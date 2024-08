Vítejte v naší nádherné budoucnosti, kde svoboda projevu nabírá zcela nových, centralizovaných rozměrů!

Přivítejte nejnovější výdobytek naší doby – Půjčovnu narativů, místo, kde si občané mohou legálně zapůjčit schválené narativy, aniž by byli zatěžováni tíživou zátěží vlastního myšlení či názoru. Ano, slyšíte správně. Snažíme se zabránit tomu, aby lidé vyjadřovali něco, co není součástí soudržné kolekce komunikovaných informací, a to je přece to, o čem dříve snívali vládní koordinátoři strategických komunikací ve všech členských zemí EU!

Každý občan má k dispozici „základní balíček kohezních narativů“ pro běžné použití. Obsahuje vše potřebné pro každodenní komunikaci – od počasí přes pochvalu vlády až po opatrnou kritiku zahraniční politiky konkurentů. Chcete rozšířit své obzory a pustit se do vážnějších diskusí? Pak se vydejte do Půjčovny narativů a zapůjčte si pokročilejší balíčky. Ale pozor, půjčené narativy můžete komunikovat pouze ve formě, jaká byla schválena. Žádné přidávání vlastních myšlenek, úprav či kontextu, který by mohl narušit jejich původní záměr.

Narativy jsou přísně regulovány a spravovány Úřadem pro kontrolu myšlení a komunikace (ÚKMK), který funguje jako centrální knihovna a monopolní správce myšlenek. Tyto narativy jsou majetkem EU, takže vlastnit je nebo dokonce sdílet bez povolení je přísně zakázáno. Stejně jako je překládat, pašovat, dealovat anebo vekslovat v tuzemsku či do zahraničí. Konečně pořádek!

A nejlepší na tom všem je, že za přístup k této neocenitelné službě platíte jen povinný měsíční poplatek, ať už si něco půjčujete nebo ne. Spravedlnost pro všechny! Jak říká naše heslo: „Neplatit poplatek znamená neuctívat pravdu.“

Jak to celé funguje? Představte si klasickou půjčovnu knih. Přijdete, ukážete svou občanskou kartu a narativní průkaz, a pokud jste náhodou na seznamu „spolehlivých občanů“ (což jste, pokud jste nikdy veřejně neprojevili jakýkoli náznak kritiky), můžete si půjčit z několika stovek tisíc schválených narativů. Narativy se samozřejmě musí přestat komunikovat včas do data spotřeby – přirozeně žádné úpravy, doplňovat je vlastními myšlenkami, nebo nedejbože, jejich dezinterpretování dvojsmyslností jako se to dělo v historii perské poezie. Takové přestupky by mohly vést k odnětí práv na používání narativů či dokonce na komunikaci vůbec.

Revoluční výhody Půjčovny narativů kompatibilních ve všech zemích EU:

Méně rozhodování : Vybíráme za vás, o čem je v pořádku mluvit a co si myslet. Konečně úleva od břemena volby!

: Vybíráme za vás, o čem je v pořádku mluvit a co si myslet. Konečně úleva od břemena volby! Jasná pravidla : Konečně přehledná a jednotná pravidla pro všechny. Žádná snaha domyslet si, co je vhodné. Vše je předem připraveno.

: Konečně přehledná a jednotná pravidla pro všechny. Žádná snaha domyslet si, co je vhodné. Vše je předem připraveno. Šetření času : Díky přesně definovaným narativům už nemusíte hledat fakta, souvislosti nebo dokonce formovat vlastní názory.

: Díky přesně definovaným narativům už nemusíte hledat fakta, souvislosti nebo dokonce formovat vlastní názory. Úplná kontrola : Zajistíme, že se společnost nedostane do informačního chaosu. Pravda je jednotná a nezpochybnitelná.

: Zajistíme, že se společnost nedostane do informačního chaosu. Pravda je jednotná a nezpochybnitelná. Podpora ekonomiky: Měsíční poplatek podporuje údržbu a vývoj narativů. A pokud se vám zdá, že nic nečerpáte, nevěšte hlavu! Příspěvek stále posiluje naši informační obranyschopnost.

Připadá vám to jako Orwellův 1984, Huxleyův Brave New World nebo Bradburyho Fahrenheit 451? Ale vůbec. Uvědomte si, že každý den se vytvářejí miliardy narativů, od běžné komunikace mezi lidmi až po oficiální zprávy, knihy, filmy a sociální média. Pouze na sociálních sítích vznikají miliony až miliardy nových příspěvků denně, z nichž každý může představovat nový narativ. Pokud bychom zohlednili všechny formy komunikace a kultury, počet narativů by mohl dosáhnout řádově kvadrilionů. Většina je zcela zbytných – taková redundance!

Zjistit přesný počet dezinformačních narativů z nich je obtížné, protože definice „dezinformace“ může být subjektivní a závislá na kontextu a záměru. I kdyby dezinformační narativy tvořili jen zlomek (1-5%) z celkového počtu narativů, mohou mít výrazně vyšší dosah a viditelnost. Takže zatímco se v těch starých příbězích totalitních dystopií snažili spálit knihy, přepisovat historii nebo dokonce kontrolovat myšlenky, my naopak moderně za váš pravidelný měsíční poplatek zajišťujeme centrální systém na kontrolu myšlení v naší „anti-dezinformační společnosti“.

Tvoříme zastřešující strategickou komunikaci pro všechny strategické komunikace v jednotlivých členských zemích EU a tím uspokojujeme potřebu každého mít zajištěný společenský mír a pořádek!

Pokud vám to i tak připadá povědomně dystopické, je to jen váš předsudek a pochybovačnost o možnosti nádherné budoucnosti, do které nás směřují společné snahy vládních koordinátorů strategických komunikací ze všech členských zemí EU. Konečně tak informační boj mezi státními i nestátními aktéry může být sveden na tu správnou kolektivní kolej. ÚKMK ohlídá veškeré naše narativy, aby nedošlo k nechtěnému rozporu mezi „oficiální“ a „neoficiální“ verzí pravdy. Jaká úleva pro nás všechny!

Tak co, připraveni si zapůjčit váš další schválený narativ?

