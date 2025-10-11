Už vím, odkud se v Praze šíří žloutenka typu A
Netvrdím, že jen odtamtud. Ale vím o tom docela dobře. Často jezdím metrem do této stanice za vynikajícím odborníkem, pane Prausem, kvůli sluchadlu. Jako starší a obtížně chodící člověk se musím na schodišti v metru přidržet zábradlí. Na první pohled je krásné a vyleštěné, ale když ho obejmete prsty přes zadní a spodní stranu, zjistíte, že je tam plno mnohaleté špíny. plné bakterií, a to nejen typu A, ale i jiných. Nevím, jak je to na zábradlích v jiných stanicích metra, protože tudy nejezdím. Je možné, že na některých stanicích pracují uklízečky schopnější a svědomitější, ale v Nových Butovicích takové určitě nejsou.
Zajímalo by mne, zda se někdy kontroloři Hygienické stanice hl. m. Prahy o to zajímají, zda jim stačí pouze pohled na vršek vyleštěného zábradlí.
Také by mě zajímalo, jak to kontroluje odbor dopravy Magistrátu. Mají tam vůbec nějaké kontroly, nebo je zajímají jen nebezpečné případy v metru? Neznám odpověď. Pokud se něco dozvím, dám zde vědět.
Karol Wild
Rusko napadlo Ukrajinu, o tom není spor, a my jí pomáháme
Paní ministryně Černochová oznámila, že jsme od začátku války poskytli Ukrajině 7,7 miliardy korun. To ale není všechno.
Karol Wild
Umělá inteligence může způsobit zkázu lidstva – netvrdím že způsobí, ale může
Nerad to píši, ale mé svědomí i vědomosti mne nutí se k tomu vyjádřit. Byl bych nerad špatně pochopen, proto prosím, čtěte pozorně.
Karol Wild
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Bavorsku se rozhodlo, že příští rok zajede do Brna
Otázkou je, co tam bude dělat, s kým se setká a jak je přivítá brněnské obyvatelstvo, které už nemůže pamatovat divoké vyhnání brněnských Němců do Rakouska.
Karol Wild
Jana Maláčová a Přítomnost
Je to ostuda – článek Jana Šterna v časopise Přítomnost je nedůstojný památce zakladatele tohoto časopisu.
Karol Wild
Rozdíl mezi paní Kateřinou Konečnou a ministrem Lipavským
Zdá se, že jde o osoby nesouměřitelné, ale pokusím se dokázat, že tomu není tak. Rozdíl je opravdu veliký.
