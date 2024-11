Nemíří Fiala místo ke světové „4th Industrial Revolution“ k „1st Deindustrial Revolution“?

Premiér Fiala prohlásil, že za další 4 roky jeho vlády můžeme mít německé mzdy. Někdo nesebevědomě a škarohlídsky říká, že jeho vláda je sice nejlepší jen v zadlužování, de-industrializaci a teď už i v sebeironii. Ale co když ne?

Co když jde jen opačným směrem než stádo, kdy místo 4. průmyslové revoluce zahájil zatím lidmi nedoceňovanou „1st Deindustrial Revolution“?

Zatímco jiné země s nadšením zavádějí automatizaci a moderní technologie, premiér Fiala si evidentně řekl, že průmysl a montovny jsou zbytečné. Proč se otravovat s nějakými těmi továrnami, když můžeme vytvořit úplně nové sektory, jako: anti-dezinformační služby. Dělníci mohou s úlevou sledovat, jak se jejich továrny zavírají, zatímco stát se bude snažit přesouvat „pracovní sílu“ do oblasti „boje proti dezinformacím“. Konečně bude každý Čech zaměstnaný v digitální sféře, kde není třeba nic vyrábět – stačí hlídat internet a kontrolovat správnost narativů!

Namísto toho, aby ČR vedla evropský či světový technologický pokrok, tak se může stát neohroženým lídrem v rušení výroby, nejen z důvodu nekonkurenceschopnosti kvůli vysokým cenám vstupních energií a kdy dosud jen Češi zchudli o 100 miliard na úkor zbohatlých energetiků. „Deindustrializace je naše budoucnost!“ by již brzy mohl premiér Fiala prohlašovat při příležitosti zavírání další klíčové fabriky. „Zbavme se těch zastaralých továren a soustřeďme se na něco důležitějšího – na udržení informací pod kontrolou! Antidezinformační služby zajistí, že každý občan bude nejen zaměstnán, ale hlavně informován podle těch nejnovějších narativů.“

Zatímco se jinde podporují investice do technologií, robotiky a chytrých továren, tak ČR se může zaměřit na rozvoj sektoru „digitální hygieny vládního narativu“. Proč investovat do inovací, když můžeme mít armádu antidezinformátorů, kteří se postarají o to, aby byly správné informace na každém rohu?

Jak uvedla Miroslava Kopicová z Národního fondu vzdělávání na MSV 2024: Nemáme stejně dostatek kvantity ani kvality pro uvažované strategické koncepce Průmyslu 4.0. Do roku 2030 bude chybět v práceschopném obyvatelstvu 85 tisíc lidí, do 2040 bude chybět 170 tisíc lidí, do 2045 bude chybět 400 tisíc lidí. Už do 2028 nejsme schopni pokrýt požadavky na nově vzniklá místa a náhradu za odchody do důchodu vesměs velice kvalifikovaných inženýrů a doktorů a z nosných oborů. Letos maturovalo cca 75 tisíc studentů z češtiny a z nich jen 13 tisíc z matematiky. Takovou máme, nebo spíše nemáme technologickou základnu v nejmladší generaci. Prostě nemáme kvalitu, abychom pozvedli ekonomiku na vyšší přidanou hodnotu. Máme 18 % technologicky kvalifikovaných lidí v podílu na zaměstnanosti, ale vyspělé země mají 20 - 30 %.

Proto možná nyní premiér Fiala na každé konferenci začne prohlašovat „Inovace přece nejsou o tom, montovat nějaké díly! Nechce montovny, chceme mozkovny! Skutečné inovace přicházejí v podobě prevence dezinformací a zajištění správných názorů. Pokud budeme kontrolovat, co lidé vědí, už není třeba vyrábět nové věci. Stačí, že správně informovaní občané vědí, co je pro ně nejlepší – a to je základem naší nové deindustrializované ekonomiky.“

Zatímco tak Fialova vláda může slavit reálné úspěchy v likvidaci českého průmyslu, občané budou asi trošku v šoku. „Mám rád moderní technologie, ale nečekal jsem, že budoucnost znamená hlavně hlídat internet,“ mohl by si brzy stěžovat jeden z propuštěných dělníků, který by mohl být zaměstnaný v českém či celoevropském oddělení digitální čistoty jako „antidezinformátor“.

Když svět směřuje k chytrým technologiím a propojeným průmyslům, ČR může hrdě kráčet jinou cestou. Díky premiéru Fialovi a jeho „1st Deindustrial Revolution“ můžeme zapomenout na továrny a výrobní linky. Budoucnost je v antidezinformačních službách, kde se zaměstnanci starají o čistotu narativů místo špinavých rukou od práce. Konečně stát, který nevyrábí, ale chrání – ne naše výrobky, ale naše myšlení.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

Čtěte na podobné téma:

Strategická komunikace aneb „state speech“ v obrazech DALL-E blogů iDNES

„Euro-dezolát“ a „euro-dezolátství“: Nekritické přijímání úpadkové politiky EU

Nalevo od „rudého socialismu proletariátu“ je „fialový asocialismus lumpenproletariátu“?