dosáhli vyrovnané bilance mezi tím, co od státu obdrželi a co mu na oplátku poskytli, by měli nárok na týdenní pobyt v jedné z nejvýznamnějších českých památek. Týden na Pražském hradě by byl symbolickým gestem ocenění pro občany, kteří dosáhli daňově-dotační neutrality. Takoví lidé nejenže splnili svůj podíl na financování chodu státu, ale zároveň nečerpají více, než do systému přispěli. To by mělo být uznání, že tito občané nejsou břemenem pro státní rozpočet a aktivně přispívají k udržitelnosti veřejných financí.

Navíc by tento přístup podpořil princip odpovědného občanství. Každý z nás by měl pocit, že má kontrolu nad svým příspěvkem společnosti a že stát jeho přínos skutečně oceňuje. Hrad, který byl dosud místem politické reprezentace, by se tak stal místem občanské hrdosti a odměny. Daňově-dotační neutralita představuje zcela nový způsob, jak nahlížet na rovnováhu mezi občany a státem. Dokázali bychom lépe sledovat, kde je finanční zátěž nesena a jak jednotlivé fáze života ovlivňují veřejné finance. Tento koncept by mohl také přispět k diskusi o dlouhodobé udržitelnosti systému, zejména v kontextu stárnutí populace a vysokých nákladů na zdravotní péči a důchody.

Pokud by Česká republika zrušila úřad prezidenta, Pražský hrad by mohl sloužit jako symbol občanské rovnosti a odpovědnosti. Právo strávit týden na Hradě by bylo nejen oceněním těch, kteří dosáhli daňově-dotační neutrality, ale také povzbuzením pro ostatní, aby se stali aktivními přispěvateli do společného systému. Tento model by reflektoval rovnováhu mezi čerpáním a příspěvkem, kterou by občan během života udržoval, a poskytl by hmatatelný symbol toho, že náš stát si váží těch, kteří ho udržují v chodu.

Na financování by mohl být použit dosavadní rozpočet a každoročně by takovou příležitost mohlo využít 5 až 10 tisíc občanů. Kteří by to byli, by mohlo být založeno na několika kritériích a procesech, které by zajistila spravedlnost a transparentnost jako:

1. Žebříček na základě finančních příspěvků: Jedním z nejpřímějších způsobů, jak vybírat, by bylo zavést systém, který by zohledňoval míru, jakou občan během svého života přispěl do státní pokladny a jak čerpal z veřejných prostředků. Občané, kteří dosáhli daňově-dotační neutrality a jejichž celkový příspěvek je nadprůměrný, by byli zařazeni na přední místa v žebříčku.

2. Loterijní systém: Aby byla zajištěna rovnost šancí a zabránilo se přílišné koncentraci výhod u vysoce příjmových skupin, mohlo by být zavedeno losování. Občané, kteří splní kritéria daňově-dotační neutrality, by byli automaticky zařazeni do loterie. Každý rok by pak bylo náhodně vybráno 5 až 10 tisíc šťastlivců, kteří by získali týdenní pobyt na Hradě.

3. Kombinovaný systém žebříčku a loterie: Tento systém by mohl spojit výhody obou přístupů. Občané by byli zařazeni do žebříčku na základě svého finančního přínosu, přičemž každý rok by určité procento občanů s nejvyšším přínosem automaticky získalo právo na pobyt (např. 30 % z celkového počtu). Zbývající místa by pak byla losována mezi zbylými uchazeči.

4. Priorita podle veřejného přínosu: Dalším kritériem by mohlo být zohlednění přínosu pro společnost v podobě veřejné služby. Lidé, kteří se kromě dosažení daňově-dotační neutrality podíleli na dobrovolnických, charitativních nebo jiných prospěšných aktivitách, by mohli mít vyšší prioritu v systému přidělování pobytů.

5. Omezená možnost opakovaného pobytu: Aby bylo zajištěno, že se do programu dostane co nejvíce občanů, každý by měl možnost využít pobyt na Pražském hradě jen jednou za život. Tím by se zajistilo, že se výhoda nebude koncentrovat u malé skupiny lidí, a více občanů by mělo možnost využít tuto příležitost.

6. Online přihláška a transparentní bodový systém: Pro větší spravedlnost by mohl být zaveden online systém, kde by občané, kteří splnili podmínky, podávali přihlášku. Na základě transparentního bodového systému by se jim přidělovaly body podle různých kritérií, jako je finanční přínos, věk, veřejný přínos a další faktory. Výběr by byl automatizovaný a veřejně kontrolovatelný.

7. Územní vyváženost: Aby nedošlo k tomu, že by většinu pobytů využívali občané z větších měst či konkrétních regionů, mohl by být výběr omezen podle regionálních kvót. Z každého kraje by tedy byl vybrán určitý počet občanů, což by zaručilo, že výhoda bude rovnoměrně distribuována po celé republice.

Kombinace spravedlivého bodového systému s prvky náhody by mohla zajistit, že výběr 5 až 10 tisíc občanů bude transparentní, rovný a zároveň uzná hodnotu těch, kteří významně přispěli k daňově-dotační rovnováze státu. Tento systém by nejen posílil pocit občanského přispívání, ale také by nabídl unikátní zážitek, který by občany spojil s historií a národními hodnotami.

Obrázky vygenerované uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

