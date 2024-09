Evropská unie se v posledních letech zaměřuje na ochranu přírody a životního prostředí prostřednictvím ambiciózních projektů jako je (European) Green Deal.

Zatímco se tento plán věnuje ekologickým otázkám, paralelně probíhá v Evropě jiný, méně viditelný, ale stejně důležitý proces – snaha o ochranu evropských kultur a národních identit před vlivy masové migrace a globalizace. Tento přístup nemá oficiální název, ale mohli bychom jej nazvat Patriot Deal, který sjednocuje a zviditelňuje různé iniciativy zaměřené na zachování kulturní rozmanitosti Evropy.

Stejně jako (European) Green Deal chrání životní prostředí, tak nepojmenované, ale probíhající politické i nepolitické iniciativy chrání evropské kulturní prostředí. Tato ochrana je podle některých nezbytná tváří v tvář masové migraci, která může ovlivnit demografické složení evropských zemí a tím i jejich kulturní identitu. Patriot Deal by mohl být rámcem, který by pojmenováním sjednotil tyto snahy pod jednu zastřešující myšlenku – ochranu evropských tradic, jazyků a hodnot.

Patriots for Europe, politická skupina v Evropském parlamentu, již pracuje na ochraně evropských kulturních hodnot. Tato skupina se snaží čelit výzvám spojeným s masovou migrací a podporuje politiku, která respektuje kulturní specifika jednotlivých členských států. Myšlenka Patriot Dealu by mohla poskytnout jednotné jméno a rámec těmto aktivitám, které již probíhají, ale zatím nemají jasnou identitu jako například Green Deal a mezi něž by patřila:

- Podpora kulturní suverenity (Posílení kulturní suverenity evropských národů. Stejně jako Green Deal podporuje udržitelné energetické zdroje, Patriot Deal by podporoval udržitelnost kulturní rozmanitosti, umožňující národům udržovat a rozvíjet jejich kulturní dědictví);

- Řízená migrace (Iniciativy podporované Patriot Dealem by zahrnovaly politiku řízené migrace, která bere v úvahu kapacity hostitelských zemí a respektuje jejich kulturní kontext. Tento přístup by zajistil, že migrace přináší do Evropy obohacení, nikoli ohrožení kulturní identity);

- Vzdělávací iniciativa (Patriot Deal by také podporoval vzdělávací iniciativy, které posilují povědomí o národních kulturách. Vzdělávání o historii, tradicích a jazycích je klíčové pro udržení kulturní identity v Evropě, která čelí globalizačním tlakům).

V dnešní politické a společenské debatě jsou silné pojmy jako (European) Green Deal zásadní pro zviditelnění a podporu konkrétních cílů. Stejně tak etablovaný Patriot Deal by mohl sloužit jako silný rámec pro politiku, která chrání evropskou kulturní rozmanitost. Tento koncept by nejen pomohl lépe komunikovat význam ochrany národních kultur, ale také by sjednotil rozličné iniciativy pod jeden jasný cíl. Patriot Deal by se tak stal symbolem ochrany evropského kulturního klimatu, stejně jako Green Deal symbolizuje ochranu klimatu přírodního. Jeden se zaměřuje na uhlíkovou neutralitu, jiný se zase zaměřuje na kulturní neutralitu.

V době, kdy je Evropa konfrontována s otázkami své vlastní identity a soudržnosti, je pro mnoho lidí logické, že by takový krok byl více než jen vhodný. A mnoho lidí také prosazuje, že pokud chce Evropa zůstat věrná svým kořenům v globalizovaném světě, tak ochrana kultury musí být stejně klíčovým prvkem jako (European) Green Deal. Nazývejme to tedy (European) Patriot deal.