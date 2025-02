Rusko-ukrajinská válka podruhé

Na samém začátku této války jsem vyslovil a zde napsal svůj názor na její příčinu. Na tom nic neměním i za cenu, že mne orgány postihnou podle přílepku k zákonu Lex Ukrajina.

V první řadě opakuji, a to hodně nahlas, že Putin udělal chybu a zločin, když přepadl Ukrajinu. V mém tehdejším článku, krátce po začátku agrese zde uveřejněném, jsem napsal svůj názor na příčinu Putinova kroku a co tím zamýšlí. Šlo mu o ochranu ukrajinských, ale rusky mluvících občanů Donbasu, Luhanska a možná dalších oblastí. Česká média se nezmiňují o tom, že Ukrajinci ruského původu jsou na těchto územích různým způsobem šikanováni, že nesmějí mluvit svým rodným jazykem, že na úřadech úředníci – byť rusky také mluvící - nesmějí „naslouchat“ jejich žádostem, ani jim rusky odpovídat a už vůbec ne vyřešit jejich problémy. Stručně řečeno násilné a bezohledné poukrajinšťování tam žijících Rusů. To byl také důvod vyhlášení Donbaské i Luhanské lidové republiky s vlastní ruskojazyčnou samosprávou. Tolik před skoro třemi roky. Krym byl původně ruský, jen Chruščov, který se narodil na Ukrajině, se chtěl zavděčit a daroval Krym Ukrajině. Jen tak, mávnutím pera. Jak jsem již psal, 96 % tamějších obyvatel se v referendu vyjádřilo, že chtějí být součástí Ruské federace. Bylo jich tam tolik proto, že od starých časů bylo zvykem, že dělníci, pracující v nehostinných oblastech sibiřského Ruska, neměli po tři roky žádnou dovolenou a pak dostali možnost se zotavit na Krymu. Už se tam usadili, oženili, zplodili děti…

Je třeba si také uvědomit, že na Ukrajině už nejde jen o ruskou agresi, ale také o agresi Ukrajiny do Kurska, tedy do Ruska. Už to není jednostranný válečný akt, ale dvoustranný. Tady udělal Zelenskyj obrovskou chybu – udělal na oplátku to, co udělal Putin jemu. Výmluvy na to, že bude mít lepší vyjednávací pozici v podobě „něco za něco“, jsou nesmysl, absolutní nesmysl! Co bude dál, ukáže Trump. Ať bude řešení jakékoliv, životy nevinných lidí, včetně všech vojáků a civilních obyvatel stojí za to, že se přestane umírat. Ne příměří, ale mír! Na něj by nějakou dobu měli dohlížet vojáci pod záštitou OSN, nikoliv pod záštitou NATO. S tím by Putin určitě nesouhlasil!

Nejsem na Trumpově místě, ale být na něm, udělal bych toto: ruskojazyčné oblasti, jako Donbas, Luhansko a jiné, bych ponechal ukrajinskému státu. Ale zavedl bych samosprávu, která bude odpovídat složení obyvatelstva. Všechny Rusy v těchto oblastech by měli brát tak, jako my bereme Slováky, žijící v Česku. Mohou mluvit slovensky, mohou se domlouvat slovenským jazykem a nejsou kvůli tomu žádným způsobem šikanováni. A Ukrajina by zůstala ve svých hranicích, jen by musela respektovat ruský jazyk a dovolit tamějším Rusům mít svoji samosprávu pod ukrajinskou vlajkou.

Abych nebyl popotahován podle přílepkového paragrafu v Lex Ukrajina, zdůrazňuji, že jsem pro územní celistvost Ukrajiny a nesouhlasím s tím, že Rusové přepadli Ukrajinu. Ani s tím, že Ukrajina přepadla Rusko v Kurské oblasti. To už není jen ruská agrese, ale rusko-ukrajinská válka.