„Gender“ po coming outu, „přirození“ po narození, „přikastrování“ po lékařské tranzici?

LGBT se rozšířilo na LGBTQIA+ díky snaze kategorizovat počty pohlaví, genderů a variací vzájemných přitažlivostí.

Kolektivistická levice se snaží i „pomáhat“ nacházením „kompenzace-hodností“ těch kterých pod-kolektivů pro zvolenou rovnost, přičemž my na pravici přirozeně respektujeme každého jako individuálního jednotlivce sobě rovného bez nadpráv či podpráv.

Nicméně vládne a zůstává stále určitá chaotičnost v názvosloví a mohlo by se to efektivněji rozřešit. Tvorba novotvarů mě baví, a tak vedle již navrhovaných neozájmen neon, neona a neono bych pro další jednoznačnější kategorizování navrhoval i termín „přikastrování“, který by sloužil k popisu identity po lékařské tranzici, zejména po chirurgických zákrocích, které reálně zahrnují „kastraci s estetickými zákroky“. Tento nový pojem by mohl být klíčovým pro osoby, které prošly tranzicí a hledají způsob, jak vyjádřit svou novou identitu po těchto zásadních tělesných a psychologických změnách.

Pojem „přikastrování“ by tak šlo chápat jako nový jazykový nástroj, který pomáhá vyjádřit změněnou identitu po kastraci v rámci lékařské tranzice. Slovo vychází ze spojení předpony „při-“, která naznačuje stav dosažený následkem určitého procesu, a základu „kastrování“, což odkazuje k samotnému chirurgickému zákroku. Tento termín v sobě nese jak fyzický, tak symbolický význam, podobně jako slovo „přirození“ popisuje přirozený stav či identitu, se kterou se jedinec narodil.

„Přirození“ označuje stav, ve kterém se člověk nachází po narození, přičemž odráží biologickou realitu a identitu danou při narození. „Gender“ označuje stav, ve kterém se člověk sebe-identifikačně vnímá svojí mentalitou – a to jak reverzně ke svému biologickému pohlaví, tak i určitou nemužností či neženskostí. „Přikastrování“ by tak navíc reflektovalo stav, ve kterém se člověk nachází po chirurgickém zákroku kastrace, který je součástí širšího procesu tranzice. Zatímco „přirození“ je spojeno s biologickým počátkem života a slaví se narozeninami, „přikastrování“ by mohlo být považováno za druhý významný krok v životní cestě transgender osoby, která se rozhodla pro lékařskou tranzici a mohly by se i slavit „kastroviny“ a svojí další existenci označovat ještě jinak a podrobněji, stejně jako se mezi zvířaty označují kastráti různě, kdy kozel se stává hňupem, pes se stává fešákem, býk se stává volem, kačer se stává ententýkem a s těmitož pojmy se běžně setkáváme jako s (ne)zamýšlenými nadávkami.

Pojem také bude vyhovovat i kritikům dosavadního (velmi nadměrného) počtu prováděných „tranzicí“ v čele s autorkou knihy Nevratné poškození: Jak naše dcery propadají transgenderové mánii, jejíž vydání bylo v ČR na jaře 2024 z politicko-korektních důvodů zrušeno , nicméně již v létě 2024 byla kniha vydána jiným vydavatelstvím.

Pojem „přikastrování“ podle mě také nejvýstižněji popisuje i současné možnosti tzv. tranzice. Lékařská tranzice a samotná kastrace mají totiž společné určité prvky, zejména pokud jde o chirurgické zásahy do pohlavních orgánů, i když jejich cíle a významy jsou zásadně odlišné.

Chirurgický zákrok : Oba procesy mohou zahrnovat chirurgický zákrok, který zahrnuje odstranění pohlavních orgánů. Kastrace zahrnuje odstranění varlat u mužů nebo vaječníků u žen, a tento krok může být součástí tranzice, zejména u transgender žen, kde je kastrace součástí feminizačních operací.

: Oba procesy mohou zahrnovat chirurgický zákrok, který zahrnuje odstranění pohlavních orgánů. Kastrace zahrnuje odstranění varlat u mužů nebo vaječníků u žen, a tento krok může být součástí tranzice, zejména u transgender žen, kde je kastrace součástí feminizačních operací. Hormonální změny : Kastrace a lékařská tranzice mohou vést k podobným hormonálním změnám. Po kastraci dochází k poklesu produkce pohlavních hormonů, což vede ke změnám v tělesné stavbě a emocionálním prožívání. Podobně, během tranzice jsou podávány hormony (testosteron pro transgender muže a estrogen pro transgender ženy), které mění tělesné rysy v souladu s genderovou identitou jedince.

: Kastrace a lékařská tranzice mohou vést k podobným hormonálním změnám. Po kastraci dochází k poklesu produkce pohlavních hormonů, což vede ke změnám v tělesné stavbě a emocionálním prožívání. Podobně, během tranzice jsou podávány hormony (testosteron pro transgender muže a estrogen pro transgender ženy), které mění tělesné rysy v souladu s genderovou identitou jedince. Nezvratnost: Oba zákroky jsou většinou nezvratné a vedou k trvalým změnám v tělesné struktuře a funkci, včetně neplodnosti a ztráty primárních sexuálních funkcí.

