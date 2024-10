Ekonomická genocida neprivilegovaných: Jak čínský sociální kredit ohrožuje lidská práva

Genocida, jak ji známe z historie, neznamená pouze fyzickou likvidaci skupiny obyvatel. Její moderní podoby mohou být daleko sofistikovanější a méně nápadné, ale stejně destruktivní.

Genocidou může být i postupná ekonomická likvidace, kdy stát systematicky omezuje životní podmínky určité skupiny obyvatel. Tento přístup je dobře vidět v případě čínského systému sociálního kreditu, jehož principy a důsledky se začínají projevovat i mimo hranice Číny.

Čínský systém sociálního kreditu, spuštěný na plno v roce 2020, hodnotí jednotlivce na základě jejich chování, nákupů, finančních aktivit a dodržování zákonů. Občané s nízkým skóre mohou čelit omezením při nákupu jízdenek, uzavírání smluv či přístupu k některým službám. Tento systém efektivně rozděluje společnost na privilegované a neprivilegované skupiny. Co ale hrozí, pokud se tento přístup začne aplikovat na širší oblast lidských práv a ekonomických vztahů?

Přijetí čínského modelu sociálního kreditu, byť v jeho adaptované podobě, v jiných zemích by mohlo vést k systematickému potlačování skupin obyvatel, které nejsou v souladu s oficiálními politickými nebo ekonomickými zájmy státu. Takový systém by dokázal sofistikovaně omezovat životní podmínky neprivilegovaných skupin tím, že by je vyřadil z hlavního ekonomického a sociálního proudu. K tomu lze použít následující nástroje:

Finanční hodnocení: Podobně jako v Číně by stát mohl uvalit sankce na jednotlivce či organizace s nízkým skóre, a to například omezením přístupu k úvěrům, vyšším zdaněním či nemožností podnikat v určitých oblastech. Tento přístup by mohl cílit na skupiny, které jsou kritické vůči vládní politice nebo nesdílejí mainstreamové názory.

Omezení přístupu k veřejným službám: Stát by mohl na základě sociálního kreditu selektivně omezovat přístup k veřejným službám, jako jsou zdravotní péče, vzdělání nebo sociální podpora. Znevýhodněné skupiny by tak byly nuceny se spoléhat na nekvalitní nebo alternativní formy služeb, což by vedlo k jejich dalšímu ekonomickému a sociálnímu úpadku.

Tlak na dodržování ideologických a politických zásad: Stát by mohl sociálním kreditem podmiňovat přístup k pracovním příležitostem, bydlení nebo podnikání, a to na základě podpory státní ideologie. Například neúčast na politických shromážděních, sdílení nevhodných názorů na sociálních sítích nebo kritika vládních opatření by mohla vést k výraznému poklesu sociálního kreditu.

Vytváření psychologického tlaku: Lidé by se museli neustále přizpůsobovat požadavkům na „správné" chování a jednání, aby si udrželi své kredity. Takový tlak by mohl vést k autocenzuře, strachu z veřejného vyjadřování a konformismu, čímž by se posilovala autoritářská kontrola a omezování svobody.

Tzv. „ekonomická genocida“ se zaměřuje na postupnou a systematickou likvidaci esenciálních základů života vybrané skupiny. Pokud stát začne zavádět systém sociálního kreditu, může využít tento nástroj k selektivnímu ničení nejen ekonomických základů, ale i samotné existence některých skupin obyvatel. Například odmítáním přístupu k půjčkám či investicím lze účinně zablokovat ekonomický rozvoj celých komunit nebo omezit přístup ke vzdělání a kvalifikacím, čímž se tyto skupiny stanou ekonomicky a sociálně vykořeněné.

Podobně jako v případě ekonomické genocidy dochází k omezení možnosti jednotlivců a komunit plně rozvíjet svůj potenciál a podílet se na společenském a ekonomickém životě. Sociální kredit, pokud je zneužit jako nástroj kontroly, tak vytváří skupinu neprivilegovaných občanů, jejichž práva jsou podmíněna souhlasem s oficiální linií státu. Tito lidé se dostávají do role „ekonomických vyděděnců“ a mohou být postupně eliminováni z veřejného života.

Je nezbytné, aby mezinárodní společenství, občanské organizace a demokratické státy věnovaly pozornost trendu rozšiřování principů sociálního kreditu do dalších oblastí. Sociální kredit může vypadat jako inovativní nástroj na podporu správného chování, ale jeho zneužití může vést k likvidaci základních práv a svobod.

Proti těmto tendencím je třeba se aktivně bránit, například prostřednictvím:

Legislativní ochrany: Zavést zákony, které budou chránit jednotlivce před diskriminací na základě sociálního kreditu nebo jiných forem hodnocení, je zásadní. Taková legislativa by měla jasně stanovit, že žádný stát nemůže podmiňovat přístup k veřejným službám, právům či ekonomickým příležitostem na základě chování či názorů jednotlivce.

Osvěta a transparentnost: Vytvořit prostředí, kde budou občané informováni o možných rizicích zavádění podobných systémů. Lidé by měli být schopni porozumět principům sociálního kreditu a jeho důsledkům, aby mohli včas reagovat na zavádění podobných politik.

Mezinárodní dohled a tlak: Demokratické země by měly prostřednictvím mezinárodních institucí sledovat a kritizovat státy, které zavádějí formy sociálního kreditu, jež vedou k systematické diskriminaci či ekonomické genocidě vybraných skupin.

Systém sociálního kreditu, pokud je aplikován bez dostatečných záruk a kontrol, může snadno přejít do podoby „ekonomické genocidy“. Může se stát nástrojem, který likviduje vybrané skupiny obyvatel prostřednictvím sofistikovaných mechanismů ekonomického a sociálního nátlaku. Ať už je to přístup k financím, zdravotní péči, vzdělání nebo pracovním příležitostem – všechny tyto oblasti mohou být zneužity k ekonomické marginalizaci a postupné likvidaci nepohodlných skupin. Je proto nutné o těchto hrozbách mluvit a hledat způsoby, jak se proti nim bránit dříve, než bude příliš pozdě.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E