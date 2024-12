Nakolik ovlivnil děda Elona Muska z kanadské Social Credit Party jeho technologické vize?

Elon Musk, jedna z nejvlivnějších osobností moderní technologické scény, je často spojován s futuristickými vizemi, koloniemi na Marsu a elektromobily, které mění automobilový průmysl.

Co však mnoho lidí neví, je fascinující historie jeho rodiny – konkrétně jeho dědečka, který byl členem politické strany Social Credit Party of Canada (1935-1993). Jaké byly jeho ideály a jak mohl tento odkaz ovlivnit Elona Muska?

Tato politická strana byla inspirovaná ekonomickou teorií C. H. Douglase a jejím hlavním cílem byla ekonomická svoboda jednotlivce zavedením proti-inflačního systému tvořeného, jak „spravedlivými cenami“, tak „národní dividendou“, což by umožňovalo rozdávat (resp. poskytovat úvěr bez zadlužení) občanům „sociální kredit“ – formu základního příjmu financovaného státem. Strana tvrdila, že by tím odstranila chudobu a zajistila ekonomickou stabilitu v době, kdy svět sužovala Velká hospodářská krize. V té době šlo o velmi radikální myšlenku, která míchala ekonomiku s utopistickým pohledem na svět. Strana měla největší úspěch v západní Kanadě, kde dokonce tvořila vlády v provincii Alberta (např. 7mý premiér Alberty William Aberhart).

Jedním z významných členů této strany byl tedy i Joshua Haldeman, dědeček Elona Muska. Haldeman byl chiropraktik a amatérský dobrodruh, který si během svého života vytvořil pověst nekonvenčního myslitele a inovátora. Joshua Haldeman se narodil v roce 1902 v Minnesotě, ale později se přestěhoval do Kanady, kde se aktivně zapojil do politického a společenského života. Jako člen Social Credit Party podporoval myšlenky ekonomické spravedlnosti a sdílení bohatství.

Kromě politiky měl Haldeman vášeň pro dobrodružství. Spolu s rodinou podnikal neuvěřitelné výpravy malým letadlem, včetně expedice přes Saharu. Tato touha po objevování a schopnost riskovat evidentně ovlivnila i jeho vnuka Elona, který dnes usiluje o průzkum vesmíru. V roce 1950 se Haldeman rozhodl emigrovat do Jižní Afriky kvůli neshodám s kanadskou vládou, která přísně regulovala jeho chiropraktickou praxi. Tento krok otevřel novou kapitolu rodinné historie, která vedla ke vzniku jedné z nejvlivnějších osobností 21. století.

Elon Musk často hovoří o vlivu, který na něj měla jeho rodina. I když jeho dědeček zemřel dlouho před tím, než mohl být svědkem Muskova úspěchu, Joshua Haldeman zanechal rodinné dědictví nezávislého myšlení a odhodlání změnit svět. Social Credit Party možná neuspěla v naplnění svých cílů, ale její ideály – ekonomická spravedlnost a snaha o zlepšení života běžných lidí – mohou mít překvapivé paralely s Muskovou vizí udržitelné energie a dostupného kosmického průzkumu.

Historie Joshua Haldemana a jeho zapojení do Social Credit Party je zajímavou ukázkou toho, jak mohou rodinné příběhy formovat pohled na svět u dalších generací. Přestože Elon Musk většinu své energie věnuje technologiím, jeho vize světa, kde jsou zdroje spravedlivěji sdíleny a kde má každý člověk možnost přispět k pokroku, vykazuje podobnou filozofii, jakou razila Social Credit Party. Je těžké říci, jak hluboce Haldemanovy ideály ovlivnily Muskovy sny o kolonizaci Marsu nebo vytvoření univerzálního internetu prostřednictvím Starlinku. Přesto je fascinující sledovat, jak se myšlenky z politického experimentu z 30. let přenášejí do technologických vizí pro 21. století. Možná že v Muskovi rezonuje více dědečkových ideálů, než jsme si dosud mysleli.

