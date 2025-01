Fiala zadlužuje ČR 3x rychleji než Babiš!

Fiala zadlužuje ČR 3 roky tempem průměrně 307 mld Kč ročně, Babiš 8 let průměrně jen 112 mld Kč ročně.

Fiala vrcholově zodpovídá za hospodaření státu pouhé 3 roky.

Přitom za tuto skoro 3x kratší dobu než Babiš už nasekal VYŠŠÍ dluh než Babiš.

A to 920 mld Kč!

Babiš zadlužil ČR dluhem 898 mld Kč .

A to za 8 let – období od ledna 2014 do prosince 2021.

A to ještě převážně kvůli vynuceným obřím nákladům 2 let covidu , toto období zvládl výrazně lépe než většina velkých zemí západní Evropy a zadlužil nás za 2 covidové roky 2020 a 2021 dohromady výrazně méně než západoevropské vlády své občany.

A proč Babišovi připisuji i období 4 let Sobotkovy vlády?

Protože BABIŠ byl 4 roky plně zodpovědný za hospodaření státu jako vicepremiér Sobotkovy vlády, kdy jako zcela rovnocenný koaliční partner nenechal si do toho mluvit nenechal. Na konci období následoval jen krátký několikaměsíční předvolební vyhazov - a pak na další 4 roky vrátil finance ČR plně pod svou kontrolu jako premiér své vlády.

Vytvořené dluhy názorně vidíte na obrázku z článku

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-analytici-bez-povodni-by-vlada-schodek-rozpoctu-nedodrzela-40503329

kde interaktivně zjistíte i přesné hodnoty dluhu v daném roce.