Guido G. Preparata: pravidla zlatého standardu

Současný finanční systém, ve kterém se stávající úroky a dluhy řeší novými dluhy, bývá označován jako Ponzi schéma směřující ke kolapsu. Vyřešil by situaci návrat ke „zlatému standardu“? To nemůžeme říct.

Guido Giacona Preparata se narodil se v Bostonu v USA italským rodičům. Vystudoval ekonomii a kriminologii a v současné době vyučuje kriminologii na Kwantlenově univerzitě ve Vancouveru. Preparata je znám svojí knihou „Counjouring Hitler – How Britain and America made the Third Reich“, která je takovou antiučebnicí dějepisu ukazující politiku Velké Británie a Ameriky „trochu jinak“, aniž by ovšem popřela jediný fakt, který se nachází v učebnicích oficiálních. Úryvek níže se týká poznámek ke zlatému standardu. Knihu lze snadno nalézt na internetu stáhnout zdarma v pdf. V této výbušné knize Preparata ukazuje, že pravda je zcela jiná než jak se ji učíme: na základě pečlivé ekonomické analýzy dokazuje, že Hitlerův mimořádný vzestup k moci ve skutečnosti usnadnily - a nakonec i financovaly - britské a americké politické třídy v desetiletí následujícím po první světové válce. Na základě podrobné analýzy událostí ve Třetí říši odhaluje překvapivou historii anglo-amerických geopolitických zájmů na počátku dvacátého století. Vysvětluje, že Británie, která stále lpěla na svém impériu, se děsila vzniku spojenectví mezi Německem a Ruskem. Ukazuje, jak Velká Británie prostřednictvím Bank of England získala kontrolu nad výmarským Německem a jak angloamerická finanční podpora Hitlerovi umožnila nacistům převzít moc. Tato kontroverzní studie ukazuje, že nacismus nebyl považován za úchylku: pro tehdejší britský a americký establishment byl považován za vhodný způsob, jak destabilizovat Evropu a zahnat Německo do konfliktu se stalinským Ruskem, a zabránit tak vytvoření jakéhokoli konkurenčního kontinentálního mocenského bloku. Níže kapitola knihy ke zlatému standardu.

***

Svět se dělí na ty, kteří peníze vytvářejí, a na ty, kteří je nevytvářejí.

Vše začalo zlatem. Drahé kovy mají jednu přednost, vlastnost, která je nad všechny ostatní, a tou je jejich nepomíjivost. A tak se tento světlý kov stal směnným prostředkem, který všichni uznávali - symbolem pro transakce, který bylo možné v nejistých dobách také hromadit, a jakmile se obloha vyjasnila, okamžitě se znovu objevil na trzích. Mince kovu, která byla směnnou jednotkou a zároveň prostředkem úspor. Protože lidé nechtěli věřit jiným lidem, rozhodli se zlato nazývat penězi: umožňovalo jim vložit bohatství do zlatého zboží, které přesahovalo pouta jejich společenství, jež bylo podle jejich názoru vždy náchylné ke zničení. Mince mohli zakopat na dvoře.

Pak se postupně zformovala skupina jednotlivců, kterým byly tyto zlaté zásoby svěřeny, a zrodili se bankéři, kteří si uvědomili, že majitelé zlatých zásob si pro své týdenní obchody nárokují jen malý zlomek z uložených částek, což bankéřům umožnilo půjčovat zlato jiným, zatímco jejich legitimní majitelé předpokládali, že stále spočívá v trezorech bank. A brzy bankéři namísto přesunu hrudkovitého kovu rozdávali bankovky a vznikl koncept krytí: tolik zlata za tolik a tolik bankovních papírů; jinými slovy, zlato uložené v bance by vždy představovalo zlomek rozdaných papírových bankovek - čím menší byl podíl zlata k bankovkám, tím rizikovější byla bankovní politika. Proti zlatu banka nabízela svým klientům směnky a šekové knížky, za které mohli nakupovat zboží a služby. Bankéř, který půjčoval improvizovaně, trpěl nechvalně proslulým „runem na banku“, když se mezi vkladateli rozšířily zvěsti o jeho platební neschopnosti: všichni se hrnuli do banky, aby si vybrali své peníze ve zlatě, protože vždy existovalo podezření, že banka nikdy nemá dostatek hotovosti, aby mohla všem vyplatit. To vše bylo známo: vědělo se, že tradiční bankovnictví je postaveno na obrovském podvodu. Pro bankéře spočíval trik v tom, že (1) přiměli lidi přijímat bankovky, jako by to bylo zlato, (2) vlastnili samotný kov, (3) ukryli ho v trezorech a (4) postupně ho stahovali z oběhu.

