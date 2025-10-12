Philip Short - Putin (čtenářská meditace)
Short nešel cestou vytváření laciné karikatury, nepřijal rusofóbní stereotypy a podobné módní primitivismy. Ovšem ani neidealizuje a neukazuje Putina jako morální vzor. Řekl bych, že tento životopis zachovává primárně západní pohled. Ten je ale možná až z 30 % prokládaný pasážemi, které by dnešní média označila jako proruské narativy. Téma, kterému je věnována značná pozornost (včetně nejdelší kapitoly s názvem „Konec iluzí“), je agresivita Ameriky ve světové politice a Putinovi reakce na ni. Zároveň se kniha zabývá vykreslením patologií v ruské společnosti, jako je například korupce. Velmi podrobně jsou vylíčeny tajemné mocenské poměry uvnitř Ruska a způsoby, jak jich Putin dokázal využít. Nicméně využít ku prospěchu a sjednocení Ruska. Je to kniha životopisná, takže se vedle ruské historie zabývá i Putinem člověkem a ne jen Putinem politikem. Celkově mám za to, že Putin vstoupí do historie na dalších 1000 let (V Rusku mu předpokládám historici udělí přízvisko Putin Veliký). Důvodem bude v prvé řadě skutečnost, že vyrval Rusko chapadlům liberální tyranie, a tak ho zachránil pro další generace. Za druhé významně přispěl k vytvoření a posílení ekonomického bloku BRICKS, který v následujících desetiletích zjedná konec západní dominance (k čemuž ovšem zásadně přispěje i samotný Západ). Jak úplně na konci knihy píše samotný Philip Short: „Amerika jako dominantní globální mocnost věří, že její úlohou je vést; Rusko se vést odmítá.“ O 700 stránkové knize se nedá říct, že ji člověk přečte jedním dechem, upoutávky na přebalu ale nelžou. Je to fascinující, přesvědčivé i perfektní. K hlavnímu textu je doplněno 200 stránek s poznámkami a rejstříkem a autor zmiňuje, že na knize pracoval 8 let.
Libor Závodný
Strategická volební křižovatka
VOLEBNÍ SPECIÁL – Strategická křižovatka pro antisystémové, antirežimní, kontrariánské, reakcionářské, protestní, subversivní, disidentské, rebelující, nonkonformní, protitrendové a retrográdní občany.
Libor Závodný
Guido G. Preparata: pravidla zlatého standardu
Současný finanční systém, ve kterém se stávající úroky a dluhy řeší novými dluhy, bývá označován jako Ponzi schéma směřující ke kolapsu. Vyřešil by situaci návrat ke „zlatému standardu“? To nemůžeme říct.
Libor Závodný
Borodino 1812 - současná podoba napoleonského bojiště u Moskvy
Toto je pár cestopisných poznámek a především aktuální obrazový materiál věnovaný místu, které se stalo dějištěm nejkrvavější bitvy napoleonských válek. Tím je okolí ruské vesnice Borodino.
Libor Závodný
Alain de Benoist: liberalismus
Pojednání o filozofických základech liberalismu, jak je vnímá Alain de Benoist, francouzský filozof a spisovatel.
Libor Závodný
Rozhovor (část 2). Architektura nového režimu
Druhá část rozhovoru na stěžejní politické téma současnosti. Od popisu situace se zde dostáváme k hrubým návrhům řešení.