Pojem „přikastrování“ by tak mohl pomoci zvýšit povědomí o specifických zkušenostech transgender osob a přispět k lepšímu porozumění procesu tranzice či lékařské tranzici. Tento nový termín by mohl nabídnout transgender osobám způsob, jak lépe vyjádřit svou identitu po tranzici, přičemž by reflektoval jejich zkušenosti a potřeby. Rozšíření jazyka o pojem „přikastrování“ by tak mohlo přispět k vytváření citlivějšího a inkluzivnějšího prostředí, kde jsou respektovány a reflektovány rozmanité a nově nabyté lidské identity a tělesné reality. Tento termín by tak mohl vhodně přispět k rozšíření genderově inkluzivního jazyka, který respektuje a podporuje rozmanitost lidských zkušeností a identit.

Vlastní, obecně málo známá, kategorizace pohlaví a genderu je svým způsobem komplexní i různorodá, a zahrnuje nejen biologické a sociální aspekty, ale také osobní identitu a preference každého jednotlivce. Podívejme se na různé aspekty této problematiky:

1. Pohlaví po narození. Pohlaví při narození je obvykle určeno na základě fyzických charakteristik, jako jsou genitálie. Z hlediska lékařských a biologických termínů může být:

Mužské (osoba s penisem a varlaty)

(osoba s penisem a varlaty) Ženské (osoba s vaginou a vaječníky)

(osoba s vaginou a vaječníky) Intersex (osoba s fyzickými znaky obou pohlaví nebo s variantami, které nezapadají do běžných definic mužského nebo ženského pohlaví)

2. Gender po coming outu. Gender je identita člověka a nemusí se shodovat s pohlavím při narození. Mezi běžné genderové identity patří:

Cisgender : Genderová identita se shoduje s pohlavím při narození.

: Genderová identita se shoduje s pohlavím při narození. Transgender : Genderová identita se liší od pohlaví při narození.

: Genderová identita se liší od pohlaví při narození. Non-binary/genderqueer : Osoba se neidentifikuje výhradně jako muž nebo žena.

: Osoba se neidentifikuje výhradně jako muž nebo žena. Agender : Osoba se neidentifikuje s žádným genderem.

: Osoba se neidentifikuje s žádným genderem. Genderfluid: Genderová identita se mění v čase.

3. Pohlaví po lékařské tranzici. Po lékařské tranzici, která může zahrnovat hormonální léčbu, chirurgické zákroky (tzn. dané „přikastrování“, které znamená odstranění vaječníků nebo varlat), může osoba prezentovat pohlaví, které lépe odpovídá jejich genderové identitě. Například:

Transmuž : Osoba, která se identifikuje jako muž, ačkoliv při narození byla označena jako žena.

: Osoba, která se identifikuje jako muž, ačkoliv při narození byla označena jako žena. Transžena : Osoba, která se identifikuje jako žena, ačkoliv při narození byla označena jako muž.

: Osoba, která se identifikuje jako žena, ačkoliv při narození byla označena jako muž. Non-binary/genderqueer: Může mít různé fyzické úpravy, které neodpovídají striktně mužskému nebo ženskému pohlaví.

Navrhovaný pojem „přikastrování“ tedy neodpovídá přímo mužskému nebo ženskému pohlaví, ale jde o specifický lékařský zásah, který může být součástí tranzice z jednoho pohlaví na druhé nebo jiných zdravotních indikací. Tento popisovaný pojem a proces „přikastrování“ je zpravidla nevratný, nezvratný a má dlouhodobé důsledky pro hormonální a reprodukční schopnosti. Není to pouhá součást genderové tranzice, ale jedná se o trvalý a definitivní krok. Toto „přikastrování“ může být nezbytné nejen pro tranzici, ale také z jiných zdravotních důvodů (např. rakovina, hormonální poruchy), a proto si zaslouží vlastní pojem, oddělený od širších diskusí o pohlaví a genderu.

Závěrem si to tedy shrňme. Současné metody lékařské tranzice nejsou schopny zcela změnit pohlaví v biologickém smyslu. Chirurgické a hormonální zásahy mohou změnit vzhled a sekundární pohlavní znaky, ale nedokážou plně a bezchybně napodobit všechny biologické aspekty cílového pohlaví. Momentálně také není možné donekonečna měnit pohlaví. Procesy jako hormonální terapie a chirurgické zákroky mají své limity a nevedou k plně reverzibilním změnám. Jakmile medicína pokročí a umožní skutečnou změnu biologického pohlaví, můžeme začít uvažovat o použití pojmu „pohlaví“ v plném slova smyslu i v kontextu tranzic. Do té doby je důležité rozlišovat mezi genderem, který je osobní a sociální identitou, a biologickými a lékařskými aspekty odrážející se v navrhovaném pojmu „přikastrování“. Tyto procesy podle mě vyžadují přesnou terminologii a specifické pojmy, aby byla zajištěna správná komunikace, respekt a pochopení. V současné době tedy „přikastrování“ a další lékařské intervence nejsou pouhou otázkou změny pohlaví, ale složitými a jedinečnými procesy, které vyžadují uznání a vlastní kategorie v rámci lékařské a sociální diskuse.

Obrázky vygenerované uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

Čtěte na podobné téma:

Genderové blogy v obrazech uměl(eck)é inteligence DALL-E

Stále rozšiřující se zkratka „LGBTQIA+“ ještě nedosáhla své finální verze „jednotlivec“