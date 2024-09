Ivo Zelinka hledá „Havlovy zelináře“ digitální doby a SOSP místo něj chrání kyberprostor

Václav Havel ve svém eseji „Moc bezmocných“ popisuje zelináře, který bezmyšlenkovitě vyvěšuje režimní heslo,aby si zajistil klid.Tento obraz pasivní konformity,která umožňuje přežití totalitního systému,dnes nabývá nového významu.

Plk. Mgr. Ivo Zelinka, vedoucí kybernetického boje české armády, nyní hledá a cvičí místo „obránců svobody a demokracie v kyberprostoru“ spíše své „zelináře“ pro svět narativů, kde už nejde pouze o klid, ale o kontrolu nad informačním prostorem.

Svobodná společnost vyžaduje otevřenost a pluralitu názorů, ale zároveň musí být schopna se efektivně bránit proti všemu, co může tuto svobodu ohrozit. Vítězství v hybridní válce pro ČR znamená zachování otevřeného, transparentního a svobodného veřejného diskurzu, kde každá myšlenka a názor mají své místo, a kde bezpečnostní komunita respektuje a chrání demokratické principy, namísto jejich potlačování. Není tedy žádoucí a ani cílem nějaká spartakiáda či symfonie narativů a psychologických operací (PSYOPS) „Zelinkových zelinářů“ na hlavách svobodných občanů.

Mottem České republiky je „Pravda vítězí“ a ne „PSYOPS vítězí“. Šmejdi se nacházejí ve všech oborech a dojit erár státního sektoru je jednodušší než v soukromém. V armádě, schované za mlčenlivostí a nezveřejňováním, je to ještě o to víc. Po cca 2–3 letech znalostí jejich výstupů řadím mezi „anti-dezinfo šmejdy“ plukovníky Otakara Foltýna a Ivo Zelinku, kteří podle mě porušují kodex etiky vojáka AČR svým svébytným pojetím plnění rozkazů a povinností. Je to obdobou autoimunitní poruchy, kdy imunitní systém demokracie napadá vlastní občany. A z tohoto negativního vývoje a situace nemá nikdo soudný radost.

Naopak překvapivě pozitivním vývojem je vznik a výstupy Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), která se stává klíčovým hráčem v ochraně svobody projevu v ČR a jejím kyberprostoru. V kontextu aktuálního stavu kybernetické obrany státu, ke kterému došlo po odchodu „free speech absolutisty“ brigádního generála Miroslava Feixe , za nějž měla kybernetická obrana nakročeno k posilující se reputaci a důvěry, můžeme říci, že je to SOSP a ne kybernetická obrana AČR, kdo se snaží chránit demokratické principy a posilovat veřejné povědomí o důležitosti otevřeného diskurzu, čímž přispívá k naší silnější demokratické společnosti.

Situace se možná zlepší po 4. – 11. říjnu 2024, na kdy je plánováno vojenské cvičení Powerful Word 2024, organizované 91. skupinou informačního boje Olomouc ve vojenském prostoru Libavá. Toto cvičení je označováno za jediné svého druhu v rámci partnerských zemí a zaměřuje se na hybridní hrozby v informačním prostředí. Vojáci mají být vycvičeni v civilně-vojenské spolupráci, psychologických a informačních operacích, včetně řešení hybridních hrozeb a humanitárních dopadů válečného konfliktu. Simulace mají zahrnovat jednání s nevládními organizacemi, boj proti paramilitantním skupinám i s civilním obyvatelstvem, které se na základě jednání vojáků rozhoduje, koho podpoří. Cvičení má také zahrnovat boj v kyberprostoru proti fake-news a grafickým podvrhům.

Uvidíme, zda se zaměří i na samotné jádro problému, že ve svobodné společnosti by měl mít každý možnost sdílet, co chce, kdy chce a jak chce. A že pokud by někdo měl určovat, co je správné a co ne, ohrožuje to základní hodnoty, na kterých taková společnost stojí. Filtr či nástroj na pravdu už máme a říkáme mu svoboda slova na volném trhu informací a myšlenek. Ten, kdo neověřuje fakta, ohrožuje jen svou vlastní reputaci jako informačního zdroje. Ti, kteří šíří nepravdivé nebo nepodložené informace, brzy sami ztrácí důvěryhodnost a tím i svůj vliv.

Naše kybernetická obrana má bojovat s dezinformacemi, které mohou ohrozit stabilitu, efektivitu a bezpečnost státních složek, ale nepotřebujeme nějaké svébytné „Zelinkovy zelináře“ – lidi, kteří budou vědomě šířit, ty které zadané narativy v souladu s aktuálními zájmy a potřebami, těch kterých politických reprezentací moci výkonné či nejrůznějších zájmových skupin. V éře digitální komunikace je ztráta reputace jako důvěryhodného zdroje tím největším rizikem, a vedle vládního koordinátora strategické komunikace Foltýna je i Zelinkovo pojetí kybernetické obrany tím, co podkopává důvěru veřejnosti v instituce, čili opakem jejich cílů, které mají dosahovat.

V občanské vládě demokracie mají občané armádu, ne armáda občany, což zatím tento „operátor zbraňových nástrojů, systémů a technologií“ (s RANGER certifikátkem, dokládající jeho neklesající schopnosti i při únavě fyzické a psychické) stále dle jeho průběžných vyjádření nepochopil. Na té nejnižší oprativní úrovni „kybernetického boje“ škodu pro občany nenapáchá, ale pokud by se ani na cvičení Powerful Word 2024 situace výrazně nezlepšila, tak rozpočty na ty vyšší taktické a strategické úrovně a cíle může vláda s klidným svědomím škrtnout a ušetřit nebo poslat třeba SOSP a udělá pro občany více.

