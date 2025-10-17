Michal Macháček - Gustáv Husák (čtenářská meditace)
Jeho novoroční projevy bývaly neskutečně nudné, ty na sjezdech KSČ nebo u jiných příležitostí byly ovšem o dost živější a Husák při nich dokonce dle životopisce Macháčka nepostrádal energičnost a charisma. O dramatičnost nebyla v Husákově životě žádná nouze. Byl při všech dějinných zvratech týkajících se této části světa a většinou při nich král klíčový nebo alespoň velmi důležitý part. Podle toho jsou také rozdělené názvy jednotlivých kapitol: Mladý radikál (1913 – 1938), Pragmatický odbojář (1938 – 1945), Zápasník o Slovensko (1945 – 1948), Buržoazní nacionalista (1948 – 1960), Muž budoucnosti (1960 – 1968), Normalizátor (1968 – 1977), Odcházející konzervátor (1977 – 1991). V životě byl velkým pragmatikem, ale i velkým a zásadovým idealistou, za což si například v komunistickém vězení (odseděl si 9 let za „buržoazní nacionalismus“) vysloužil přezdívku „železný Gustáv“.
Kniha dokumentuje sítě a proměny vztahů s jinými pohlaváry, jako byli Clementis a Novomeský, Gottwald, Dubček, Biľak, Štrougal, Jakeš a mnoho dalších, o čemž se dnes mluví velmi schematicky, zjednodušeně a povětšinou chybně. Také Husákova role v roce 1968 je ve veřejném povědomí zapsána chybně. Husák byl v roce 1968 jedinou možností pro všechny zainteresované stany – reformní komunisty, konzervativní komunisty, veřejnost i Sověty. Alternativou k Husákovi byla dost možná pouze nějaká forma občanské války. Jak Macháček dokládá, Husák od Brežněva získal dokonce příslib stažený sovětských vojsk, ten však nebyl splněn. Kniha samozřejmě pojednává také o širších politických souvislostech doby, kterou Husák procházel a v tomto ohledu je zajímavé dozvídat se o vlivu Sovětského svazu na ČSSR. Z perspektivy roku 2025 se tento vliv kupodivu nezdá být zase tak velký. Neformálně měli Sověti možnost do jisté míry určovat personální obsazení politických špiček strany, ČSSR ovšem nebyla nucena přejímat 50 až 70 % legislativy ze zahraničního mocenského centra. Tímto je v současnosti povinována Česká republika vůči Bruselu. V ČSSR měla základny Sovětská armáda, v dnešní ČR žádná cizí armáda není, ale jaké je pozadí této skutečnosti? „Zvací dopis“ do SSSR poslalo několik málo komunistů, většina strany byla proti. Naproti tomu pro defacto „zvací dopis“ do USA žádající postavení amerického radaru v Brdech v letech 2006-2009 byla většina tzv. liberálních elit. Projekt se neuskutečnil jen proto, že USA změnily svoji politiku, a že většina české veřejnosti byla silně proti něčemu takovému. Že tu dnes nemáme americká okupační vojska nevděčíme naší politické reprezentaci, je to naopak navzdory jejímu přání.
Ale zpět k Husákovi a této knize. Je třeba ocenit, že není v žádném ohledu hodnotící, předkládá prameny takové jaké jsou, občas z nich dovozuje to či ono, Michal Macháček nicméně nechává na čtenářovi, aby si udělal vlastní obrázek. Husák operoval v rámci možností rigidního systému, prokázal odvahu a zásadovost, ale také oportunismus. Jde to v politice jinak? Byl to „survivor“ komunistického hnutí po dobu celého jeho trvání. A nakonec přišel o vše, čemu věřil. Byl proto také osobností tragickou. Nejtragičtější je ovšem to, že se o něm a jeho životě nemluví víc. Určitě by se mělo.
Libor Závodný
Philip Short - Putin (čtenářská meditace)
Toto je kniha, která se objevila v knihkupectvích na konci 2024 (anglický originál vydán 2022). Autor je bývalý korespondent BBC a The Economist. Je možné, aby někdo takový napsal příčetnou biografii o Putinovi? Možná ano.
Libor Závodný
Strategická volební křižovatka
VOLEBNÍ SPECIÁL – Strategická křižovatka pro antisystémové, antirežimní, kontrariánské, reakcionářské, protestní, subversivní, disidentské, rebelující, nonkonformní, protitrendové a retrográdní občany.
Libor Závodný
Guido G. Preparata: pravidla zlatého standardu
Současný finanční systém, ve kterém se stávající úroky a dluhy řeší novými dluhy, bývá označován jako Ponzi schéma směřující ke kolapsu. Vyřešil by situaci návrat ke „zlatému standardu“? To nemůžeme říct.
Libor Závodný
Borodino 1812 - současná podoba napoleonského bojiště u Moskvy
Toto je pár cestopisných poznámek a především aktuální obrazový materiál věnovaný místu, které se stalo dějištěm nejkrvavější bitvy napoleonských válek. Tím je okolí ruské vesnice Borodino.
Libor Závodný
Alain de Benoist: liberalismus
Pojednání o filozofických základech liberalismu, jak je vnímá Alain de Benoist, francouzský filozof a spisovatel.
