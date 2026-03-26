Schrödingerův Trump
Harry Potter umí mluvit s hady, Chuck Norris s hluchoněmými, Trump umí mluvit s vedením Iránu a dostávat od něj dárky. Od vedení, které 7x zabil. Nebo je nezabil Trump ale Chuck Norris kopem s otočkou? A proto musel zemřít, protože věděl moc? A nebo jsme se přenesli do filmu Šestý smysl?
A tak tu máme Schrödingerova Trumpa. Kdo neví, kdo byl Schrödinger, tak si nastudujte jeho úvahu s kočkou, jeho úvaha je asi taková: když při orgasmu umřete, zároveň jste, ale nejste. Tedy pokud je to s kočkou. Jen Schrödingerova úvaha je přesně naopak, tedy že buď jste, nebo nejste a nelze zároveň být a nebýt a to ani s kočkou ani bez kočky, nebo tak nějak.
No a vyhrát a prohrát válku zároveň, to umí jen Trump. Jen zase trochu naopak a komplikovaněji. Už vyhrál, minimálně 20x, možná vícekrát, ale prohrál, maximálně remíza.
Vyhrál válku, zabil vedení, zničil námořnictvo, PVO atd. Jen nějaký ten průliv, tím nic neteče, ropa, plyn, nějaká síra a nepodstatná hnojiva. Tedy teče, jen do Číny, Indie. Takový Schrödingerův průliv, nachází se ve stavu propustnosti ale je nepropustný. Občas nějaká raketa někam dopadne, v Íránu je ještě horší režim než byl, v Dubaji prý hoteliéři a provozovatelé zábavních parků nejsou úplně nadšení, ale realitní makléři nadšení jsou, teď prodávají, pak se zase bude kupovat. To máme Schrödingerovu Dubaj vyvolanou Schrödingerovým Trumpem. Jaderný program zničený dvakrát, přesto musíme dávat do podmínek o míru, že ho Írán zničí a bude nad tím dohlížet nějaká agentura, asi marketingová. A protože Trump vyhrál, chce dalších 200 mld. dolarů na pokračování vyhrané války, aby ji mohl alespoň remizovat.
Ono to je složitější, tedy nejvíc prohrála Evropa a pak nějaká listina OSN.Ta se prý nyní bude tisknout na smirkový papír hrubosti 40, aby si s ní velmoci nemohly utřít zadek. Ale EU nastěstí díky Zelenáčům a Pirátům a podobným krize nečeká, zrušíme pro jistotu i všechny jaderky a uhelky a bude cajk, máme bezemisní společnost hned. Tedy budeme se mít dobře, protože konečně budeme zelení a bezemisní, ale zároveň budeme v místech, kam se dívají jen celníci a doktoři. Schrödingerova EU.
A nyní se podíváme na stupně vítězů paradoxu Schrödingerova Trumpa. Tam stojí Čína, Indie a Rusko. Rusko prohrává válku na Ukrajině, zároveň ale postupuje, nechalo Irán na holičkách, ale ten neprohrál i když prohrál 20x, ale vlastně Rusko prohrálo, to je zase Schrödingerovo Rusko, nachází se v obou stavech. Ve všech oblastech.
Takže když si to shrnu, vítězem Trumpovi vyhrané války je Indie, Čína a Rusko, remíza je na Íránu, Izraeli a USA a prohrála EU a nějaké ty státy v zálivu a samotný Trump, ten se ale zatím nachází v superpozici. Až totiž budou volby, přejde do stavu poražených, voliči tam jsou prý na vysoká čísla u stojanů na pumpách hákliví, ale možná je to pověra.
A že jste se v tom ztratili? Já také. Ale Trump tu bude 3 roky, vedení EU možná na věčnost. Jdu si koupit popcorn, tohle bude ještě zajímavé na sledování.
Jo a když nám bude zima, tak jak říkal pan Zákopčaník, nejtepleji bude v oslu. A když dojde ropa, ještě budete všichni děkovat Hřibovi za ty cyklostezky.
MZ
Michal Zákoucký
Jak jsme díky rasismu rozvrátili ekonomiku a zničili stát
Soud shledal nevinným Ukrajince, který údajně v sebeobraně zabil, tedy spíše zavraždil Roma. Vůbec si soud neuvědomuje, co tím způsobil. Důsledky budou katastrofální.
Michal Zákoucký
Konečně nám vládne pravice.
Lid si zvolil "pravicovou" vládu a jsem za to velmi rád. A myslím, že paní Markéta Pekarová Adamová to řekla jasně, vláda má výsledky. Musíme vládě fandit, trochu se uskromnit a bude lépe.
Michal Zákoucký
Zase jsme my progresivisté o krok před Vámi, klidně si pukněte.
Konečně dorazila na naše mobily skvělá aplikace, která jednoznačně omezí sexuální zneužívání a konečně nastaví jasná a srozumitelná pravidla.
Michal Zákoucký
Vláda potřebuje v boji s COVIDem naši podporu.
Vláda si moc dobře uvědomuje, jak bojovat s COVIDem a proto přišla s dalšími opatřeními. Pokud chceme přežít, musíme ji v tom podpořit.
Michal Zákoucký
Nouzový stav musí pokračovat!
Přinášíme Vám přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny, kde právě probíhá jednání o prodloužení nouzového stavu.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Žádné stamiliony nebudou. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově
Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který by...
Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka
Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se...
Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům
Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední...
Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění,město plánuje jejich rekonstrukci
Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 40
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2758x