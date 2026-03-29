Ostravská metropole: Nevyužitý gigant uprostřed Evropy

Každá ekonomika začíná v regionu, v místním podniku, nikoli někde na ministerstvu nebo v parlamentu. Nic nejde shora, ekonomická hodnota vzniká zdola.

Moravskoslezský kraj opět ztrácí výkon. Nezaměstnanost roste, tradiční průmysl postupně klesá, obyvatelé pokračují v odchodu do jiných krajů a měst, především do Prahy.

Neprožíváme ekonomickou krizi. Prožíváme globální změnu světové ekonomiky. Éra globalizace se vyčerpává, prostor pro práci za levné mzdy zaujaly jiné regiony. Znovu roste síla toho, co je blízko:

  • lokální ekonomika
  • regionální vazby
  • skutečná výroba probíhá v místě spotřeby (díky moderním technologiím).
Ostravská metropolitní oblast má obrovský potenciál s 5 milióny spotřebitelů

Ostravská metropole má všechny předpoklady být vítězem této změny. Mezi předpoklady patří:

  • průmysl tu má silnou tradici
  • technické vzdělávání má kvalitu
  • inovace mají prostor růst

A nyní to nejdůležitější: Ve spojení s metropolitní oblastí Katovic a žilinského kraje může vzniknout metropolitní oblast, ve které žije více než 5 miliónů lidé. To je větší potenciál než má region Prahy a středních Čech.

To už není jen samosprávný region nebo uměle nakreslený adminitrativní kraj. To je ekonomická síla evropského významu.

Budoucnost nebude patřit státům, ty se mají starat o obranu a bezpečnost. Nemají se plést do lokální ekonomiky. Budoucnost bude patřit ekonomicky silným metropolitním regionům.

Ale jen těm, které změny světové ekonomiky pochopí včas. Baťa to pochopil již dávno, nestavěl izolovanou továrnu na boty. Baťa budoval metropolitní regiony ve Zlíně, v Indii, v Brazílii. Baťa exportoval propojené systémy – integrované průmyslové komplexy do celého světa.

Otázka nezní, jestli má Ostravská metropole potenciál. O potenciálu se mluví již více než 30 let, ale metropolitní řízení jsme zatím ani nezačali.

Otázkou je, jestli ten potenciál dokážeme využít?

Autor: Libor Witassek | neděle 29.3.2026 13:38 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Do Kateřinské jeskyně dnes přišli první návštěvníci na archeologickou prohlídku
Libor Witassek

  • Počet článků 14
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1108x
Český podnikatel a kybernetik, ambasador České manažerské asociace, majitel konzultační společnosti zaměřené na interim management a consulting v oblasti transformace korporací, majitel firmy v oboru přesného strojírenství. 

Absolvent VUT v Brně obor Technická kybernetika/Umělá inteligence, University M.Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a Dominican University v Chicagu s titulem MBA. V roce 2010 byl jmenován předsedou představenstva evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V., působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group nebo VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Držitel ocenění v soutěži Marketér roku 2011 a 2012, Manažer roku 2012 v kategorii firem do 50 zaměstnanců. V roce 2013 převzal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost.

