Philip Short - Putin (čtenářská meditace)

Toto je kniha, která se objevila v knihkupectvích na konci 2024 (anglický originál vydán 2022). Autor je bývalý korespondent BBC a The Economist. Je možné, aby někdo takový napsal příčetnou biografii o Putinovi? Možná ano.

Short nešel cestou vytváření laciné karikatury, nepřijal rusofóbní stereotypy a podobné módní primitivismy. Ovšem ani neidealizuje a neukazuje Putina jako morální vzor. Řekl bych, že tento životopis zachovává primárně západní pohled. Ten je ale možná až z 30 % prokládaný pasážemi, které by dnešní média označila jako proruské narativy. Téma, kterému je věnována značná pozornost (včetně nejdelší kapitoly s názvem „Konec iluzí“), je agresivita Ameriky ve světové politice a Putinovi reakce na ni. Zároveň se kniha zabývá vykreslením patologií v ruské společnosti, jako je například korupce. Velmi podrobně jsou vylíčeny tajemné mocenské poměry uvnitř Ruska a způsoby, jak jich Putin dokázal využít. Nicméně využít ku prospěchu a sjednocení Ruska. Je to kniha životopisná, takže se vedle ruské historie zabývá i Putinem člověkem a ne jen Putinem politikem. Celkově mám za to, že Putin vstoupí do historie na dalších 1000 let (V Rusku mu předpokládám historici udělí přízvisko Putin Veliký). Důvodem bude v prvé řadě skutečnost, že vyrval Rusko chapadlům liberální tyranie, a tak ho zachránil pro další generace. Za druhé významně přispěl k vytvoření a posílení ekonomického bloku BRICKS, který v následujících desetiletích zjedná konec západní dominance (k čemuž ovšem zásadně přispěje i samotný Západ). Jak úplně na konci knihy píše samotný Philip Short: „Amerika jako dominantní globální mocnost věří, že její úlohou je vést; Rusko se vést odmítá.“ O 700 stránkové knize se nedá říct, že ji člověk přečte jedním dechem, upoutávky na přebalu ale nelžou. Je to fascinující, přesvědčivé i perfektní. K hlavnímu textu je doplněno 200 stránek s poznámkami a rejstříkem a autor zmiňuje, že na knize pracoval 8 let.

Autor: Libor Závodný | neděle 12.10.2025 15:41 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Libor Závodný

  • Počet článků 60
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 566x
ateista, antiteista, nemodlící se neznaboh a rouhající se kacíř 

