Petr Pavel není 2. nejlepším prezidentem ČR po r.1989. Je prokazatelně doposud nejhorším!
Propaganda funguje! Tvrdí nám, že po Havlovi 2.nejlepší prezident byl ten, co na něj „měl připravený obušek“, tedy P.Pavel.
◙ LŽOU! A on je zatím zcela nejhorší! O tom není pochyb. Dokážu to dále.
◙ Obří dezinformace české politiky P.Pavel je prý 2. nejlepší prezident ČR po Havlovi. Lež - je prokazatelně zatím úplně nejhorším prezidentem ze všech.
◙ Účel dezinformace -nad slunce jasnější - posílit Pavlovu vyjednávací pozici, kdy okatě zdržuje nástup nové vlády.
◙ Vysvětlení bude velmi podrobné a přesné až zdlouhavé, vydržte! Dezinformace vychází totiž z aktuálního celkem správně provedeného nedávného průzkumu r. 2025. Klíčová interpretace a závěry jsou však zcela mylné nebo silně zkreslující! Zřejmě schválně! Proč? Ptali v posledním měsící lidí na jejich názor-, často těch, kteří půlku prezidentů Havel, Klaus nezažiili ve funkci v dospělosti Pokud by to ovšem uvedli interpretaci a nevydávali to titulky za holý fakt, bylo by to přijatelníé
Příklad: Ptát se voličů do 30 let na Havla a nebo Klause, které oni nemohli zažít v jejich prezidentské funkci ani vteřinu ve své dospělosti a zároveň na P.Pavla ve funkci je obrovská hloupost -zvlášť když odpověď má stejnou váhu jako odpověď pamětníka!
◙ Klíčové k vyvrácení ale je, že přitom jsou k dispozi jiná, zcela věrohodná pravidelná DOBRÁ KAŽDOROČNÍ DOBOVÁ ČÍSLA -FAKTA sbíraná o všech prezidentech už po desítky let (od 1993) agenturami STEM a CVVM! Tyto průzkumy jsou velmi podrobné. Důležité (a skutečně srovnatelné) je pouze to, jak tyto prezidenty hodnotili občané přímo v daném jejich roce!!! Ne to , jak na ně vzpomínají (a některí je vůbec neznají -něco plácnou)
◙ Tak tato skutečná data využijeme: A srovnáme první tři roky prvního mandátu, které má Pavel téměř za sebou s ostatními. Výsledek je jasný!
A ejhle : P.PAVEL JE ZCELA JASNĚ NEJHORŠÍ (DŮVĚRA nebo POPULARITA) NIKDO PŘED NÍM TAK ŠPATNÁ ČÍSLA NEMĚL.
Poráží ho tedy prokazatelně dokonce i Miloš Zeman (pokud srovnáváme první 3 roky prezidentování). Důvěra za Havla a Klause byla prokazatelně výrazně vyšší, o tom nelze diskutovat. A i Zeman měl v prvních 3 letech prezidentování průměrně vyšší důvěru a popularitu nez P. Pavel. Viz obrázky s čísly. (nebudu otravovat s tabulkami a čísly)
◙ P.S průzkumy STEM a CVVM snadno najdete na jejich stránkách.
◙ Tento obrázek ukazuje dezinformaci - kterou přebrali všichni v podobném duchu všichni.
◙ Tento obrázek ukazuje pořadí - s nejasností kdo je předposlední a kdo poslední a proč - to vysvětluje až další obrázek.
◙ Tento obrázek jasně ukazuje, že Petr Pavel je zatím nejhorším prezidentem ČR od revoluce!
◙ Na smutný závěr připomínám tvrdý fakt: Velká většina voličů už nezažila revoluci v dospělosti, nebo ji nezažila vůbec. jsou to pro ně nezajímavé dějiny. I proto jsme se dočkali šokující věci zvolení P. Pavla . A nyní této jeho lživé adorace a oslavování.
◙ Bohužel je tato čistá a prokazatelná fakenews -inzerovaná titulky, které s realitou nemají nic společného -tak závažná ! Posiluje prezidenta, který pod neústavními záminkami zatím zbytečně oddaluje nástup nové vlády.
Jiří Žamboch
Video přelomového projevu viceprezidenta USA Vance s českými titulky -neskutečný zážitek!
Je k dispozici úžasné video, zachycující klíčový okamžik desetiletí -20 minut - s českými titulky díky Michalu Poláčkovi.
Jiří Žamboch
Skandální! Věděli JISTĚ, že 2. kolo vyhraje Călin Georgescu. Museli prezident.volby ZRUŠIT
A TO DRTIVĚ! Călin Georgescu : 57,8 %, Elena Lasconi 42,2 %. A možná chyba byla jen 0,6 %. Jde o volné pokračování blogu: „Prezidentem Rumunska bude vítěz zrušeného 1.kola nebo ten, na kterého on ukáže prstem.“
Jiří Žamboch
Prezidentem Rumunska bude vítěz zrušeného 1.kola nebo ten, na kterého on ukáže prstem.
“Příčina“ zrušených voleb= pravicový nacionalistický kandidát Georgescu by zřejmě vyhrál už v první kole! Ovšem prý k nim nebude připuštěn! Pak by vyhrál ten, na koho ukáže prstem. P.S.Možná je potřeba volby zrušit natrvalo??!
Jiří Žamboch
Dle většiny obyvatel světa vliv Ruska ve světě v příští dekádě vzroste nebo zůstane stejný
Zpráva EU leckoho šokuje výzkumem, že tomu tak bude podle názoru velké většiny obyvatel světa. A dokonce i podle většiny obyvatel EU a USA!
Jiří Žamboch
Fialovou rafinovanou lží je,že investuje do dálnic více peněz než Babiš. Opak je pravdou.
Dokážeme šokující opak= vyšší prioritou byly dálnice pro Babiše a dokonce za COVIDU! V r. 2020 a 2021! Pro stát tehdy byly investice do dálnic mnohem vyšší prioritou - pro budoucí prosperitu. Fialova a Kupkova lež je rafinovaná.
