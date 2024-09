V historii sloužily etalony, neboli kalibrovaná měřidla, k sjednocení měr a vah, což přineslo pořádek a spravedlnost. Co kdybychom také vážili i svá slova a narativy podle jednoho měřidla „OTAlonu“ – toho,které drží Otakar Foltýn?

Český loket byl v roce 1268 za vlády Přemysla Otakara II. stanoven jako jednotná délková míra pro celé Království české a jeho vzor byl umístěn za vraty Novoměstské radnice. Po Francouzské revoluci zavedl Národní konvent v 90. letech 18. století metrický systém a po Paříži byly rozmístěny veřejné etalony metru. Tento krok sjednotil délkové míry, odstranil zmatky a zajistil, že kupci a jejich zákazníci mohli ověřovat správnost prodávaného a kupovaného zboží. Co kdyby ale existoval podobný systém i pro narativy?

Strategická komunikace (může mít různé rozsahy)...

... demokracie je proces maximalizace počtu narativů od každého občana.

... strany je proces minimalizace narativů do výseče politického programu.

... vlády je proces minimalizace narativů do výseče vládního prohlášení.

... církve je proces minimalizace narativů do výseče dané víry.

... vojenské aliance je proces maximalizace anti-narativů zvoleného protivníka.

Představte si plk. Mgr. Otakara Foltýna, vládního koordinátora strategické komunikace, který je mentálně na úrovni „strategické komunikace vojenské aliance“ nejen jako etalon současného vládního narativu, ale i jako samotný státní narativ. Stejně jako se metrický systém stal standardem ve Francii, Foltýnovský systém narativů by se mohl stát oficiální normou pro celou zemi. Podobně jako metry sjednotily délku po celé Francii, by Foltýnovy standardy sjednotily naše myšlenky a veřejnou komunikaci. Foltýnovský systém by sjednotil narativy napříč všemi úrovněmi společnosti a jeho role by přesáhla pouhé nastavování komunikace – stal by se skutečným státním narativem, kolem kterého by se točila celá veřejná diskuse.

Jak by vypadal „Foltýnovský systém“?

Veřejné informační panely: Na každém rohu by byly rozmístěny digitální i negigitální panely, které by zobrazovaly aktuální oficiální narativy. Stejně jako kupci ověřovali délku látky podle veřejných měřítek, občané by mohli porovnávat své názory s vládními standardy.

Foltýnovský systém: Metrický systém pro myšlenky

„Foltýnovský systém“ by byl obdobou metrického systému – stejně přesný, univerzální a závazný. Každý občan by věděl, že jeho myšlenky a názory odpovídají státním standardům, že jsou „kalibrovány“ podle aktuálně správného narativu. Stejně jako metrický systém sjednotil Francii, by „Foltýnovský systém“ sjednotil veřejné mínění. Všichni bychom vážili svá slova podle jednoho měřidla „OTAlonu“ – toho, které drží Otakar Foltýn. Tak bychom dosáhli společnosti, kde není místo pro zmatek, dezinformace a nežádoucí odchylky. Každý příběh by byl na svém místě, správně zvážen a schválen, přesně podle foltýnovských norem.

