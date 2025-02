Proč populistická, krajně pravicová?

Tak média označují Alternativu pro Německo. Snaží se tím naznačit nebo dokonce zdůraznit, že jde o nějaké nedůvěryhodné zločince? Vždyť je to normální strana jako všechny ostatní.

Za chvíli uvidíme, jak dopadnou v Německu volby. I když všechny ostatní strany s AfD nechtějí nic mít, budou muset. Zvítězí CDU/CSU, podobné seskupení jako v Česku Spolu, ale méně rozhádané a držící pohromadě. Dopadnou-li volby, jak průzkumy ukazují, bude to 30 % pro CDU/CSU, 20 % pro AfD a 15 % pro SPD. Zelení 13 %. S kým CDU/CSU sestaví vládu? S AfD prý za žádnou cenu, zbývá Scholz nebo zelení, v podstatě nikdo jiný. Bude-li chtít vítěz sestavit vládu s dalšími stranami, má jen dvě možnosti, a to jsou strany, které mu budou podrážet nohy. A AfD? Bude s Merzem hlasovat a podpoří ho tehdy, když to bude konvenovat jejich přesvědčení a záměrům. Takže o AfD, přes její hanlivý mediální obraz, uslyšíme často a hodně. Dokonce i v našem zájmu.