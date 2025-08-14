Sudetoněmecké krajanské sdružení v Bavorsku se rozhodlo, že příští rok zajede do Brna
„Brněnský pochod smrti“ začal večer 30. května 1945 a trval celou noc až do rána. Byl divoký, protože ještě neexistovalo rozhodnutí Postupimské konference o odsunu Němců.
Provedly ho české revoluční gardy na základě rozhodnutí brněnského Zemského sněmu z předešlého dne, aby uvolněné byty po Němcích mohli dostat brněnští Češi. Bylo takto krutě vyhnáno asi 20 tisíc Němců z Brna a okolí. Během nočního pochodu bylo asi sedm tisíc Němců jednoduše zastřeleno nebo ubito gardisty, když už nemohli dál. Bližší podrobnosti najdete v článku na ČT 24 . Já se chci zde zamyslet nad samotnou příští návštěvou potomků sudetských Němců v Brně příštího roku.
Zajímá mě, co se bude asi dít. Budou potomky sudetských Němců vítat skupinky Čechů, kteří jim budou nadávat do nacistů a pokřikovat, že nic od nás nedostanou a již je sem nikdy nepustíme? Budou se potomci Němců, vyhnaných do Rakouska, chtít podívat na cestu, kudy hnali jejich předky? Budou vzpomínat na to, že bylo na této strastiplné cestě dopro revolučními gardami povražděno tolik starých, nemocných a dětí? Právě těch, co už nevzládali jít dál? Členové revolučních gard každého na místě zastřelili. Budou se ptát, kam odklidili jejich mrtvoly? A jak se zachovají potomci těch revolučních gardistů? Budou nadále pyšni na činy svých předků? Nebo by se nějak seskupili a a jako skupina omluvili potomkům zavražděných? Najde se nějaký odvážlivec, který by se na sociálních sítích pokusil dát takovou skupinku dohromady? Mám spoustu dalších otázek, můžete si je položit sami a také si na ně odpovědět.
V Česku existují dvě česká krajanská sdružení, například později vzniklé Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sejde se s potomky zavražděných Němců v přátelském duchu a s omluvou? Mělo by. To je jediné, co už po tak dlouhé době mohou učinit. A měli by je doprovázet během jejich návštěvy s pochopením a pomocí i na cestě, kudy hnali jejich předky do Rakouska.
Karol Wild