K reformě bankovnictví však nikdy nedošlo a tradiční banky nebyly zavřeny. Místo toho se rychle rozvětvily. A nemohlo tomu být jinak, neboť jakmile se peníze proměnily ve zboží, tedy zlato, a byly přivlastněny, byly schopny ovládat archetypální sílu, která se nepodobala žádné jiné a která našla svůj bezprostřední projev v úrokové míře.

Co je to vlastně úrok? Je to pojistné nebo provize? Ani jedno, ani druhé: obojí banky svým klientům účtují zvlášť. Úroková sazba je příběh sám o sobě. Je to cena zlatých peněz, je to výraz oné zvláštní ctnosti, kterou zlato disponuje a kterou jeho majitel zpravidla využívá k tomu, aby uvedl ostatní do rozpaků. Je to moc těch (bankéřů), kteří „prodávají“ médium, které nehyne (peníze), aby využili zbytek ekonomiky, kterou tvoří výrobci dychtiví nabídnout k prodeji zboží, které se rozpadá - od zeleniny po bydlení a stroje.

Poté se hra zaměřila na ovládnutí nabídky zlata a monopolizaci oběhu peněz. Kdo ovládal peníze, ovládal i samotný systém: jeho činnost, politiku, umění a vědu. Všechno. A tak začal nelítostný závod, který se časově shodoval s konstituováním „Gridu“ - bankovní sítě. Síť se začala skládat z řady uzlů umístěných v srdci ekonomické aktivity, kde účty spravovali jejich tajní správci, bankéři, a propojovali je kurýři.

Zlato z velké části zmizelo z oběhu: bylo ukryto v podzemních sklepeních rezervních bank, které místo něj poskytly ekonomice své papíry. A tak se stalo: zlato bylo odsunuto tam, odkud přišlo, pod zem, a peníze na sebe vzaly podobu, kterou měly mít odjakživa, podobu vypovídající o jejich podstatě: nehmotný symbol. Peníze začaly cestovat v podobě šifer prostřednictvím číslovaných účtů, zatímco zlato, těžké a těžkopádné, bylo řádně uloženo pod zem. Ale tyto peníze, tyto zůstatky na očíslovaných bankovních účtech, nikdy nebyly veřejnými penězi. Peníze byly od počátku ve vlastnictví. Bylo možné se na ně dívat jako zpoza zástěny, ale k tomu, aby se člověk mohl zmocnit hotovosti, bylo zapotřebí svolení bankéře. Pokud bylo uděleno, bylo možné tyto filigránské šekové knížky používat jako speciální průkazy pro pohyb v tom, co se v devatenáctém století stalo mimořádnou spletí obchodních vztahů. Úroková sazba tedy byla (a stále je) cenou zaplacenou (1) za použití prostředku, který byl pomíjivý, když peníze, stejně jako všechno ostatní, měly mít datum spotřeby, a (2) za získání přístupu k vlastnickým sítím bankéřů.

To byl pouhý začátek. Pak bankéři začali hromadit zlato, rozšiřovat papírové bankovky nesoucí jejich jméno o násobek zlatého pokladu, účtovat za ně lichvářské úroky a vnucovat svůj soukromý, korporátní monopol.

Jak se bankovní síť dostala do interakce s ekonomickým organismem? Základní princip byl jednoduchý: kdokoli chtěl získat přístup k síti - tedy kdokoli potřeboval hotovost - předložil bankéři slib, kus papíru, tedy IOU, na němž upsal svou svobodu v rozsahu požadovaného množství peněz plus úroky. Byly to „směnky“ výrobců (obchodní), dluhy zajištěné kapitálem výrobce (dům, nářadí, půda, budoucí příjmy...), nebo dokonce státní pokladniční poukázky, dluhy založené na pravomoci státu zdaňovat občany - neboť kolektivita jako celek byla klientem Sítě; občané i stát museli platit, pokud požadovali peníze na každodenní směnu. Bankéř vkládal peníze do ekonomiky tím, že zastavoval život a zboží ekonomiky - bylo to, jako by banky byly díky své kontrole vzácného, nepomíjivého směnného prostředku zástavními dlužníky občanů a státu.

Sliby (lOU, dluhy) veřejných i soukromých osob, jejichž pověření a jméno prošlo kontrolou, byly pečlivě uspořádány ve velkém portfoliu, v němž se nacházela aktiva banky. Bankéřova operace se nazývala diskont, vzal dluh v hodnotě 100, diskontoval ho například o 10 (úrok) a odevzdal 90 v hotovosti. Peněžní trh nebyl ničím jiným než souhrnem apetitu bankovní sítě po papírech ekonomiky, domácích či národních akciích, krátkodobých či dlouhodobých dluhopisech, veřejných i soukromých dluhopisech nejrůznějšího druhu. Čím více papírů-slibů banky od lidu a obcí s diskontem nakupovaly, tím pozitivnější byla jejich očekávání o životaschopnosti ekonomiky a tím levněji své peníze prodávaly: úrokové sazby klesaly.

