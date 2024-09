Jakub Hron: Cimrmanovský vynálezce a učitel Aloise Rašína, kterému Čapek napsal nekrolog

Sdílení Cimrmanem #1: Jakub Hron, narozený 4. června 1840 v Metánově, byl český učitel, vynálezce a tvůrce neobvyklých českých novotvarů.

Po studiu na gymnáziích v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci vystudoval matematiku a fyziku na univerzitách v Praze a Vídni. Profesní dráhu začal jako suplent, dlouhá léta však čekal na povýšení. Až v roce 1883 se stal řádným učitelem a o tři roky později profesorem na gymnáziu v Hradci Králové, kde učil i budoucího ministra financí Aloise Rašína.

Po předčasném penzionování v roce 1897 se vrátil do rodného Metánova, kde pokračoval v publikační činnosti až do své smrti v roce 1921. Profesor Jakub Hron zanechal nesmazatelnou stopu i v české kultuře jako jeden z předobrazů fiktivní postavy Járy Cimrmana.

Hron se „proslavil“ svými vynálezy jako buňát (nepřevrhnutelný kalamář, který vlastnil i Karel Čapek) či lazut (mechanismus pro výstup do výšek). Byl vášnivým tvůrcem českých ekvivalentů pro cizí slova a mezi jeho unikátní novotvary patří:

Pokrytec pohlavní - klobouk

Svinstvo jablečné – jablečný závin

Hovník – pohovka (lidé si na ní hoví)

Zátma – zatmění

Jařmitel – otrokář

Dědivo – dědictví

Možnota – možnost

Učba – učení

Konba – konání

Hovadina - hovězí

V jeho zápiscích (viz kniha jeho brainstormingových zápisků Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby z roku 1995) např. uvedl, že národ bývá znemravňován zlým příkladem chlastu, lenosti, lži, pošpencováním, sprostým hovorem, ledabylou prací, nedbalostí, kuřbou, karbanem, hrou, hudbou přílišnou, zhýřilostí. Dne 4.5.1921 publikovali Lidové noviny jeho nekrolog od Karla Čapka.

Jakub Hron umřel. V Metánově zemřel „výslužník“, bývalý profesor a po všech českých vlastech známý podivín Jakub Hron. Byl to svým způsobem Don Quijote devatenáctého století, „století vědy“, jak se říkalo. Byl původně matematik, ale jeho posvátný racionalismus, jeho vědecká mánie dala mu ochutnat vynálezeckých rozkoší všech nauk.... konstruoval novou češtinu jako Pohl... tento staletý klam u něho nabyl přepjatých rysů, karikatury, a stal se podívanou pro smích. My však, kteří se smějeme podivínům, obyčejně zapomínáme, že v jejich šílenství bývá něco hrozně a vážně typického.

Sám se kromě „výslužníka“ označoval i za „zpytáka“, „libomudruna“ či „sepisovatele“. Byl oblíben pro svoji všestrannou učenost, dobrosrdečnost, upřímnost až neuhýbavou přímost s neohebnou páteří. Byl zvláštní nenapodobitelný originál, za což byl současníky i svým způsobem i generacemi fanoušků Járy Cimrmana terčem posměchu. Nicméně nebyl lživý, projevoval duchaplnost a netvrdil, že pravdu našel, ale popisoval, jak ji podle svých sil hledá.

Možná bychom se tak mohli zamyslet i nad ostatními předobrazy Járy Cimrmana, zda nás podobně nepřekvapí to, co skrze něj nebylo sdíleno a zda to nebyl a není příiš zjednodušující až dezinformační charakter z důvodu účelu vytvoření „směšného podivína“ pro (ne)zištné umělecké účely.

Blogová edice zářijových nedělí „Sdílení Cimrmanem“ tedy bude obsahovat díly:

8.9.2024 – #1. J. H. Metánovský (1840-1921): Neologismy​ z jihočeského Metánova

15.9.2024 – #2. V. S. Plumlovský (1872-1956): Vynálezce Lamezónu ze středomoravského Plumlova

22.9.2024 – #3. J. E. Welzl (1868-1948): Cestovatel ze severomoravského Zábřehu

29.9.2024 – #4. A. Bér (1833-1897): Propagátor technických novot​ z východočeské Dobrušky

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Hron_Met%C3%A1novsk%C3%BD

https://regiony.rozhlas.cz/jakub-hron-metanovsky-predobraz-jary-cimrmana-nebo-nedoceneny-vlastenec-7443938

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/jakub-hron-metanovsky-1546

https://www.databazeknih.cz/knihy/legenda-o-hronu-89454

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/sestrojil-kulstinmer-patentoval-bunat-a-cimrman-to-neni-seznamte-se-s-hronem-115214

Tady žil eskymácký náčelník a předloha Cimrmana. Zábřežské stopy Jana Welzla