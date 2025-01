Fialovou rafinovanou lží je,že investuje do dálnic více peněz než Babiš. Opak je pravdou.

Dokážeme šokující opak= vyšší prioritou byly dálnice pro Babiše a dokonce za COVIDU! V r. 2020 a 2021! Pro stát tehdy byly investice do dálnic mnohem vyšší prioritou - pro budoucí prosperitu. Fialova a Kupkova lež je rafinovaná.

Když jsem na Faceboku viděl poprvé tento Kupkův příspěvek, hned jsem tušil, jak geniální habaďuru = boudu = DEZINFORMACI na drtivou většinu občanů stvořili rafinovaní FIALOVI marketéři. Ale to, že výsledek bude pro Fialu až tak bídný, to jsem netušil. Vyžadovalo to výpočty. ( obecně ono najít cokoliv, co Fiala udělal dobře, je těžké. Možná nejlépe mu jde lhaní.)

To napadne možná skoro každého – jen to dopočítat. Není totiž koruna jako koruna -kvůli dramatické inflaci, na které má významný podíl sám Fiala neřešením cen energií – tuto situaci jsme zvládli díky vládě téměř bez ekonomů nejhůře v OECD.

Takže za korunu v r. 2021 či 2020 se dalo postavit reálně něco zcela jiného než za pár let. Nelze smysluplně srovnávat jen nominálně – tedy absolutní částky v korunách. Nic rozumného to neříká. Ale propagandisticky to hezky oblbuje. Můj první nápad je vydělit to inflací. To by šlo.

Ale mnohem průkaznější mi přijde srovnání toho, co se ten rok dalo (zjednodušeně řečeno) „na dálnice“ (tedy do státního fondu dopravní infrastruktury SFDI – který je mimo státní rozpočet) se „zbytkem“ – tedy s prakticky všemi JINÝMI výdaji státu toho roku DOHROMADY, které jsou ve státním rozpočtu.

Udělat podíl v procentech. Pokud tento podíl poroste, tak jsou evidentně strategické investice do dálnic a rychlotratí, které se zhodnotí až v budoucnu, stále větší prioritou. Pokud klesá, tak stát na ně nemá nebo nechce mít nebo má jiné strategické priority a nebo hasí akutní díry v rozpočtu.

Na následujícím obrázku vidíte výsledek = nejvyšší podíl strategických investic do dálnic byl v posledních letech za Babiše v COVIDU v r.2020 a r.2021.

K tomu je potřeba říci, že si pro to vytvořil od r. 2014, odkdy už plně ovládal hospodaření státu v ČR, 2 základní podmínky – 1. Rozjel plnou parou zcela zastavený zdlouhavý proces schvalování velkých dopravních staveb a 2. Získal lepší dluhový rating ČR což nám významně zlevňuje tyto investice, pokud se je rozhodneme dělat na dluh) a ještě drobná poznámka k prvním letům Babiše na grafu – financovat lze jen to , co je schváleno, tedy proces se rozjížděl masivněji s postupujícím schvalováním dalších staveb.

ZÁVĚREČNÁ klíčová tabulka je tedy zde: