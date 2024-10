Kontroverze kolem odznaků s ukrajinskou tématikou na stejnokroji plk. Mgr. Otakara Foltýna

V posledním půlroce se u české veřejnosti objevila diskuse týkající se nošení odznaků na vojenském stejnokroji plukovníka Mgr. Otakara Foltýna.

Zvláštní pozornost vyvolaly dva odznaky s ukrajinskou tématikou, které byly spatřeny na jeho stejnokroji. Tato situace přirozeně vzbudila otázky ohledně toho, zda jsou tyto odznaky v souladu s pravidly nošení vojenského stejnokroje ČR a ústrojové kázně. Abych zjistil více informací, rozhodl jsem se dne 30.6.2024 obrátit na Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha, který má na starosti vedení a aktualizaci seznamu dekorací povolených k nošení na vojenských stejnokrojích. Můj dotaz kromě jiného zněl: „Jak se nazývají dva odznaky s ukrajinskou tématikou, které má na stejné fotografii plk. Mgr. Otakar Foltýn, a v jakém dokumentu jsou uvedeny?“

Odpověď, kterou jsem dne 29.8.2024 obdržel, však přinesla více otázek než odpovědí: „Vojenský historický ústav nemá k odznakům, které má na stejnokroji plk. Foltýn, žádné informace a tudíž nemůže odpovědět v jakém dokumentu jsou uvedeny.“ (Mgr. Jan Mareš, zástupce ředitele VHÚ a předseda Komise vojenských tradic a symboliky).

Tato odpověď je pozoruhodná z několika důvodů. Za prvé, pokud VHÚ jako instituce, která spravuje a aktualizuje seznam povolených dekorací pro vojenské stejnokroje nemá k těmto odznakům žádné informace, vyvstává otázka, zda tyto odznaky byly vůbec schváleny pro nošení na vojenském stejnokroji ČR. Pokud neexistuje žádný dokument, který by jejich nošení povoloval, mohlo by to znamenat, že plk. Foltýn porušil ústrojovou kázeň.

Za druhé, nošení nepovolených odznaků na vojenském stejnokroji může mít závažné důsledky nejen pro jednotlivce, ale i pro celou instituci, kterou daný voják reprezentuje. Vojenský stejnokroj je symbol hrdosti, disciplíny a řádu, a jakékoli odchylky od stanovených pravidel mohou být vnímány jako podkopání těchto hodnot. Pravidla nošení vojenských stejnokrojů sice stanovují pevné normy, ale nadřízený má pravomoc povolit (blíže neurčené) výjimky na základě povahy vykonávané činnosti.

Tyto výjimky mohou zahrnovat nejen úlevy ve smyslu nošení méně prvků stejnokroje (viz např. PR prezentace 91. skupiny informačního boje AČR z Olomouce, která když darovala dne 20.9.2024 MŠ Kollárova v Litovli 50 tisíc Kč působilo nejednotně a rozháraně, když u formálně „nejvrcholovějších markeťáků AČR“ jdoucích prezentovat a reprezentovat, měl její velitel plk. Zelinka vzorově vyleštěné boty, jak se na vojáka sluší, rotmistr Krásná čisté boty a rotný Mikláš „spíše nevojenské boty“ – za mě nedisciplinovanost a indikátor schopností dané skupiny v čele s velitelem), ale i povolení nosit něco navíc, například specifické odznaky, medaile či jiné insignie.

To znamená, že v určitých situacích, například jako symbolické gesto podpory spojenecké země nebo vyjádření solidarity, mohou být prý takové odznaky povoleny. Pokud by plk. Foltýn obdržel povolení k nošení těchto odznaků od nadřízeného, jeho jednání by bylo v souladu s předpisy.

VHÚ nicméně ale v podstatě potvrdil, že nemá žádné informace o těchto odznacích, což otevírá prostor pro spekulace o tom, zda byly tyto odznaky vůbec schváleny k nošení na stejnokroji. Jelikož existuje samotný „seznam“, tak nic mimo něj by se přirozeně nějak anarchisticky nosit v armádě nemělo.

Tento případ tedy správně vyvolává otázky ohledně dodržování ústrojové kázně ze strany plk. Foltýna. Pokud je ústrojová kázeň porušována na takto vysoké úrovni, jaký signál to vysílá ostatním vojákům a veřejnosti? Dodržování předpisů a norem je klíčové pro udržení důvěry v ozbrojené síly, a proto by mělo být důsledně kontrolováno a dodržováno na všech úrovních.

Tento případ by tak pozitivně mohl posloužit jako impuls pro přehodnocení a zpřísnění kontrol nošení dekorací na vojenských stejnokrojích. Stejnokroj není jen uniformou – je to symbol, který vojáky spojuje a reprezentuje jejich závazek k obraně země a jejích hodnot. Jakékoli porušení ústrojové kázně by mělo být bráno vážně a řešeno v souladu s příslušnými předpisy. VHÚ svou odpovědí jasně naznačil, že odznaky s ukrajinskou tématikou, které nosí plk. Foltýn, nejsou oficiálně uznány a nejsou uvedeny v žádném dokumentu. Je tedy na vedení ozbrojených sil, aby tuto situaci prošetřilo a zajistilo, že pravidla nošení vojenského stejnokroje budou důsledně dodržována.

Čtete na podobné téma:

Plky plk. Ivo Zelinky - nově s hrubkami ve vystřílených tweetech z posledního týdne (7.10.2023)

Osobní zkušenost s požadavkem na změnu dopravního značení (28.4.2015)

Osobní zkušenost s požadavkem na změnu dopravního značení II (6.72023)

Přelepka Svobodných na SPZ je nepřípustná a umocňuje čím odrazují mentálně dospělé, konzervativní a pravicové voliče (3.6.2016)