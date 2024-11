Čestmír Strakatý o fenoménu „obrana“ s Otakarem Foltýnem, Ivo Zelinkou a Jakubem Rálišem

7.11.2024 od 17:00 do 18:30 proběhla panelová diskuse „Fenomén: Obrana“, kterou moderoval Čestmír Strakatý a účastnili se jí Ivo Zelinka, Otakar Foltýn, Miloš Gregor a ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Jakub Ráliš.

Místem konání bylo olomoucké Vlastivědné muzeum k příležitosti zahájení ročního výstavně-vzdělávacího cyklu zaměřeného na aktuální otázky obrany, bezpečnosti jednotlivce a odolné společnosti. Původně avizovaného náčelníka Generálního štábu Armády ČR genpor. Ing. Karla Řehku zastupoval z důvodu pracovního vytížení Plk. Mgr. Ivo Zelinka z místní olomoucké jednotky 91. skupiny informačního boje a v 17:34, do Brna na jinou obdobnou akci, odcházejícího vládního koordinátora pro strategickou komunikaci plk. Mgr. Otakara Foltýna nahradil poradce premiéra pro dezinformace akademik Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Záznam pořizovali vojáci a v prvních řadách kromě mě byl i influencer Martin Rota , který se mj. účastnil druhého propagačního dne pro tzv. internetové osobnosti (mj. také influencerka Erika Eliášová, stand-up komička Iva Pazderková či člen, kandidát č. 37 pro krajské volby 2024 za STAN a zakladatel Petice za boj s dezinformacemi a za ochranu ČR před nepřátelskými vlivy Ruska Ing. Roman Kolář - politika a dezinfo z místní Horky na Moravě) na vojenském cvičení „Powerful Word 2024 – NATO v boji proti dezinformacím “ v olomoucké Libavé v září 2024.

Cca 200 členné publikum mohlo pokládat dotazy z aplikace Slido (cca 8 dotazů v diskusi) i osobně (2 dotazy). Nálada diskutérů byla ovlivněná včerejším vítězstvím Trumpa a připomínala mi náladu po „ujetém vlaku“ u diskutérů a humorně rezignační komentování jejich dosavadní činnosti. Otakar Foltýn působil podle mě kupodivu nejreprezentativněji, nejelegantněji i nejdiplomatičtěji a více vulgarismů bylo zbytečně ostatními emitováno za jeho nepřítomnoti a odkazech na něj. Stejně jako mě v Praze poslední dobou vždy překvapuje, že většina místních lidí vypadá jako nějací „hastroší“, tak i boty a kalhoty Miloše Gregora i Čestmíra Strakatého byly nepříjemná obdoba. Naopak pohotovost a humor ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci Jakuba Ráliše (mj. člen aktivních záloh AČR) byly za to nadmíru nečekanou kompenzací.

Heslo na Slido jsem bohužel u vchodu ještě nedostal a mé předem emailem zaslané podněty a dotaz také komunikovány nebyly. Tak jsem se do diskuse více nezapojil. Miloš Gregor uvedl, že se s ním Fiala neradil ohledně založení premiérova profilu na sociální síti TikTok a že podle analýz voliči koalice Spolu chtějí slyšet populistický „anti-Babiš“ a ne hodnotově-akademické výstupy, které by Fiala sám vzhledem ke svému naturelu preferoval.

Zelinka i Foltýn se drželi v mantinelech jejich dosavadní argumentační strategie, ale až hořekovali, že nábory do armády nejdou tak jak čekali, lidé že nemají přístup jako v Polsku nebo Finsku a že posledních 10 let podfinancované armády nese současné výsledky a potrvá stejnou dobu to napravit. Bohužel nezmínili svoji sebereflexi a nevnímají, že slabá konkurence v kvantitě i kvalitě AČR v posledních letech také umožila, že v ní se svými schopnostmi vynikli. Současně cca 2/3 rad, kterými dříve mentorovali (a nyní už je spíše ze setrvačnosti udávali) se hodí naopak právě na ně samé.

