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Předseda SVJ proti památkářům – tomu říkám troufalost

Karol Wild
Bydlíme ve více než 600 roků starém domě. Kdysi se k němu připojila novorenesanční stavba a spojila se se schodištěm staršího domu.

Když se později zavádělo vodovodní a kanalizační potrubí, bylo jedno vedené v domě zvaném Celnice a končilo v místnosti, ve které bylo instalované WC. Žádné jiné potrubí vody ani kanalizace v předním domě nebylo a jeho obyvatelé užívali tohoto WC i k donášce vody do bytu v konvici a splašky zase vylévaly do WC. Z tohoto WC vedly rozvody také do dvou sousedních bytů. Záchod nebyl později užívaný, protože všichni sousedé už měli vodu i kanalizaci ve svých bytech. Ale – což je důležité - jejich rozvody jsou stále v této místnosti. Předseda SVJ - neznalý stavebně-konstrukční situace - pronajal toto bývalé WC jako sklad. Žádal jsem proto, aby toto WC bylo obnovené a pronajaté jedné firmě, která sídlí v domě, pouze jako WC a nikoliv jako sklad zboží. I památkáři napsali Městské části, aby se toto WC obnovilo jednak z důvodu památkové ochrany více než šest set roků starého domu, jednak z konstrukčních důvodů. Reakce předsedy SVJ byla pro něj typická. Napsal Městské části, že památkáři nemají právo rozhodovat o tom, co se v domě děje.

Jsem velice zvědav, jak bude Městská část reagovat.

Autor: Karol Wild | neděle 18.10.2026 16:28 | karma článku: 0 | přečteno: 22x
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Karol Wild

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PhDr. Karol Wild je bývalý filmový a televizní režisér, kdysi také učitel na VŠE a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní v důchodu. 

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