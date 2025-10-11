Už vím, odkud se v Praze šíří žloutenka typu A

Že její výskyt je stále častější, je známo. Ale že se šíři ze stanice metra Nové Butovice, neví nikdo.

Netvrdím, že jen odtamtud. Ale vím o tom docela dobře. Často jezdím metrem do této stanice za vynikajícím odborníkem, pane Prausem, kvůli sluchadlu. Jako starší a obtížně chodící člověk se musím na schodišti v metru přidržet zábradlí. Na první pohled je krásné a vyleštěné, ale když ho obejmete prsty přes zadní a spodní stranu, zjistíte, že je tam plno mnohaleté špíny. plné bakterií, a to nejen typu A, ale i jiných. Nevím, jak je to na zábradlích v jiných stanicích metra, protože tudy nejezdím. Je možné, že na některých stanicích pracují uklízečky schopnější a svědomitější, ale v Nových Butovicích takové určitě nejsou.

Zajímalo by mne, zda se někdy kontroloři Hygienické stanice hl. m. Prahy o to zajímají, zda jim stačí pouze pohled na vršek vyleštěného zábradlí.

Také by mě zajímalo, jak to kontroluje odbor dopravy Magistrátu. Mají tam vůbec nějaké kontroly, nebo je zajímají jen nebezpečné případy v metru? Neznám odpověď. Pokud se něco dozvím, dám zde vědět.

Autor: Karol Wild | sobota 11.10.2025 11:01 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Karol Wild

Rusko napadlo Ukrajinu, o tom není spor, a my jí pomáháme

Paní ministryně Černochová oznámila, že jsme od začátku války poskytli Ukrajině 7,7 miliardy korun. To ale není všechno.

17.9.2025 v 6:04 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Politika

Karol Wild

Umělá inteligence může způsobit zkázu lidstva – netvrdím že způsobí, ale může

Nerad to píši, ale mé svědomí i vědomosti mne nutí se k tomu vyjádřit. Byl bych nerad špatně pochopen, proto prosím, čtěte pozorně.

22.8.2025 v 16:01 | Karma: 7,16 | Přečteno: 165x | Diskuse | Ostatní

Karol Wild

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Bavorsku se rozhodlo, že příští rok zajede do Brna

Otázkou je, co tam bude dělat, s kým se setká a jak je přivítá brněnské obyvatelstvo, které už nemůže pamatovat divoké vyhnání brněnských Němců do Rakouska.

14.8.2025 v 14:43 | Karma: 11,83 | Přečteno: 414x | Diskuse | Politika

Karol Wild

Jana Maláčová a Přítomnost

Je to ostuda – článek Jana Šterna v časopise Přítomnost je nedůstojný památce zakladatele tohoto časopisu.

14.8.2025 v 13:00 | Karma: 16,97 | Přečteno: 350x | Diskuse | Politika

Karol Wild

Rozdíl mezi paní Kateřinou Konečnou a ministrem Lipavským

Zdá se, že jde o osoby nesouměřitelné, ale pokusím se dokázat, že tomu není tak. Rozdíl je opravdu veliký.

9.8.2025 v 11:43 | Karma: 32,00 | Přečteno: 928x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

11. října 2025  10:26,  aktualizováno  11:38

Poslanec a čestný předseda Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších,...

Bez vody a elektřiny, jen prach a trosky. V Gaze je zpět na 200 tisíc Palestinců

11. října 2025  10:51

Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vracejí domů tisíce Palestinců. Své město nacházejí v...

Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

11. října 2025  10:21

V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku....

Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje

11. října 2025  8:28,  aktualizováno  9:39

Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karol Wild

  • Počet článků 191
  • Celková karma 16,99
  • Průměrná čtenost 827x
PhDr. Karol Wild je bývalý filmový a televizní režisér, kdysi také učitel na VŠE a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní v důchodu. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.