Snižování sazeb spolu se soustavnými injekcemi bankovní hotovosti odstartovalo konjunkturu a konjunktura byla doprovázena růstem cen: jednalo se o úvěrovou inflaci. Pokud byl boom silný, stoupala běžná úroková sazba tak, aby odpovídala růstu cen – jednalo se o automatický mechanismus, který banky zavedly, aby se podílely na neočekávaných ziscích z hojnosti peněz a aby udržely růst cen pod relativní kontrolou; spočíval také v přídělovém řízení úvěrů od nejméně ziskových koncernů. Boom trval, dokud výdělečná schopnost dlužníků pokryla úroky; když však v důsledku hojnosti začaly ceny po nějaké době klesat, tento rozdíl (míra zisku minus úroková sazba) se rychle zmenšoval. Ekonomika si náhle vzpomněla, že peníze, které dostala, pocházejí z dluhů.

Když už výrobci nemohli splácet úroky, byl to konec: banky řekly „dost“, úvěr odvolaly, koncerny zkrachovaly, dělníci už nepracovali a peníze se stáhly do kanálů bankovní sítě. Krize, bída, udušení společnosti.

Tento druh všudypřítomné paralýzy se stal charakteristickým rysem moderních finančních systémů poté, co bylo několik bankovních oligarchií, z nichž každá ovládala svůj uzel v síti, přiměno vytvořit reprezentativní orgán - centrální banku -, který by dohlížel na zlato a stanovoval úrokovou míru (tj. cenu peněz); na takové bance se soukromé koncerny podílely prostřednictvím akcií a do jejího dvora nebo ředitelství posílaly radní, aby se postarali o jemnou interakci mezi bankovní sítí, státem a základním hospodářstvím.

A velké společnosti Západu padaly jedna za druhou: na konci 19. století každá země utrpěla vlastní krizi, která vyvrcholila tím, že centrální orgán předsedal úvěrové struktuře uspořádané jako obrácená pyramida, jejíž obrácený vrchol tvořilo nahromaděné zlato. Na tomto zásobníku (tj. „zlatém krytu“) se spolu se zastaveným majetkem světa hromadily rezervy členských bank uložené v mateřském ústavu a na tomto krytu členské banky prováděly své vyděračské obchody. Samotné peníze velkých bank poskytovaly krytí menším bankám, dokud tato páková expanze šekových peněz nedosáhla okrajových bankovních poboček, které vymezovaly základnu pyramidy, na níž nejistěji seděla samotná ekonomika.

Žíla okrového kovu tak vedla k vytvoření monumentální stavby.

Ve druhé polovině devatenáctého století měly v rámci proslulého „zlatého standardu“/ všechny průmyslově vyspělé mocnosti měnu vyjádřenou ve zlatě - marka, frank nebo libra měly podle nařízení hodnotu tolika a tolika gramů zlata a bankovky byly zákonem prohlášeny za směnitelné za zlato v daném poměru, který se nazýval parita. Národní měny byly ukotveny ke zlatu a parita spojovala několik měn v síti vzájemných směnných kurzů. Fixní směnný kurz každé měny ke zlatu vedl k fixnímu kurzu mezi měnami. Například směnný kurz mezi GBP a USD byl 1 GBP = 4,86 USD.

Aby mohly v této hře soutěžit, musely vlády s podporou svých centrálních bank řídit své obchodní záležitosti a finanční podniky s cílem chránit, případně neustále zvyšovat své zlaté zásoby, které byly do jisté míry spravedlivým ukazatelem obchodních úspěchů dané mocnosti. Ventilem, který reguloval příliv a odliv zlata ze země, byla její platební bilance.

Platební bilance byla složeným výhledem, který se skládal z běžného účtu a kapitálové bilance. Běžný účet byl přehledem celkových obchodních výsledků země; zkoumal případný nesoulad mezi dovozem a vývozem hmotného zboží (tj. obchodní bilance) a takzvaných „neviditelných“ položek - leasingu lodní dopravy, pojistného a úrokových plateb. Neviditelné položky byly totiž vždy silnou stránkou britského impéria. Kapitálová bilance naopak měřila rozdíl mezi přílivem a odlivem finančních prostředků do a z finančního centra země. Hlavním nástrojem regulace těchto toků peněz byla bankovní sazba. Banka ji mohla výrazně zvýšit a přilákat tak do svých bank zahraniční peníze; 7-10 procent prý mohlo „vytáhnout peníze i z Měsíce“. Naopak nízké sazby doma by přiměly domácí vlastníky zlata, aby hledali vyšší výnosy ze svých nečinných prostředků v zahraničí.

