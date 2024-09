Představte si svět, kde nejenže historie a fakta dostávají nový kabát, ale kde i samotný jazyk a narativ jsou přepisovány, aby lépe sloužily našim moderním potřebám.

Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn by se prezentoval svým vizionářským plánem: vydání „Otova slovníku odnaučného“ a knihy „Můj narativ.“ Dvě publikace, které by nám ukázaly, jak správně myslet, mluvit a snad i dýchat.

Otův slovník odnaučný: „Naučte se to odnaučit“

Jelikož už v roce 2018 varovala BIS, že moderní dějiny dosud učíme „sovětským výkladem“ je potřeba sanovat a odnaučovat již naučené. Zatímco tedy Ottův slovník naučný (1888-1909) kdysi přinášel komplexní přehled lidského vědění, „Otův slovník odnaučný“ by přinášel přesný opak: seznam toho, co už vědět nepotřebujeme. Je to slovník pro 21. století – přehledně popisující, které pojmy, myšlenky a hodnoty jsou nyní zbytečné, nežádoucí nebo přímo zavádějící.

Co byste v Otově slovníku odnaučném našli?

Historie: Výklady, které se nehodí do aktuálního narativu, by byly přehodnoceny. Například hesla jako „sametová revoluce“ by dostala nové konotace a souvislosti, aby lépe ladila s moderní interpretací. Třeba „přirozená změna řízení státu z praktických důvodů“ .

Výklady, které se nehodí do aktuálního narativu, by byly přehodnoceny. Například hesla jako by dostala nové konotace a souvislosti, aby lépe ladila s moderní interpretací. Třeba . Správné definice: Termíny jako „pravda“ , „ demokracie“ a „svoboda projevu“ by byly zcela přepsány tak, aby odrážely aktuální potřeby státní komunikace. Pravda by se např. definovala jako „to, co bylo ověřeno a schváleno Foltýnovským systémem.“

Termíny jako , „ a by byly zcela přepsány tak, aby odrážely aktuální potřeby státní komunikace. Pravda by se např. definovala jako Reforma jazyka: Byly by zavedeny nové termíny a fráze, které podporují správný narativ. Místo „dezinformace“ byste se třeba setkali s termínem „rafinované sdělení“ . „Nezávislá média“ by se změnila na „mediální decentralizátoři“ .

Byly by zavedeny nové termíny a fráze, které podporují správný narativ. Místo byste se třeba setkali s termínem . by se změnila na . Odstranění nežádoucího: Obsah by se zredukoval o všechny kapitoly a hesla, které už nejsou v souladu s oficiální politikou. Namísto nich by se objevily nové, které pomáhají občanům správně chápat současné směřování společnosti.

Můj narativ: „Jednotná pravda pro jednotnou společnost“

Když Adolf Hitler napsal svůj „Mein Kampf“, byl to výklad jeho osobních vizí a ideologií. „Můj narativ“ by naopak sloužil jako manuál pro veřejnost, jak správně chápat a interpretovat všechno, co nás obklopuje – od politických rozhodnutí po každodenní záležitosti.

Co bychom v „Mém narativu“ našli?

Kapitolky o správné komunikaci: Návody, jak správně formulovat své názory, aby byly v souladu s oficiální linií. Třeba: „Jak se bavit o politice, aniž byste narušili jednotný narativ.“

Návody, jak správně formulovat své názory, aby byly v souladu s oficiální linií. Třeba: Příběhy a příklady: Místo suchých pouček by kniha obsahovala příběhy o tom, jak neuposlechnutí správného narativu vedlo k chaosu a nesouladu. Tyto příklady by sloužily jako odstrašující lekce pro všechny, kdo by chtěli myslet nezávisle.

Místo suchých pouček by kniha obsahovala příběhy o tom, jak neuposlechnutí správného narativu vedlo k chaosu a nesouladu. Tyto příklady by sloužily jako odstrašující lekce pro všechny, kdo by chtěli myslet nezávisle. Vize budoucnosti: Pro ty, kteří se chtějí inspirovat, by „Můj narativ“ nabízel kapitolu o tom, jak krásná budoucnost čeká ty, kteří se plně ztotožní s vládním směrem. Jak by řád a jednotný narativ přinesly prosperitu, klid a harmonii.

Pro ty, kteří se chtějí inspirovat, by nabízel kapitolu o tom, jak krásná budoucnost čeká ty, kteří se plně ztotožní s vládním směrem. Jak by řád a jednotný narativ přinesly prosperitu, klid a harmonii. Praktické rady: Sekce plná praktických rad, jak reagovat na kritiku a odlišné názory. Například „Jak rozeznat dezinformátory ve svém okolí“ nebo „Jak se stát šampionem oficiálního narativu.“

Sekce plná praktických rad, jak reagovat na kritiku a odlišné názory. Například nebo Foltýnismy: Zobecnění Foltýnových postojů typu „...lidé si myslí, že mají právo na to, aby musel být šířen jejich názor a na to nikdo z vás právo nemá...“ jako „občan má právo svobody slova, ale ne aby bylo jeho slovo šířeno“ a stejnou logikou, kdy občan:

- má právo na informace, ale ne aby se k němu volně šířili.

- má právo na rovnost před zákonem, ale ne na nediskriminační znění zákona.

- má právo hlasovat, ale ne aby jeho hlas byl započítán.

Stejně jako metrický systém sjednotil měření po celé Francii, by mohl „Foltýnovský systém“ obdobně sjednotit veřejné mínění. Díky těmto dvěma publikacím by každý věděl, jaký narativ je ten správný, a mohl by podle něj kalibrovat své myšlenky a názory. Stejně jako kupci kdysi ověřovali délku látky podle metru, by občané mohli srovnávat své názory s oficiálním stanoviskem podle „Foltýnovského systému“.

„Otův slovník odnaučný“ a „Můj narativ“ by byly novými základními kameny společenského směřování, garantujícími, že každý krok a každé slovo budou ve správném směru – tím jediným směrem, který je správný.