Foltýn se sice snažil právně komentovat problematiku postavení sociálních sítí, ale dosáhl cca 10% úrovně komentáře, který zazněl při pražské debatě s Michaelem Schellenbergerem ze dne 13. června 2024 uspořádané Společností pro obranu svobody projevu (SOSP) a který o tom již cca 4x svědčil před americkým kongresem.

Nicméně je Foltýn pořád jedním z mála, kdo dosud ojedinělě a chvályhodně upozorňuje na zatím pořád zpravidla ignorovanou „hrozbou digitální demence u dětí a mladých lidí“ viz:

6 kroků k „post-digitálně dementní generaci“ aneb jak vrátit dětem zdravý rozum

Konzumentství „digitálního obsahu“ dětmi odmítněme jako zotročující „dětskou práci“

Influenceři: Dealeři digitálního obsahu a závislostní průmysl „sociálních sítí“

Závěrem akci hodnotím pozitivně a pro doplnění ještě zmiňované předem emailem zaslané podněty a dotaz:

Od: zboril.josef@email.cz

Komu: stratkom@vlada.gov.cz

Datum: 6. 11. 2024 17:11:41

Předmět: Dotaz do olomoucké panelové diskuse „Fenomén: Obrana“ dne 7.11.2024

Dobrý den,

vzhledem k účasti Otakara Foltýna na zítřejší olomoucké panelové diskusi, přeposílám v emailu níže pro moderátora Strakatého dotaz a podněty pro možnost použití, které by asi nejen mě zajímaly.

Ještě bych doplnil, že vzhledem k včerejší reflexi Petra Pavla, kdy omlouval své dřívější „výroky“ vůči Trumpovi (viz Odpudivý Trump? Tehdy jsem nebyl prezident, hájí Pavel svůj starý výrok), zda i Otakar Foltýn neuvažuje o následování tohoto příkladu - jak vůči Trumpovi, občanům USA, tak i občanům ČR.



S pozdravem

Ing. Josef Zbořil, Ph.D.

608452022

---------- Původní e-mail ----------

Od: zboril.josef@email.cz

Komu: cestrs@gmail.com

Datum: 5. 11. 2024 19:15:14

Předmět: Dotaz do olomoucké panelové diskuse „Fenomén: Obrana“ dne 7.11.2024

Dobrý den,

zasílám dotaz a podněty pro možnost použití do olomoucké panelové diskuse Fenomén: Obrana dne 7.11.2024, na kterou se mi podařilo zaregistrovat.

Jsem z Prostějova a popularizuji odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století výstavami mojí koncepční a edukativní sbírky loutek a divadélekod 1880 do současnosti jako „paměťové instituce“ (www.loutkoherna.cz či Loutkáři: Youtubeři minulých století na výstavě Loutkofest 2024) včetně historického zneužívání totalitní mocí (Kontrola dezinformací Rakušanem Hitlerem na loutkové mediální scéně 1938-44), byl jsem olomoucký krajský předseda Svobodných (2011-15 a v 2013 jsem i organizoval akce v daném Vlastivědném muzeu v Olomouci - zde, zde), dobrovolník v IDF (2016), autor a překladatel pro americko-izraelský Gatestone institute (2016 – 2022), autorizovaný překladatel některých výstupů Harariho a od 4/2013 definuji hodnoty a okrajové podmínky pro „kybernetický občanský humanismus“ s předpokladem pochopení probíhajících technologických změn i pro občanské a politické využití širší veřejností v 2028-2032.

Zajímám se komplexně a dlouhodobě o většinu témat, včetně historické četby samizdatů během normalizace či dobové četby z Předlitavska, a k tématu „obrany“ z pohledu svobody jednotlivce ve svobodné společnosti jsem ze zpětného pohledu celkem střízlivě a ojediněle reflektoval:

- Rozpočet obrany ČR v letech 2017-23: 3x vyšší na 4% HDP pro splnění našich spojeneckých závazků a skutečnou bezpečnost (7/2016)

- „Svoboda a demokracie“ vs. pokus o „proti-putinovskou diktaturu“ současnou vládou (3/2022)

- Více svobody slova na Západě: Tvoří informované voliče a ti funkční demokracii (5/2022)

