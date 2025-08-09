Rozdíl mezi paní Kateřinou Konečnou a ministrem Lipavským
Paní Kateřina Konečná je komunistka. Když se změnil režim, bylo jí osm roků (!), ale díky svým rodičům, jejich přesvědčení o spravedlnosti socialistického myšlení se také stala komunistkou. Základní rozdíl mezi ní a Lipavským: Mohla přejít k sociálním demokratům nebo k jiné straně, ale zůstala věrna myšlenkám sociální rovnosti. Lipavský se vzdal Pirátů a přešel kvůli dobrému džobu k ODS. Jestli změnil také své politické smýšlení, není známo. Asi žádné – komě chtivosti funkce a peněz – nemá.
Kateřina Konečná zůstala věrna myšlence sociální rovnosti a beztřídní společnosti. Evropská unie, jejíž je poslankyní, se neustále snaží udělat z Evropy jeden superstát, v němž jedině ona chce rozhodovat, co je pro Evropany správné a žádoucí. A to i úsilím o zrušení práva veta. Co to je jiného, než diktatura či snaha násilím sjednotit národy pod jedinou vládou s jediným správným názorem a řízením státu? Podle mého názoru hrozí EU rozpad. První, kdo se vzepřeli, byli Britové, jiní asi budou následovat.
V různých televizních debatách oponenti paní Konečné neustále hloupě a nemístně připomínají komunistickou diktaturu a posměšným tónem ji nazývají komunistkou a oslovují jako soudružku. Ale co má paní Konečná s komunistickou diktaturou v našem státě společného? Ona na tyto urážlivé poznámky a odkazy na komunistický režim nereaguje a dobře dělá, protože se starou komunistickouu diktaturou nemá opravdu nic společného. Proč jí to neustále předhazují, jako kdyby ona a její Komunistická strana Čech a Moravy mohla za střílení lidí na hranicích, za jejich zavření do kriminálu, za pronásledování pro jiné názory a podobně. Mají rozum? Nemají, jen nemají proti ní jiné argumenty. I když jsem sám voličem pana Babiše, stejně jako v minulosti, držím paní Konečné palce a přeji jí úspěch ve volbách. Její názory jsou správné a je hanbou jejich oponentů, že proti ni nemají jiný argument, než že je komunistka a de facto zodpovědná za krutý komunistický režim, trvající až do sametové revoluce. Protože – přiznejme si – o žádnou revoluci nešlo, šlo o převrat klidný a nenásilný.
Ministr Lipavský je na rozdíl od ní zrádcem vlastní politické strany Pirátů a odešel z ní jen proto, aby si zajistil dobrý džob. Co si myslí – v podstatě si myslí jen to, co premíér Fiala – je zcela lhostejné. Je mu ke cti jeho jednání ve věci Izraele, Hamásu i Palestiny jako státu. Palestinský stát by znamenal obklíčení Izraele ze tří stran, ze severu libanonským Hizbaláhem a z jihu a z východu Hamásem. Zbylo by jen moře a o to všem jeho nepřátelům jde – vyhnat Židy do moře. I když se Lipavský snaží, doufám, že po volbách už nebude ministrem. Na jeho místě si umím představit Lubomíra Zaorálka - budu mu ve volbách držet palce.
Karol Wild
Permanentní změny historie Slovenska
Reprodukuji zprávu slovenského internetového deníku sp21.sk s neuvěřitelnou snahou politických orgánů znovu měnit historii.
Karol Wild
Pamatujete vy starší na Pomocnou stráž VB? Co ji zase obnovit?
Samozřejmě ne jako PS VB, ale jako PS MP. My starší si ji pamatujeme, někteří z nás policii dobrovolně a zadarmo pomáhali.
Karol Wild
Konečně jsem pochopil ta tři procenta do pěti let
Dlouho mi vrtalo hlavou, proč každý rok dvě desetiny procenta, proč musíme dosáhnout do pěti let tří procenta. Už je mi to nad slunce jasné.
Karol Wild
Proč populistická, krajně pravicová?
Tak média označují Alternativu pro Německo. Snaží se tím naznačit nebo dokonce zdůraznit, že jde o nějaké nedůvěryhodné zločince? Vždyť je to normální strana jako všechny ostatní.
Karol Wild
Několik slov k válce - potřetí
Když se ohlédnu za sebe, na svůj život, musím konstatovat, že jsem poznal, že věci zdánlivě složitě a neřešitelné jsou v podstatě jednoduché a snadno řešitelné.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Fenka Petunia je nejošklivějším psem světa. Majitelka vyhrála přes 100 tisíc
V soutěži o titul nejošklivějšího psa na světě letos zvítězila dvouletá bezsrstá fenka Petunia z...
Vyhnání, šikana a týrání v Akci Ř. Před 75 lety chtěli komunisté zničit ženské řády
Premium Toho dne zazvonil u vchodu zvonek a do haly vstoupilo několik mužů. Oznámili naší sestře...
Kim vypouští signály. Nebývalé postavení jeho dcery naznačuje fotka i další indicie
První dáma KLDR Ri Sol-ču ustoupila do pozadí. Na veřejnosti se v červnu objevila poprvé po roce a...
Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo výšlapu na horu musel na kapačky
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS musel nečekaně změnit svůj sobotní program. Kampaňového...
- Počet článků 186
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 839x