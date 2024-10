Kodifikujme symboliku „vlčích máků“ na Den veteránů. A i modrou chrpu a bílou chryzantému?

V České republice si již každoročně 11. listopadu připomínáme Den válečných veteránů. Tento den, věnovaný vzpomínce na hrdiny, kteří sloužili v ozbrojených silách, je stále častěji spojován s nošením červeného vlčího máku.

Vlčí mák se stal mezinárodně – po etablování se v Commonwealthu – uznávaným symbolem úcty a vzpomínky na padlé vojáky, avšak je důležité zdůraznit, že „vlčí mák“, jako symbol válečných veteránů, není v České republice upraven žádným předpisem (narozdíl od existence kanadského předpisu či britského předpisu.), čímž mj. dochází i k rozpačitým aférám typu „ochranná známka na symbol válečných veteránů“.

Není stanoveno ani jeho správné nošení, ale tradičně se však vychází ze zvyklostí, že by měl být nošen na levé straně co nejblíže srdci. Pokud je u něj zelený stonek, měl by směřovat jako ručička hodinek k 11. hodině, což symbolizuje okamžik, kdy 11. listopadu 1918 vstoupilo v platnost příměří, které ukončilo první světovou válku.

Tento článek tak přichází s návrhem, jak vlastní kodifikace, tak i možností rozšíření symboliky Dne veteránů (v ČR „významný den“ od 2004) o další květiny, které by mohly ještě lépe vyjádřit hodnoty, které si v tento den připomínáme. Vedle červeného vlčího máku by tak mohly svůj prostor najít i modrá chrpa (používaná obdobně ve Francii pro připomínku válečných veteránů „bleuet de France“) a bílá chryzantéma, každá se svou vlastní, hlubokou symbolikou.

Červený vlčí mák, jak ho známe dnes, vznikl během první světové války, kdy tyto květiny rozkvétaly na bitevních polích Flander. Jejich sytě červená barva symbolizuje krev vojáků, kteří padli při obraně své vlasti.

Modrá chrpa by mohla být dalším symbolem, který by obohatil naši vzpomínku na veterány. V Evropě je modrá chrpa tradičně spojována s mírem, svobodou a nadějí.

Bílá chryzantéma je v mnoha kulturách považována za květinu čistoty a čestnosti. V kontextu Dne veteránů by mohla symbolizovat nevinnost a věčnou vzpomínku na padlé, kteří zůstávají v našich srdcích.

Navrhoval bych tedy, aby se v České republice symbolicky nosila bílá chryzantéma, modrá chrpa a červený vlčí mák společně, uspořádané do tvaru kokardy, která by svou barevností připomínala trikoloru české vlajky. Tímto uspořádáním bychom nejen vzdali hold našim válečným veteránům, ale zároveň symbolicky vyjádřili hrdost na naši vlast a její hodnoty. Tento rozšířený symbolický repertoár by lépe odrážel různé aspekty našich vzpomínek a hodnot, které si v tento den připomínáme a vyjadřovali respekt nejen kulturou Commonwealthu.

Dne 30.6.2024 jsem zaslal k tomuto tématu dotaz Vojenskému historickému muzeu, které vede a aktualizuje seznam dekorací, které jsou povoleny k nošení na vojenském stejnokroji...

... na který mi dne 29.8.2024 odpověděli a předpoklady potvrdili.

