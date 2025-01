Prezidentem Rumunska bude vítěz zrušeného 1.kola nebo ten, na kterého on ukáže prstem.

“Příčina“ zrušených voleb= pravicový nacionalistický kandidát Georgescu by zřejmě vyhrál už v první kole! Ovšem prý k nim nebude připuštěn! Pak by vyhrál ten, na koho ukáže prstem. P.S.Možná je potřeba volby zrušit natrvalo??!

Zrušení rumunských voleb mělo očekávaný efekt, který potvrdil průzkum rumunské televize.

Podle rumunského článku: Odkaz „Nedávný volební průzkum, který pro rumunskou televizi provedla společnost Sociopol, ukazuje, že v květnových prezidentských volbách v Rumunsku budou dominovat nacionalističtí a krajně pravicoví kandidáti. Průzkum naznačuje, že radikální kandidáti, včetně vedoucí osobnosti Călina Georgesca, postoupí do druhého kola bez ohledu na to, zda bude Georgescuovi umožněno kandidovat.Výsledky upozorňují na Georgescua, politického outsidera s malou předchozí volební podporou, jehož vzestup podpořily spíše tradiční sdělovací prostředky než platformy sociálních médií, jako je TikTok.“

Je velmi zajímavé, jakým zásadní posunem v situaci bylo bezprecedentní zrušení voleb. Ze dnes ohlašovaných trochu jiných kandidátů do těchto voleb čelo průzkumů už ovládají 3 obdobní kandidáti. Ti 2 další ještě relevantní – levicoví a prounijní - si zásadně pohoršili. (podrobnější popis ohlašovaných kandidátů v článku)

Tento průzkum zkoumal obě situace -jednak tu běžnou, že kandidáti splňující podmínky budou připuštěni. A také tu ohlašovanou, že vítěz prvního kola zrušených voleb nebude k opakovaným volbám vůbec připuštěn.

Vše vidíte zde – 2 sloupce: 1. sloupec Georgescu bude volbám připuštěn, 2. sloupec Georgescu nebude volbám připuštěn):

Připomeňme si výsledky 1. kola ze zrušených prosincových voleb (wikipedia):

Podle tohoto čerstvého průzkumu by to bylo už nyní takto: Georgescu 50 % a nepostoupivší Lasconiová 10 %

Mimochodem, Ukázalo se, že po 1. kole rumunských voleb měl vítězný kandidát opravdu reálnou - možná i nadpoloviční - šanci na zvolení.Po svém nedělním vítězství získal Georgescu podporu krajně pravicového politika George Simiona. Pokud by ve druhém kole získal všechny Simionovy hlasy, měl by Georgescu 36,82 procenta. To bylo o něco méně než součet postupující liberální reformistky Lasconiové a středolevicového premiéra Marcela Ciolaka, který skončil třetí. Pro výsledek druhého kola by bylo zásadní, zda se příznivci tradičního středního proudu rozhodnou podpořit nečekaného vítěze prvního kola.

Je také docela dobře možné, že důležitým impulsem k rozhodování Rumunů bylo místy až šokující vyjadřování některých významných -i když formálně už bývalých - představitelů EU. viz jiný blog níže.