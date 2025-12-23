Otevřený dopis Andreji Babišovi
Vážený pane Andreji Babiši,
nejprve mi dovolte popřát Vám ke jmenování předsedou české vlády. Bylo to urputné a díky Vašemu vzdání se Agrofertu jste uspěl. To nebylo dobře, ale v dané chvíli jste - ve výsostném zájmu České republiky - neměl jinou možnost.
Pokud jde o Vaše prohlášení o vzdání se majetku, považuji to za naprosto nesmyslné a zcela odporující lidským právům.
Jsem přesvědčen, že kdyby kterýkoliv poslanec na první schůzi sněmovny navrhl změnu zákona o střetu zájmů s odůvodněním, že odporuje základním lidským právům, určitě by to prošlo s okamžitou platností - a to nejen díky Vám nakloněné většině v parlamentu. V novém znění zákona by mělo být ustanoveno, že žádný český občanm, vstupující do státních služeb, by neměl být povinen vzdát se svého majetku. Zákon by současně v dalším odstavci omezil možnost tohoto politika ovlivňovat jakýmkoliv způsobem dotace nebo státní zakázky pro jeho firmy. Kontrolou by mohl být pověřen Nejvyšší kontrolní úřad.
Vaše prohlášení o vzdání se majetku považuji za absurdní a pokud s ním část veřejnosti souhlasí, je to jen a jen závist. Majetek jste získal mnohaletou usilovnou prací a vzdát se ho pro jednu dočasnou politickou funkci je absolutní nesmysl a zločin proti lidským právům. Doufám, že se mezi dvěma stovkami poslanců parlamentu najde rozumný člověk, který pochopí, co je jeho morální povinností, a změnu zákona navrhne. Tím budete moci upustit od vzdání se majetku a jeho převedení do slepého fondu.- Už to označení „slepý“ je nesmysl sám o sobě.
Přeji Vám hezké vánoční svátky a do nového roku 2026 pevné zdraví a úspěchy ve službě České republice!
V hluboké úctě
Karol Wild
Karol Wild
Už vím, odkud se v Praze šíří žloutenka typu A
Že její výskyt je stále častější, je známo. Ale že se šíři ze stanice metra Nové Butovice, neví nikdo.
Karol Wild
Rusko napadlo Ukrajinu, o tom není spor, a my jí pomáháme
Paní ministryně Černochová oznámila, že jsme od začátku války poskytli Ukrajině 7,7 miliardy korun. To ale není všechno.
Karol Wild
Umělá inteligence může způsobit zkázu lidstva – netvrdím že způsobí, ale může
Nerad to píši, ale mé svědomí i vědomosti mne nutí se k tomu vyjádřit. Byl bych nerad špatně pochopen, proto prosím, čtěte pozorně.
Karol Wild
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Bavorsku se rozhodlo, že příští rok zajede do Brna
Otázkou je, co tam bude dělat, s kým se setká a jak je přivítá brněnské obyvatelstvo, které už nemůže pamatovat divoké vyhnání brněnských Němců do Rakouska.
Karol Wild
Jana Maláčová a Přítomnost
Je to ostuda – článek Jana Šterna v časopise Přítomnost je nedůstojný památce zakladatele tohoto časopisu.
