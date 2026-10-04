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Proč nebudu na Praze 1 volit za starostku paní Terezu Radoměřskou

Karol Wild
Domníval jsem se, že když se zabývá charitativní činností, bude mít pochopení pro problémy starších lidí. Hluboce jsem se mýlil.

Moje manželka šla v neděli do kostela v lednu roku 2017. Schody do kostela sv. Jezulátka na Malé Straně byly plné neuklizeného zmrzlého sněhu. Když jsme šli z kostela ven, manželka uklouzla na schodech a skončila v nemocnici, ze které se už nedostala jinak než v rakvi. Když se celé schody později renovovaly, dvakrát jsem napsal paní starostce, že tam chybí zábradlí. Chápu, že památkáři nechtějí dovolit dát zábradlí na starobylé schody, byť renovované, ale vpravo i vlevo jsou další dvě schodiště kolem bočních stěn domů a na ně by neměl být problém dát zábradlí. Ale paní starostka nic neudělala, ani mi neodepsala, přestože jsem jí o tom napsal dvakrát.

Také jsem jí napsal, že na našem domě je starobylá lucerna a na ní dopravní značka zákazu vjezdu na Karlův most. Jednak není předpisově velká, ani v předepsané výši, ale především hyzdí starobylou lucernu. Jediná takto zohyzděná lucerna v celé Praze. Navrhl jsem její přemístění. Žádná reakce, žádná odpověď, i když jsem se připomněl dvakrát. Do třetice jsem ji upozornil, že do Mostecké ulice dali na chodníky velké květináče s křovím a že to překáží, protože tudy chodí hodně turistů. Opět žádná reakce, ani odpověď. Květináče po třech měsících odnesli - asi na jiný příkaz, ale mně zapomněli odepsat.

V minulých měsících jsem několikrát napsal všem zastupitelům, včetně paní starostky, že zástupci Městské části na shromážděních SVJ mlčí, o problémy domu se nezajímají a protože nehlasují, o všem nakonec rozhoduje jen předseda, kterým je člověk bez citu pro historickou stavbu, ve které bydlí. A podle toho péče o dům vypadá. A paní starostka na moje upozornění opět neodpověděla, nijak nereagovala a nic se nezměnilo. Kdyby alespoň napsala „Vlezte mi na záda“, bylo by to nezdvořilé, ale byla by to alespoň nějaká odpověď.

Autor: Karol Wild | neděle 4.10.2026 11:22 | karma článku: 0 | přečteno: 34x
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Karol Wild

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  • Průměrná čtenost 810x
PhDr. Karol Wild je bývalý filmový a televizní režisér, kdysi také učitel na VŠE a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní v důchodu. 

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