Zřejmou nevýhodou politiky „vysokých sazeb“ doma však bylo, že dusila domácí ekonomiku: finančním firmám, bankovní síti a vlastníkům sice přinášela bohaté finanční zisky, ale poškozovala všechny ostatní. A proto ji jako politický nástroj bylo bezpečné používat jen střídmě a nikdy ne po delší časové intervaly. Když byly peníze drahé, investice byly nákladné, a proto bylo práce málo.

Co se týče pohybu zlata, spoléhalo se na to, že právě působení na bankovní kurz přinese požadované účinky co nejrychleji. Neomylně se na něj odvolávali jako na kapitálový princip „zdravých financí“ v dobách krize, tj. když bylo ohroženo krytí centrální banky, protože se spekulantů snažila zbavit domácí měny a vyměnit ji za zlato: „run na bankovní rezervy“.

Pokud měna klesala a měnové autority zůstávaly pasivní, spekulanti měli tendenci půjčovat si další množství této měny, převádět je na zlato, čekat na další pokles měny, převádět zlato na tuto měnu a profitovat z rozsahu poklesu. A tak dále. Nejvýraznější zvýšení (například ze 3 na 8 %) úrokové sazby bankou se mohlo spolehnout na to, že takovou praxi zabrzdí (tím, že půjčky spekulantů výrazně zdraží), a hlavně fungovalo jako okamžitá výzva k získání dalších prostředků od vnějších investorů, kterými by se doplnily rezervy banky a za které byla banka připravena zaplatit „navíc“, tj. úrokový diferenciál (ve výše uvedeném příkladu 5 %).

Když měla některá země deficit platební bilance vůči jiné zemi, ať už proto, že nakupovala ze zahraničí mnohem více, než prodávala, nebo proto, že z ní po určitou dobu odcházel kapitál, případně z obou důvodů, musela se svým obchodním partnerem vyrovnat saldo ve zlatě. Když země přišla o zlato, „krytí“ centrální banky se odpovídajícím způsobem snížilo: musela by tedy omezit množství úvěrových peněz v oběhu, aby udržela daný, použitelný poměr (zlata k bankovním penězům). A co udělala? Zvýšila sazbu, aby dala najevo, že dostupnost hotovosti se kvůli úbytku zlata snížila. V důsledku toho byli vývozci kapitálů - všichni ti nepřítomní, kteří investovali proti národní měně tím, že ji přeměňovali na zlato a zlato posílali tam, kde mohli najít výnosnější výnos - zatímco zahraniční investoři našli ve světle zvýšeného zájmu o domácí kapitálový trh nový zájem. Dalo se tedy očekávat, že zlato bude proudit zpět do vlasti a rovnováha bude obnovena. Naopak země, která se ocitla v nadměrném přílivu zlata, které do ní proudilo v důsledku trvalého přebytku její platební bilance (díky úspěšnému vývozu zboží a/nebo nabídce lákavých investičních příležitostí), si mohla dovolit snížit svou sazbu a očekávat, že v důsledku bobtnající zlaté základny dojde k masivnímu rozšíření likvidity na jejích trzích. Právě to by Amerika udělala ve dvacátých letech 20. století.

To byla takzvaná „pravidla hry“ předválečného zlatého standardu.

Po vypuknutí první světové války všichni hráči s výjimkou Spojených států zlatou kotvu opustili. Když se evropské vlády rozhodly vést válku, naléhaly na bankovní síť, aby jim povolila tisk velkého množství papírových peněz, jimiž by mohly odčerpat všechny potřebné zdroje z jejich původního využití a věnovat je na válečné úsilí. Vzhledem k tak masivní inflaci, která by znemožnila směnitelnost zlata, se fixace na zlato vzdaly, ale výsady bankovní sítě prodávat hotovost a šeky ministerstvům války rozhodně ne.

A tak se vlastenecká společenství světa dostala do dalšího historického kola onoho ohromného podvodu známého jako „veřejné finance“: státní pokladna každého bojujícího státu vytiskla mnoho dluhopisů, Síť je diskontovala proti poskytnutí úvěrových linek na nákup munice, veřejný dluh se zvětšil a prostí občané platili daně válčícím státům, které zase z těchto prostředků platily úroky klientům a majitelům bankovní sítě, která jim půjčila bankovní peníze.