- „Fialova strana mírné cenzury za mezemi zákona“ v „3. době nesvobody“ (12/2022)

- Řehkova „Informační válka“: Foltýn je cenzurní propagandista. Neplní však rozkaz bránit ČR (8/2024)

Podněty o dosud neřešených hrozbách, které by si mohla daná olomoucká panelová diskuse adoptovat:

- „Obchodníci s anti-dezinfem“ jsou stejně nemorální jako „obchodníci s chudobou“ (tzv. anti-dezinfo šmejdi s možnostmi nejen dezfact-chekingu: dezinformačního fact-checkingu),

- Hrozba armádní „PSYOPSkracie“ aneb amplifikace, de-amplifikace a síťová neutralita,

- Zneužívání boje proti dezinformacím pro marginalizaci oprávněné nespokojenosti občanů a zasahování do politické soutěže.

Aktuálně mě u naší obrany a AČR nepříjemně zaráží, kromě velkého počtu generálů, že nemá obdobně precizně, jako v Británii či Kanadě, ani kodifikováno, jak nosit např. vlčí máky na stejnokroji a že když jsem napsal v 12/2022 blog o diskusi mezi Foltýnem a tehdejším velitelem kybernetické obrany „free speech absolutistou“ brigádním generálem Feixem, tak byl za 5 měsíců poté Feix nahrazen Zelinkou, který byl tehdy jen necelých 6 měsíců mluvčím AČR (nevím do jaké míry kauzalita/korelace).

Dále, že Foltýn a Zelinka podle mě dlouhodobě porušují kodex etiky vojáka svými výroky, na které mají nárok jako civilisté se svobodou slova, ale ne však po složení přísahy a kdy připomínají svými postoji usvědčeného bývalého ředitele CIA Helmse ze lhaní o aktivitách CIA v Chile v 70. letech a svými anti-systémovými a svébytnými výklady, že:

- strategická komunikace je i přípustnost cenzury (včetně amplifikací, de-amplifikací a porušováním síťové neutrality) i v konkurenčním zpravodajství a v ničím neomezované polemice;

- lze zkreslenými a zavádějícími informacemi na vnitropolitické scéně podporovat jimi vybrané politické věci nebo stanoviska;

- mohou „černou kontra-propagandou“ podvratně dezinformovat, aby ovlivnili myšlení a chování vybraných skupin lidí (včetně národních elektorátů);

- kohokoli mohou podrobit informačním aktivitám označením jej za potenciálního protivníka či cílovou skupinu a kdy mezi použitelná opatření patří i klamání prostřednictvím manipulace či falzifikace důkazů.



Názvosloví je základ, tak bych měl pro panelisty dotaz:

- Jaká je podle vás definice vítězství v hybridní válce informačních bojů, kybernetických obran a strategických komunikací? (Podle mě vítězství v hybridní válce pro ČR znamená zachování otevřeného, transparentního a svobodného veřejného diskurzu, kde každá myšlenka a názor má své místo, a kde tzv. bezpečnostní komunita respektuje a chrání demokratické principy namísto jejich potlačování. Zatím to vypadá, že si tento cíl vytyčila jen Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která tím i sanuje až protichůdné aktivity dosavadní Zelinkovy kybernetické obrany a informačního boje i Foltýnovy STRATkom).

PS:

Jsem autorem i několika satirických blogů k tématu zmiňovaných hrozeb jako:

Kdyby byl Otakar Foltýn nejen hlasem vládního narativu, ale i etalonem státního narativu

Kdyby vládní koordinátor Foltýn vydal „Otův slovník odnaučný“ a „Můj narativ“

...kdyby EU zřídila „Půjčovnu narativů“ nějakým „Úřadem pro kontrolu myšlení a komunikace“

Co kdyby se vydávaly „informační průkazy“ jako zbrojní průkazy?

„DEZINFoltýn na OnlyBANS“ aneb vtipy, které sklízí „1. koordinátor strategické komunikace“

Pohádka o BANovníkovi Nedomyslu Otakaru I a 40 blBOTech z BANánie

S pozdravem

Ing. Josef Zbořil, Ph.D.

608452022

