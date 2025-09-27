Strategická volební křižovatka
Předpokládám, že výše zmínění občané k těmto volbám přistupují s otázkou: „Jak se postavit k volbám a co nejvíce poškodit současný režim?“. Režim, který v jejich očích už nemá schopnost dosáhnout něčeho dobrého a ve jehož architektuře jsou zásadní chyby, jež mohou vést jedině k prohlubováni polarizace, paralýze a degradaci. Aniž bych řešil, že jeden hlas nic neovlivní apod., možné principiální úvahy jsou následující:
1. Volit status quo, volit systémově: Volba „většího zla“ může urychlit vývoj negativních trendů a donutit společnost k rychlejšímu probuzení, odporu a přehodnocení celého systému a v konečném důsledku zkrátit probíhající agónii. Čím dřív se prohloubí destruktivní dopady špatné politiky, tím dřív může vzniknout prostor pro skutečnou alternativu.
Rizika: Tato strategie je hazard. Může se stát, že „akcelerace“ místo revoluce vytvoří trvalou regresi.
2. Volit antisystémově: Doufat v úspěch při silové konfrontaci se systémem a zároveň věřit, že otevřenost antisystémových stran ke změně není jen povrchní, přesahuje populistické cíle a má potenciál vyvolat hlubší katarzi.
Rizika: Externí části systému (média) dokáží díky schopnosti ovládat emoce střední třídy mobilizovat prosystémové tendence. Víc antisystému může vygenerovat disproporčně víc systému. Krátkodobá výhra antisystému může dlouhodoběji posílit systém.
3. Nevolit. Nelegitimizovat vlastní aktivitou systém a nenechat se porazit jeho zbraněmi, proti kterým není efektivní obrany. Už samotná účast ve volbách je potvrzením, že „hru přijímám“. Dokonce i antisystémové strany reprodukují logiku systému. Pasivní rezistence (“neúčast“) může být morálně čistší než aktivní podpora něčeho škodlivého. Zároveň platí, že existují jiné formy odporu než volební lístek.
Rizika: Tento postoj znamená, že se frustrace nepromítne do oficiální politiky a systém, který člověk odmítá, může paradoxně získat delší životnost.
Mé osobní řešení: Intuitivně se mi jako nejlepší jeví řešení 2, kterým ve volba antisystému. Ultimativně jsem pro to, aby byl zbankrotovaný systém stran zrušen a žádné volby se nekonaly. K tomu je však daleká cesta, proto je třeba přemýšlet o pragmatických mezifázích a nalézt most mezi teoretickým ideálem a realitou dnešní politiky. Přemýšlím následovně. Ve zkratce řečeno má jít v politickém systému o soulad de iure a de facto moci a co nejkratší vzdálenost mezi „vlastníkem“ a exekutivou. V ideálu je tím vlastníkem obdoba dozorčí rady (viz mé předchozí články k reakcionářským tématům), v dnešku je tím nominálním vlastníkem lid/volič. Proto je jako pragmatická mezifáze vhodné volit stranu, která navrhuje zkracovat cestu od voliče k výsledku, ačkoliv opticky jde o řešení vůči ideálu paradoxní. Přímou demokracii a referenda v programu nabízí zejména SPD, tedy pro tentokrát je to pro mě jasná volba. Minule jsem z důvodů osobních sympatií volíval Lubomíra „Flákance“ Volného, ale osobní sympatie by přece jen neměly být hlavním faktorem.
Libor Závodný
Guido G. Preparata: pravidla zlatého standardu
Současný finanční systém, ve kterém se stávající úroky a dluhy řeší novými dluhy, bývá označován jako Ponzi schéma směřující ke kolapsu. Vyřešil by situaci návrat ke „zlatému standardu“? To nemůžeme říct.
Libor Závodný
Borodino 1812 - současná podoba napoleonského bojiště u Moskvy
Toto je pár cestopisných poznámek a především aktuální obrazový materiál věnovaný místu, které se stalo dějištěm nejkrvavější bitvy napoleonských válek. Tím je okolí ruské vesnice Borodino.
Libor Závodný
Alain de Benoist: liberalismus
Pojednání o filozofických základech liberalismu, jak je vnímá Alain de Benoist, francouzský filozof a spisovatel.
Libor Závodný
Rozhovor (část 2). Architektura nového režimu
Druhá část rozhovoru na stěžejní politické téma současnosti. Od popisu situace se zde dostáváme k hrubým návrhům řešení.
Libor Závodný
Rozhovor (část 1). Skutečná povaha současného režimu
První část rozhovoru na stěžejní politické téma současnosti. Po úpravě vyjde v zatím nejmenovaném médiu. Čtenáři blogu získávají preferenční časová práva a exkluzivitu.
