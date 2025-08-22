Umělá inteligence může způsobit zkázu lidstva – netvrdím že způsobí, ale může
Co je to umělá inteligence, ví už skoro každý člověk. Název zní AIG = Všeobecná umělá inteligence a AI = Artificial inteligence neboli česky umělá inteligence.
Slovo „umělá“ znamená nepřirozená. A mnozí si ji i vyzkoušeli. Zřejmě úspěšně a jsou spokojeni. Ale … Umělá, nepřirozená – to z ní přítele člověka nikdy nevytvoří, tvrdí psycholožka Muray Wolf. Ale to si uvědomujeme i sami. Zatím my rozhodujeme, co nám má povědět, o čem poučit. AI nám pomůže také zhloupnout a odnaučí nás studovat, číst knížky, o problémech diskutovat s odborníky, s přáteli, s těmi, kteří věci rozumí jako lidé. Ona je prostě chytřejší. Máme-li nějaké zdravotní potíže, neobrátíme se na lékaře, ale najdeme řešení u AI. Já jsem se také zeptal AI na vlastní zdravotní problém. A ověřil jsem si i z jiných pramenů, zda je to tak, a zjistil jsem, že je to správně. Málokdo si všimne řádku dole, že její rady nemusí být správné. Vždyť nám to tak hezky vysvětlila, že kam se hrabe naše paní doktorka. Zatím člověk má schopnost vlastním rozumem zvážit, zda rady AI jsou dobré nebo ne. Data do ní vložil člověk jako její autor a vynálezce. A měl by ji dokonale kontrolovat, o čemž nemáme jistotu. Už to, že se v závěru jejího doporučení nebo zprávy uvádí, že není jisté, že je to správné, znamená, že to nikdo nekontroluje, že si to musíme zkontrolovat sami. Například zeptat se lékařky, zda tvrzení AI je správné. Paní doktorka nám může dát odpověď… asi víte jakou.
Vědci, kteří´se AI neustále snaží zdokonalovat, mají jeden velice nebezpečný zájem: Aby se AI sama rozhodovala nezávisle na vůli člověka. Aby se – lidově řečeno – stala umělým člověkem s vlastním myšlením, ale i chováním a rozhodováním. Prostě aby byla zcela nezávislá na člověku a jeho zájmech. Aby se rozhodovala podle své vlastní vůle. A k tomu směřují vědátoři, kteří se jí zabývají. Žádný zákon, žádný předpis jim to nezakazuje!
Nedávno jsem dostal video, kde Tomáš Garigue Masaryk nesouhlasně kroutí hlavou, prezident Beneš hýbe očima vpravo-vlevo a M. R. Štefánik mrká víčky. To vytvořila umělá inteligence.
Uvedu vymyšlený a kuriózní případ, který by se hypoteticky mohl stát: Umělá inteligence vytvoří podobu premiéra Fica a ten v uměle vytvořeném videu veřejnosti oznámí, že je třeba zastřelit premiéra Fialu jako nepřítele Slovenska a vyzve lidi, aby Fialu zastřelili… Jiný – a nebezpečnější - příklad si můžete domyslet sami.
Pro ty, kteří neumějí pochopit můj článek, opakuji: nemám nic proti IA, jen se bojím, že kdyby se stala samostatnou bytostí s vlastním uvažováním a rozhodováním, mohla by být nebezpečná.
Karol Wild
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Bavorsku se rozhodlo, že příští rok zajede do Brna
Otázkou je, co tam bude dělat, s kým se setká a jak je přivítá brněnské obyvatelstvo, které už nemůže pamatovat divoké vyhnání brněnských Němců do Rakouska.
Karol Wild
Jana Maláčová a Přítomnost
Je to ostuda – článek Jana Šterna v časopise Přítomnost je nedůstojný památce zakladatele tohoto časopisu.
Karol Wild
Rozdíl mezi paní Kateřinou Konečnou a ministrem Lipavským
Zdá se, že jde o osoby nesouměřitelné, ale pokusím se dokázat, že tomu není tak. Rozdíl je opravdu veliký.
Karol Wild
Permanentní změny historie Slovenska
Reprodukuji zprávu slovenského internetového deníku sp21.sk s neuvěřitelnou snahou politických orgánů znovu měnit historii.
Karol Wild
Pamatujete vy starší na Pomocnou stráž VB? Co ji zase obnovit?
Samozřejmě ne jako PS VB, ale jako PS MP. My starší si ji pamatujeme, někteří z nás policii dobrovolně a zadarmo pomáhali.
