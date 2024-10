Konzumentství „digitálního obsahu“ dětmi odmítněme jako zotročující „dětskou práci“

Kdysi jsme vedli hrdý boj za zrušení dětské práce. Polní práce, továrny, těžká dřina – to vše bylo označeno za kruté a nehumánní. Dnes si s úlevou říkáme, že ty časy jsou za námi. Jenže, máme tu novou výzvu: dětské konzumentství.

Děti už sice netahají pytle brambor na poli, ale dnes otročí úplně jinak – pod záplavou digitálního obsahu. A tenhle neviditelný bič má možná ještě horší dopady než fyzická práce.

Jak to vypadá? Zatímco dříve byly děti vykořisťovány továrníky, dnes se jejich myšlenky a emoce staly cennou komoditou pro technologické giganty. Notifikace, lajky, srdíčka a další metriky schválení jsou svým způsobem novou formou dětské práce. Místo aby tahaly těžké nástroje, jejich mozky se neustále soustředí na dokonalou prezentaci sebe sama a na plnění nerealistických očekávání. Odmítněme dětské konzumentství, protože to, co se děje, je svým způsobem až moderní forma otroctví – děti jsou uvězněny ve svých telefonech, přičemž každé zapípnutí a vibrace je další připomínkou toho, že musí neustále „něco“ dělat, sledovat nebo lajkovat. Každý swipe, každý like a každý sdílený post je tak svým způsobem moderní verzí kdysi zakázané dětské práce. A stejně jako tehdy, i dnes musíme říct „dost!“

Následky? Digitální demence. Ano, dobře to zní, možná i trošku sci-fi, ale jde o realitu. Neustálé surfování po internetu a skrolování na sociálních sítích způsobuje zhoršení paměti a schopnosti soustředit se. Děti jsou roztržité, nedokáží se soustředit na jednu činnost déle než pár minut a jejich kapacita k hlubšímu myšlení se zmenšuje. Mozek, který kdysi měl příležitost růst a tvořit, se stává závislým na rychlých stimulech, ale hluboké učení a kreativní myšlení je stále vzácnější.

Co to znamená? Deprese, úzkosti a stres. Děti cítí neustálý tlak na to být dokonalé, neustále „online“ a být v každé chvíli připravené reagovat na svět okolo. Vzniká tak generace, která je v reálném světě stále ztracenější. Když jsme před mnoha lety úspěšně zrušili dětskou práci, mohli jsme si říct, že jsme dětem dali šanci na normální dětství. Ale dnes? Je čas postavit se znovu za jejich svobodu – tentokrát za svobodu od digitálního otroctví. Musíme se zamyslet, jak chránit jejich mysl. Stejně jako byla kdysi zakázána dětská práce, dnes musíme přijmout opatření, aby bylo zakázáno dětské konzumentství. Musíme jim dát šanci žít a ne jenom konzumovat. Protože zatímco dříve otročily na polích, dnes jsou svým způsobem otroky svých telefonů a notifikací. A naší povinností je je z těchto virtuálních pout vysvobodit.

Obrázky vygenerované uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

