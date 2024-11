Společná smůla pana Andreje Babiše a paní Kateřiny Konečné

Na začátku je konstatování, že názorově mají k sobě blízko. Na konci je útok koalice Spolu proti nim oběma. To je ta smůla.

Kateřina Konečná - a to musí uznat každý objektivně uvažující člověk - je velice schopná politička. Teoreticky by nemělo být problémem, aby se v parlamentních volbách spojili. Až se budou blížit volby, bude stále jasnější, že pan Babiš a paní Konečná mají podobná řešení společenských problémů. Je tady „ale“! Už jsem velice zvědavý, co vládní koalice s pomocí věrných médií vymyslí. Pamatujeme si, že těsně před minulými volbami vymysleli a znovu zdůraznili Čapí hnízdo. Rozhodnutí soudu ignorovali. Také údajná estébácká spolupráce byla dobrá a vhodná jako zbraň. Tou je pořád, protože česká vláda považuje smírné řešení za handl, za odměnu od Pellegriniho. Nebo že Babiš má nějaký zámek ve Francii a má tam tajné konto. To vše pomohlo těm hloupějším lidem demokraticky zvolit nynější koalici. Co nás čeká a nemine? Tvrzení koalice, že Konečná i Babiš jsou proti zvýšení obranyschopnosti země a odmítají nákup letadel F-35. To, že jsou poruchová a dvakrát dražší pro nás než pro Spojené státy, koalici nezajímá. Prostě trvají na posílení obranyschopnosti. K čemu jsou pro obranu útočná letadla? Pletou si obranu a útok, ale oni ta dvě slova nedokáží rozlišit. Namísto toho, aby usilovali o skutečnou obranu v podobě dronů, protiletadlových systémů, jako jsou například Patrioti, hledají možnost, jak se zavděčit vedení Evropské unie a Americe. Jistě i novému prezidentovi bude milé, když si Česko koupí poruchová a zastaralá letadla F-35. Za ty peníze, které od nás požadují, bude jen rád.

Konečná a Babiš mají mnoho společného. Ale předvolební spolupráce nebude možná. Jednak nevíme, jak smýšlejí další členové KSČM pod paní Konečnou. Mají stejné názory jako ona? Nebo jsou stále v zajetí přesvědčení, že nejlepší je komunistická diktatura? Jak se budou projevovat ti komunističtí lídři, kteří budou kandidovat? Nic o nich nevíme, natož o jejich názorech. Paní Konečná je pro KSČM málo!

Kdyby Babiš ve volbách zvítězil, mohl by komunisty přizvat do vlády. Ale už předem si to myslí nynější vládní koalice a bude útočit proti komunistům za jejich čtyřicetiletou diktaturu a Babiše bude obviňovat ze spolčení s nenáviděnými komunisty. Babišovi nezbyde nic jiného, než se před volbami od komunistů distancovat, i když si v duchu bude přát jejich vládní spolupráci, nebo alespoň podporu. Brzy se to projeví. Nezáleží ani tak na Babišovi jako na komunistických kandidátech do parlamentních voleb. Paní Konečná je v Bruselu a těžko to bude moci na dálku ukočírovat. A pan Babiš bude potřebovat s někým jít do voleb společně. Tak jak to dělá současná vládní koalice. Jinak je nebezpečí, že koalice Spolu bude mít o jeden dva hlasy ve sněmovně víc než ANO.