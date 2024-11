Co kdyby se vydávaly „výjezdní doložky“ do tzv. „dezinformačních webů“?

Představte si, že chcete navštívit někým definovaný tzv.„dezinformační web“. Jen se podívat, co tam je – zvědavost je lidská vlastnost, že? Ale ne tak rychle! V tomto dystopickém světě byste museli nejprve získat výjezdní doložku.

Ano, něco jako povolení opustit „čistou informační zónu,“ aby vás nenapadlo propadnout „zamořeným vodám“ daných dezinformačních stránek.

První krok: podáte žádost na úřadě pro informační čistotu. Tady vám mile vysvětlí, že jde o vaši bezpečnost. Aby váš mozek nebyl kontaminován jedovatými názory, musíte projít přísným psychologickým vyšetřením, protože pouze silní a odolní jedinci zvládnou vstřebat informace z těchto nebezpečných území bez újmy.

Druhá fáze: schválení žádosti. Úředníci si vezmou 30 dnů na vyhodnocení, zda máte „nárok“ na dezinformační dobrodružství. Provedou analýzu vašeho online chování, prozkoumají, kolik mainstreamových zpráv jste za poslední měsíce sdíleli, a zjistí, zda pravidelně lajkujete články s patřičně ověřenými fakty. Pokud jste se náhodou v poslední době podívali na nějaké nekonvenční médium, budete muset svůj zájem o výjezdní doložku velmi důkladně vysvětlit.

Třetí krok: instruktážní seminář. Vítejte na kurzu, který vám vysvětlí, jak se orientovat na dezinformačních webech a co všechno na vás může číhat. „Pamatujte, jakmile narazíte na slova jako ‚alternativní‘ nebo ‚nezávislé zdroje,‘ okamžitě opusťte webovou stránku!“ řekne vám úředník s vážným výrazem. „Nejhorší, co můžete udělat, je číst články o tom, že oficiální narativ není kompletní. Pokud uvidíte takové názory, okamžitě nahlaste web na naše linky důvěry.“

Samozřejmě, výjezdní doložka vám nestačí. Pořád musíte projít internetovou pasovou kontrolou. Tam vám budou skenovat váš informační pas, aby zjistili, zda jste schváleni ke vstupu do konkrétní „zóny s nízkou důvěryhodností.“ Pokud jste prošli výběrovým řízením, úředník vám odemkne přístup na povolené dezinformační weby. Po návratu vás pak bude čekat kontrola od úředníka, který se vás zeptá: „Věřil jste těm zprávám? Změnil se váš pohled na svět?“

No, pokud byste přece jen navštívili nějaký tzv. dezinformační web bez povolení, bylo by to bráno stejně vážně, jako kdybyste se pokusili vycestovat z bývalého východního bloku bez výjezdní doložky. Přísný trest vás nemine. Dočkali byste se slyšení na informačním soudu, kde by bylo posuzováno, zda jste svým neoprávněným vstupem na dezinformační web narušili vlastní zdraví či ohrozili informační čistotu společnosti. Samozřejmě, že pokud se zjistí, že jste sdíleli článek z neautorizovaného webu, hrozí vám věčné odepření přístupu k internetu a povinné nápravné kurzy, kde budete sedět v místnosti plné faktografických údajů a znovu a znovu si opakovat, že „jen schválené informace jsou správné informace.“

No, za pár měsíců by každý z nás měl doma svůj informační cestovní pas a přemýšlel by dvakrát, než by znovu otevřel nějaký podezřelý odkaz. Informační úřad by mezitím slavnostně vyhlásil, že je svět znovu v bezpečí – žádné dezinformace, žádné nepříjemné pravdy, a hlavně žádné alternativní názory, které by lidem mohly kazit morálku. Přesně tak by to fungovalo – patetická snaha o kontrolu dezinformací by se proměnila ve svět, kde každý informovaný názor musí být schválen státem. A tak zůstaneme bezpečně ponořeni v moři oficiálních verzí, které nám říkají přesně to, co chceme slyšet – a co je důležitější, co musíme slyšet.

Obrázek vygenerovaný uměl(eck)ou inteligencí DALL-E

