Influencer: Operátor monetizovaného pozérství

Všude kolem nás je záplava influencerů, kteří se tváří jako ambasadoři autenticity. Ale za dokonalými fotkami a hashtagem „real-life“ stojí vlastně operátoři, jejichž hlavní dovedností je často jen monetizace svého pozérství.

Influencer už dávno není ten, kdo přináší nový pohled nebo inspiraci. Teď je to profík, co pečlivě ladí každý post, aby vydělal maximum. Dnešní influencery nejvíc odlišuje jejich umění vytvářet iluzi upřímnosti. Celý ten dojem „to jsem prostě já“ je pečlivě vypočítaný marketingový tah. Každý snímek, filtr a „spontánní“ příspěvek se skládá hodiny, aby vypadal přirozeně – a přitom byl dost výnosný.

Když dříve někdo dělal pózy, bylo to pro smích. Dnes je z toho solidní byznys. Influencer je mistr ve vytváření obrazu, který mladí lidé chtějí napodobovat. Ať už jde o luxusní životní styl nebo zdravý fitness, všechno je pečlivě nasvícené a hlavně monetizované. Od šatů až po kávu.

Pro influencera je každý moment příležitostí vydělat. Dokonce i ranní vstávání může být marketingovým tahem pro propagaci ložního prádla. Nic nezůstane nevyužito, když je na stole možnost sponzorovaného obsahu. Influenceři nejsou jen nástroje reklamních agentur – jsou to operátoři tohoto systému. Zvládají jak emoce, tak i obchodní strategie. Jejich každodenní život je promyšlená obchodní operace, kde „autenticita“ znamená jen to, co vydělává.

Fanoušci si málokdy hned všimnou, že jsou taháni za nos. Iluze dokonalého života funguje skvěle, a čím víc lajků, tím víc peněz. Pozérství už není ostudou – je to mainstream, který všichni hltají. Influencerství už dávno není o nějaké inspiraci. Je to hra o to, kdo vydělá víc na předstírání reality. A my? Jsme jen (ne)ochotní diváci v téhle show plné monetizovaného pozérství.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

