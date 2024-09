Fialova vláda vstoupila do dějin nejen svými ekonomickými a hodnotovými rozhodnutími, ale především tím, jak legitimizovala vulgární chování a propagaci extrémistických jednotlivců,kteří se stali symbolem nového politického stylu.

Tím, že vláda dala prostor a podporu těmto „hooliganům“ politické scény, ukázala, že již nezáleží na slušnosti a demokratických hodnotách, ale na razantních výkřicích, které rozdělují společnost. Tři výrazné postavy – „novinář“ Pavel Novotný, DiS. (1981), „akademik“ Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (1987), a „vyšší důstojník“ plk. Mgr. Otakar Foltýn (1975) – se staly tvářemi této nové hooligenokracie, která si nebere servítky a hrubě narušuje politickou kulturu.

Často se diskutuje, zda je Fialova vláda tou „nejhorší v české historii“ nebo stává už dokonce tou „nejlepší proti-českou vládou v historii“. Hospodářské výsledky jsou každoročně špatné a hodnotově se odchyluje od tradičních konzervativních a národních principů. Samostatným problémem potom je, jak legitimizuje hrubé, polarizující a vulgární projevy jednotlivců, kteří se staví do pozice „hrdinů“ bojujících za pravdu a hodnoty, ale v realitě jen přispívají k rozkladu společenského diskurzu.

„Divoká karta“ Novotný: Hlasitý a vulgární

Pavel Novotný, známý svou neotřelou a často hrubou rétorikou, se stal symbolem toho, co mnozí vnímají jako novou politickou kulturu bez zábran. Jeho vulgární vyjadřování a neuctivé chování jsou často prezentovány jako odvážná a pravdivá vyjádření, která však spíše připomínají chování fotbalových hooliganů na zápase. Zatímco fanoušci by měli podporovat svůj tým, Novotný spíše narušuje zápas svými výstřelky a provokacemi, které často nemají s konstruktivní politikou nic společného, ale premiér Fiala mu už až směšně uděluje „žluté karty“, ikdyž je už Novotný jeho „divoká karta“, protože se mu líbí jeho neortodoxní metody.

„FCKPTN“ Gregor: Manipulace s vědeckým pláštěm

Miloš Gregor, akademik, který se profiluje jako bojovník proti dezinformacím a propagátor „pravdy“, se rovněž zapojil do této vulgární rétoriky. Jeho vystupování a snaha o kontrolu informací pod pláštíkem boje proti dezinformacím mohou být srovnávány s hooligany, kteří se snaží ovládnout hřiště a diktovat ostatním, co je správné a co ne. Jeho přístup polarizuje společnost a podkopává akademickou nestrannost a objektivitu, kterou by měl zastávat.

„Roš katan“ Foltýn: Militarizace diskurzu

Otakar Foltýn, vyšší důstojník, který vnáší do veřejného prostoru vojenský způsob komunikace a rozhodování, působí spíše jako „roš katan“ – což v překladu znamená „malá hlava“ – než jako umírněný a zodpovědný hlas obrany. Jeho militaristický přístup a ochota použít tvrdé prostředky proti oponentům připomínají situaci, kdy hooligani prorazí bariéry a naruší průběh hry. Místo dialogu a konsensu přináší do veřejné debaty konfrontaci a eskalaci.

Podpora těchto kontroverzních postav Fialovou vládou ilustruje i nebezpečí zneužití tzv. STRATCOM (strategické komunikace) k polarizaci a manipulaci společnosti. STRATCOM by měl být nástrojem na ochranu demokracie a plurality názorů, ne zbraní k potlačení odlišných hlasů nebo k rozdělování společnosti. „Hooligeni“ politické scény, jako jsou Novotný, Gregor a Foltýn, neslouží zájmům národa, ale naopak prohlubují příkopy mezi lidmi a narušují demokratický diskurz. Vláda tím, že jim dává prostor, ztrácí zbytky slušnosti a ukazuje, že jí na hodnotách a respektu k odlišným názorům nezáleží. STRATCOM, stejně jako oddaní fanoušci na stadionu, by měl podporovat otevřený a demokratický diskurz, nikoli tolerovat hulvátství a extremismus.

Čtěte na podobné téma:

Místo „digitalizace svobodné demokracie“ přišla „DICKitalizace (Fi)jalové Hooligenokracie“

Hybridní válka: STRATCOM jako 12. hráč na hřišti?

Definice vítězství v hybridní válce, ve které STRATCOM vždy chrání demokratické hodnoty ČR