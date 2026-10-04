Proč nebudu na Praze 1 volit za starostku paní Terezu Radoměřskou
Moje manželka šla v neděli do kostela v lednu roku 2017. Schody do kostela sv. Jezulátka na Malé Straně byly plné neuklizeného zmrzlého sněhu. Když jsme šli z kostela ven, manželka uklouzla na schodech a skončila v nemocnici, ze které se už nedostala jinak než v rakvi. Když se celé schody později renovovaly, dvakrát jsem napsal paní starostce, že tam chybí zábradlí. Chápu, že památkáři nechtějí dovolit dát zábradlí na starobylé schody, byť renovované, ale vpravo i vlevo jsou další dvě schodiště kolem bočních stěn domů a na ně by neměl být problém dát zábradlí. Ale paní starostka nic neudělala, ani mi neodepsala, přestože jsem jí o tom napsal dvakrát.
Také jsem jí napsal, že na našem domě je starobylá lucerna a na ní dopravní značka zákazu vjezdu na Karlův most. Jednak není předpisově velká, ani v předepsané výši, ale především hyzdí starobylou lucernu. Jediná takto zohyzděná lucerna v celé Praze. Navrhl jsem její přemístění. Žádná reakce, žádná odpověď, i když jsem se připomněl dvakrát. Do třetice jsem ji upozornil, že do Mostecké ulice dali na chodníky velké květináče s křovím a že to překáží, protože tudy chodí hodně turistů. Opět žádná reakce, ani odpověď. Květináče po třech měsících odnesli - asi na jiný příkaz, ale mně zapomněli odepsat.
V minulých měsících jsem několikrát napsal všem zastupitelům, včetně paní starostky, že zástupci Městské části na shromážděních SVJ mlčí, o problémy domu se nezajímají a protože nehlasují, o všem nakonec rozhoduje jen předseda, kterým je člověk bez citu pro historickou stavbu, ve které bydlí. A podle toho péče o dům vypadá. A paní starostka na moje upozornění opět neodpověděla, nijak nereagovala a nic se nezměnilo. Kdyby alespoň napsala „Vlezte mi na záda“, bylo by to nezdvořilé, ale byla by to alespoň nějaká odpověď.
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