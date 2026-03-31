Kondenzační jádra: Jak vzniká skutečná lokální ekonomika

Metropolitní oblast Ostravska je přirozeným prostorem pro vznik lokální ekonomiky a inovačního ekosystému.

Ekonom prof.Milan Zelený popisuje vznik lokální ekonomiky pomocí pojmu kondenzační jádra. Jde o místa, kde se koncentrují a propojují firmy, talenty, kapitál a inovace. Silná kondenzační jádra na sebe nabalují lokální služby, vytváří se soběstačná a autonomní lokální ekonomika.

Nejprve vznikne kondenzační jádro, například v podobě silné inovativní firmy nebo instituce, poté vazby, a ty se propojí ve funkční lokální ekosystém.

Metropolitní oblasti jsou přirozeným prostorem pro vznik lokální ekonomiky a inovačního ekosystému, avšak pouhá velikost území či počet obyvatel takový propojený systém nezajistí. Ostatně jsme toho svědky právě v naší ostravské metropolitní oblasti, která i přes obrovský potenciál stále zaostává za skutečně silnými českými i evropskými regiony. Moravskoslezský kraj je pouhá administrativní struktura, navíc bez správných kompetencí, nikoliv metropolitní lokální ekonomika.

Ostravsko už tato kondenzační jádra má

Zásadní zpráva pro nás na Ostravsku: není třeba začínat od nuly. V regionu již existují kondenzační jádra:

  • IT4Innovations & VŠB-TUO → špičkový aplikovaný výzkum, AI
  • Hyundai Nošovice & dodavatelský řetězec → globální průmyslový ekosystém
  • Třinecké železárny & dodavatelský řetězec → úspěšně transformující se těžký průmysl a z toho pramenící „nejlepší praktiky“
  • Energetická transformace regionu → prostor pro nové modely, decentralizovaná energetika a chytré sítě, vodík, bateriové systémy BESS, Vehicle2Grid
  • Dolní oblast VÍTKOVICE → kultura a vzdělávání jako impulzy pro nový business
  • a některá další.

Problém není v jejich absenci. Problém je, že fungují izolovaně, nefungují jako spolupracující propojený ekosystém.

Proč je úspěšné Silicon Valley? Silicon Valley vzniklo kolem silných jader:

  • Stanford University
  • armádní výzkum (historicky)
  • první technologické firmy

Kolem nich se začaly „srážet“ talenty, rizikový kapitál a nápady – vznikl ekosystém. Silicon Valley není o firmách, je o lidech, o jejich propojení, o tom, že vznikla kultura inovací, kde není chybou neuspět „zkus to a uvidíš“.

Zatím nejúspěšnější ekosystém na světě. Silicon Valley není místo na mapě. Je to dokonale propojený systém kondenzačních jader.

Přesně jako to kdysi dělal Baťa a popsal nám to Milan Zelený, víme proč, jak i co udělat.

Co dnes chybí

Světová ekonomika se zcela změnila, velké ekonomiky jako USA, Japonsko, Německo a se vracejí ke koncepci výroby blízko či přímo v místě spotřeby, tedy do lokální ekonomiky. Náš koncept vyvážet levné součástky za levné mzdy už se dávno přežil, i v Polsku již dosáhly vyšší úrovně mezd než máme v České republice, a není to náhoda. Investovali do potřebné infrastruktury, zvýšili vzdělanost (včetně kvality), vytvářejí inovační ekoprostředí pro rozvoj start-upů a podnikání přímo v regionech, a hlavně spolupracují. Z vyšší přidané hodnoty lze vyplácet vyšší mzdy.

Ostravsko dnes netrpí nedostatkem potenciálu. Trpí nedostatkem propojení mezi aktéry, mezi vzdělávacími institucemi, podnikatelským sektorem, samosprávou a rovněž s blízkými kondenzačními jádry v sousedním katovickém a žilinském regionu, které již přirozeně vytváří vazby na Ostravsko. Chybí nám metropolitní řízení, nadhled a dlouhodobé myšlení.

Ostatně stačí se zajet podívat na parkoviště na letištích v Krakově či Katovicích, či před velká obchodní centra v Polsku, nebo vodní a turistické atrakce, a jen sledovat české státní poznávací značky aut na parkovištích. Lokální ekonomika se neřídí státními vyhláškami ani dotacemi, ale chováním lokálních spotřebitelů.

Lekce z historie: Tomáš Baťa

Tomáš Baťa nebudoval továrny. Budoval ekonomické ekosystémy, vyvážel do světa integrovaná průmyslová města. Spolupráce s veřejným sektorem byla samozřejmostí, Baťa ovládal i radnici ve Zlíně, neměnil systém, on systém vytvářel. Stavební povolení pro jeho Baťovské domky se dalo stihnout za jeden den, totéž platilo v případě kolaudace. Baťa nezrychlil stavební povolení. On odstranil důvody, proč trvalo příliš dlouho.Prostě se všichni aktéři sešli v jeden den a bez zbytečné byrokracie rozhodli. A za pouhých pár měsíců se mohli jeho zaměstnanci stěhovat do nových domovů.

Propojoval výrobu, bydlení, vzdělání i služby, včetně služeb veřejných, do jednoho funkčního celku. To je přesně princip kondenzačních jader v praxi.

Jak začít: 3 strategické kroky

1. Identifikovat a posílit existující jádra
Podpora toho, co už funguje – ne vytváření nových struktur a administrativních hranic „na papíře“.

2. Propojit klíčové aktéry
Firmy, univerzity, města a veřejný sektor musí fungovat jako jeden propojený ekosystém.

3. Myslet nadregionálně
Ostravsko nelze rozvíjet izolovaně. Budoucnost je i v propojení s Katovicemi a Žilinou. Pokud například pražský úředník nechce VRT, vybudujeme si to s polskými sousedy sami.

Máme na to. Ale potenciál sám o sobě nestačí. Rozhodující je schopnost tento potenciál organizovat, propojit a řídit – jako silnou metropoli.

Jdeme do toho? Kdo se přidá?

Autor: Libor Witassek | úterý 31.3.2026 8:00

Libor Witassek

  • Počet článků 15
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1051x
Český podnikatel a kybernetik, ambasador České manažerské asociace, majitel konzultační společnosti zaměřené na interim management a consulting v oblasti transformace korporací, majitel firmy v oboru přesného strojírenství. 

Absolvent VUT v Brně obor Technická kybernetika/Umělá inteligence, University M.Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a Dominican University v Chicagu s titulem MBA. V roce 2010 byl jmenován předsedou představenstva evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V., působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group nebo VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Držitel ocenění v soutěži Marketér roku 2011 a 2012, Manažer roku 2012 v kategorii firem do 50 zaměstnanců. V roce 2013 převzal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost.

