Nekorektnost politické korektnosti

Politická korektnost je fenomén, který měl původně sloužit k tomu, aby se společenská komunikace stala ohleduplnější a přístupnější pro všechny skupiny obyvatel.

V praxi se však tento koncept často mění v nástroj, který potlačuje otevřenou debatu, deformuje svobodu projevu a vnucuje určité standardy, jež místo podpory rovnosti vytvářejí novou formu cenzury. Na první pohled politická korektnost působí jako moderní výraz slušnosti a respektu vůči odlišným skupinám lidí. Avšak pod povrchem se ukrývá mechanismus, který ohraničuje, co můžeme nebo nesmíme říkat, a tím redukuje svobodu myšlení a projevu. Když se boj proti předsudkům stane přehnaně regulovaným, je výsledkem často obcházení pravdy ve jménu předem stanovených norem.

V rámci tohoto mechanismu se neustále rozšiřuje pole toho, co je považováno za nevhodné, přičemž názorové odlišnosti jsou často rychle označovány za „urážlivé“ nebo „nenávistné“. Tímto způsobem se politická korektnost stává nástrojem manipulace veřejného diskurzu – namísto toho, aby podporovala otevřenou debatu, omezuje ji. Kdo se odváží mluvit „nekorektně,“ riskuje nálepku extrémisty, xenofoba či rasisty, aniž by se skutečně analyzovalo jádro jeho argumentu. Dalším důsledkem přehnané politické korektnosti je, že lidé se stále více bojí otevřeně vyjádřit své názory. V obavě z toho, že budou společensky odsouzeni nebo profesionálně znevýhodněni, zůstávají zticha. Tím se vytváří prostředí, kde kritické myšlení upadá, protože diskuse se stává jednostrannou. Všichni se musí podřídit jednomu „správnému“ pohledu na svět.

Tento trend je nebezpečný, protože tím mizí prostor pro autentickou výměnu názorů, která by mohla vést k intelektuálnímu růstu a řešení skutečných problémů. Lidé raději volí autocenzuru, což jen posiluje zacyklenost politické korektnosti. Jedním z projevů přehnané politické korektnosti jsou absurdní případy, kdy běžné výrazy nebo zvyky začínají být považovány za problematické. Například tradiční pohádky, historické postavy nebo kulturní události jsou revidovány nebo přímo odsouzeny kvůli tomu, že neodpovídají dnešním standardům „korektního“ chování. Tento přístup připomíná Orwellovské scénáře, kde se přepisuje historie a realita je přizpůsobována ideologickým normám. Tento proces nejenže popírá naši historickou zkušenost, ale také oslabuje schopnost společnosti rozlišovat mezi skutečnými problémy a uměle vytvářenými kontroverzemi.

Jednou z největších hodnot demokratické společnosti je svoboda projevu. Politická korektnost by neměla stát nad tímto právem. Pokud začneme omezovat projevy, které nám nejsou pohodlné, otevíráme dveře k širšímu potlačování svobody. Naše společnost by měla umožnit různé názory, i když jsou nepříjemné nebo provokativní. Pravá tolerance spočívá v tom, že umožníme ostatním říkat to, s čím nesouhlasíme, aniž bychom je umlčovali. Je na každém jednotlivci a skupině, aby si vytvořili svůj názor, nikoli na institucích nebo aktivistech, kteří by měli říkat, co je správné myslet.

Politická korektnost, pokud se stane příliš rigidní, může vést ke společenské sterilizaci debaty. Místo otevřené diskuse vzniká uměle kontrolovaný prostor, kde jsou určité názory předem zavrhovány. To nejenže ničí svobodu projevu, ale také podrývá základní principy demokracie. Potřebujeme vytvářet prostor pro otevřenou diskusi, kde budou různé pohledy zohledněny a analyzovány. Ačkoliv je slušnost důležitá, nelze ji zaměnit za pravdu. Svoboda projevu musí zůstat nedotknutelnou součástí naší společnosti, i kdyby to znamenalo, že budeme muset akceptovat názory, které se nám nelíbí. Nekorektnost politické korektnosti totiž spočívá právě v tom, že místo aby chránila všechny, vnucuje jednu jedinou pravdu. A to je něco, proti čemu bychom se měli stavět.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

Čtěte na podobné téma:

Více svobody slova na Západě: Tvoří informované voliče a ti funkční demokracii (4.5.2022)

Nesouhlas s ProtiAlt a postojem „Žádnou svobodu nepřátelům svobody“ (2.12.2012)