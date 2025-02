Video přelomového projevu viceprezidenta USA Vance s českými titulky -neskutečný zážitek!

Je k dispozici úžasné video, zachycující klíčový okamžik desetiletí -20 minut - s českými titulky díky Michalu Poláčkovi.

Jde o onu bezpečnostní konferenci v Mnichově – symbolicky brzy po šíleném činu migranta , kterým EU už více než desetiletí nedokáže zabránit.

Ten odkaz je samozřejmě to nejdůležitější. historický zlom si nenechte ujít.

Ale sluší se k němu uvést komentář autora, co celou noc nespal, aby ho co nejdřívě profesionálně otitulkoval.

Ale před tím přidám už legendární komentář Pavla Šika

pdSetonors8113h v4250h:63gú6300c1217c.1lmrn af618of0 5ah5acu · Projev JD Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci bude další „bombou“ a nečekejte ho asi celý ve zpravodajství České televize.. Lze očekávat, že se dozvíte pouze zmínky o Ukrajině a o migraci. Ale některé pasáže si Evropa za rámeček nedá. Nejdříve vystoupila Leyen a říkala to, co jsme slyšeli celé roky, Ukrajina, EU a Ukrajina, vojenské výdaje a Ukrajina, pomoc Ukrajině atd atd a pak přišel J.D. VanceJedna reportérka popsala u Reuters náladu v sále při jeho projevu: „.. lidé ho sledovali v ohromeném tichu. Někteří se tu nevěřícně smáli, když se mu dostalo prvního řídkého potlesku. Jeden člověk začal tleskat, ale hned zase přestal. Tvářili se tu nedůvěřivě, ustaraně, skepticky.“Pár citací „Když se dnes podívám na Evropu, někdy není tak jasné, co se stalo s některými vítězi studené války ... obávám se, že v celé Evropě je svoboda slova na ústupu“.. když se Vance zeptal jak můžeme za něco bojovat, když nevíme za co přesně bojujeme.. v sále to zašumělo, to se posluchači zvedli a sedli na druhou půlku, jak se jim zahřívaly zadky... Citace: „Po léta nám bylo říkáno, že vše, co financujeme a podporujeme, je ve jménu našich společných demokratických hodnot, vše od naší politiky vůči Ukrajině až po digitální cenzuru, je vydáváno za obranu demokracie, ale když vidíme, jak evropské soudy ruší volby a vysocí úředníci vyhrožují zrušením dalších, měli bychom se ptát, zda si držíme přiměřeně vysoký standard.Hrozba, které se vůči Evropě obávám nejvíce, není Rusko, není to Čína, není to žádný vnější aktér. To, čeho se obávám, je hrozba zevnitř. Ústup Evropy od některých jejích nejzákladnějších hodnot, hodnot sdílených se Spojenými státy americkými. Musíme dělat víc než jen mluvit o demokratických hodnotách. Musíme je žít. Obávám se, že v Británii a v celé Evropě je svoboda slova na ústupu. Myslím si, že vaše demokracie jsou podstatně méně křehké, než se mnozí lidé zřejmě obávají. A opravdu věřím, že když našim občanům umožníme říkat své názory, budou ještě silnější. Neexistuje žádná bezpečnost, pokud se bojíte hlasů, názorů a svědomí, kterými se řídí právě vaši lidé. Pokud utíkáte ve strachu z vlastních voličů, Amerika pro vás nemůže nic udělat. Potřebujete demokratické mandáty, abyste v příštích letech dosáhli něčeho hodnotného. Nemusíme se bát budoucnosti, můžete přijmout to, co vám říkají vaši lidé, i když je to překvapivé, i když s tím nesouhlasíte.Zarazilo mě, že bývalý evropský komisař nedávno vystoupil v televizi a vyjádřil potěšení nad tím, že rumunská vláda zrušila celé volby. Teď, jak tomu rozumím, se argumentovalo tím, že ruské dezinformace zamořily rumunské volby, ale já bych své evropské přátele požádal o určitý nadhled. Můžete věřit, že je špatné, když Rusko kupuje reklamu na sociálních sítích, aby ovlivnilo vaše volby. My si to určitě myslíme. Můžete to odsoudit i na světové scéně, ale pokud může být vaše demokracie zničena digitální reklamou za pár set tisíc dolarů z cizí země, pak nebyla na začátku příliš silná“Já ho miluju

tl · Jestli je pravda zabije, nechte je zemřít.

odkaz na youtube:

Odkaz na Fb:

Michal Poláček J.D.VANCE KOMPLETNÍ PROJEV Z MNICHOVA (cz titulky)



Dobrý muž se otázal, zda dokončím překlad státnického projevu amerického viceprezidenta. Ne pro něj, on umí anglicky velice dobře. Nebyl to nikdo jiný než Petr Macinka, předseda Motoristů. Je názoru, že svoboda projevu je právem, které visí jako štít nad všemi ostatními. Bez správných informací se lidé nemohou správně rozhodovat a nést odpovědnost za vlastní jednání. Takoví lidé nejsou svobodní.



Jak J.D.VANCE drtí sál holou s...kutečností, potlesk šokovaných prominentů slábne a umírá. Celá neoliberální éra umírá. Fukuyama je pohřben zaživa. Zejména levice si bude moci vyzkoušet svou oblíbenou teorii, že Evropané byli vykořisťováni. Nebyli a brzy se o tom přesvědčí. Také to není sehrané divadlo pro pár esoteriků z Brna. Ale v hlase křesťana z Ameriky není známky po jízlivosti nebo výsměchu ke zpovykané zlaté mládeži. Nemluví k cynikům a někdy i vrahům přítomným v sále. Promlouvá k nám. Jako bratr, co se chystá opustit rodinu a přeje jí, aby se opatrovala. Kdo ví proč, bílí Američané k nám pořád cítí sentimentální pouto. Je to projev někoho, kdo se loučí. 0 0

Děkuji předem za úplně všechny nadšené lidi -jako jsem já.