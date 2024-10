Piráti, co to je

Když jsem před léty zaznamenal slovo "piráti" v médiích, zpočátku jsem si myslel, že jde o nějakou hru na školním táboře.

Později jsem, samozřejmě, prozřel a zjistil, že se mýlím. Nikdy jsem je nevolil a nikdy bych tuto stranu nepodpořil. Už kvůli tomu názvu! Piráti jsou v obecném povědomí lupiči, kteří přepadávali obchodní lodě, pozabíjeli posádku a ukradli, co mohli. Velice jsem se divil, že si politická strana dá do názvu tak profláknutý název námořních lupičů. Zřejmě očekávali přízeň mladých, ale jsou mladí a mladí. Ti nejmladší vědí o pirátech jen to nejhorší z pověstí a dobrodružných filmů o nich. Ale nemají volební právo. Ti starší sice už na starých znalostech o pirátech nelpěli, ale přesto přijali tento název. Spíše z nedospělosti politického myšlení. Co chtěli Piráti tímto názvem říci? Že budou loupit české obyvatelstvo? Nebo jim šlo o teplá místečka pro ubohý počet čtyř poslanců, tří ministrů a hromadu náměstků, poradců a dalších příživníků z jejich řad? Nakonec skončili na smetišti politických dějin České republiky. Jediné, co uznávám jako férové jednání, je odstoupení předsedy Ivana Bartoše a celého předsednictva.

Co se mi velice nelíbí, je postoj ministra Lipavského. Tento nedostudovaný muž je natolik chtivý zůstat na svém teplém místečku, že je nejen schopen a ochoten odejít od Pirátů, ale byl schopen vstoupit i do jiné politické strany, která je ve vládě, nebo být ministrem bez stranické příslušnosti - jen aby si udržel své teplé místečko. Konstatování premiéra Fialy, že je s ním spokojen, se neopírá o nic jiného než o to, že Lipavský držel linii Občanské demokratické strany a hlavně nic nepokazil, protože ani nemohl. Nic totiž neudělal, co by stálo za řeč. Jen být pokorný vůči premiérovi je dost málo na to, aby pokračoval ve vládě pod jinou než pirátskou vlajkou. Nebo jako nestraník, což nakonec zvolil. Donesl sice demisi premiérovi, ale držel ji tak pevně v ruce, aby ji ani premiér nepřevzal. Spoléhal na to, že ho premiér nechá ve funkci, protože vždy konal jenom to, co si premiér přál a nic nikdy navíc, aby si ho neznepřátelil. To velice zazlívám premiéru Fialovi, že si podržel poddajnou a poslušnou figurku na své vládní šachovnici. Lze to u něho pochopit z praktických důvodů, ale čestné to není.

Všimli jste si, že ze štíhlého mladíka vyrostl za krátkou dobu tlouštík, který už sotva zapne sako? Bodejť by se nedržel své funkce, když má levné jídlo jak na ministerstvu, tak ve sněmovně. Ať mu chutná, více než rok to nebude. A premiérovi klesnou sympatie veřejnosti. Také mu to přeji.