Politika v době umělé inteligence #4: Spor mezi „Winampisty“ a „Spotifyány“?

Zapomeňme na opouštěné dělení na pravici a levici. Svět se mění a s ním i politické střety. Co kdyby budoucí politická scéna neřešila ekonomiku nebo ideologii, ale spíše otázku, zda je lepší být „Winampistou“ nebo „Spotifyánem“?

„Winampisté“ (dle softwaru Winamp z 1997) budou představovat ty, kdo věří ve svobodu volby a schopnost dělat věci po svém. V jejich světě bude klíčové mít kontrolu nad tím, co se děje – stejně jako si kdysi vybírali, které MP3 si stáhnou, v jakém pořadí je přehrají a jakou vizuální podobu jejich přehrávač bude mít. Pro Winampisty bude technologie nástrojem, nikoliv autoritou. V politice tak budou tíhnout k decentralizaci, individuálním právům a odporu vůči „algoritmickému diktátu“.

Na druhé straně budou „Spotifyáni“ (dle softwaru Spotify z 2006). Tito lidé budou věřit, že technologie by měla zjednodušovat život. Proč se zdržovat nastavováním playlistů, když vám algoritmus nabídne přesně to, co potřebujete? Spotifyáni budou podporovat centralizované systémy, které optimalizují a automatizují – ať už jde o hudbu, ekonomiku, nebo politicko-ekonomické rozhodování.

Tento konflikt se může stát metaforou pro budoucí společenské dilema: Dáme přednost decentralizované svobodě s větší odpovědností, nebo pohodlí a efektivitě s určitým odevzdáním kontroly?

Podobný rozpor zřejmě uvidíme i ve vývoji umělé inteligence. Někteří budou chtít chatboty, kteří slouží jako flexibilní nástroje pro kreativitu (Winamp přístup), zatímco jiní budou očekávat chatboty, kteří automaticky vyřeší všechny problémy a nabídnou nejefektivnější řešení (Spotify přístup). Budeme tak možná už brzy i svědky existence chatbotů nejrůznějších think tanků i politických stran, které se budou rozcházet v názorech na to, jak moc máme svěřit svůj život algoritmům. Podobně jako hudba, i politika je o hodnotách, preferencích a přístupu ke světu. Tak co, jste „Winampista“, nebo „Spotifyán“?

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

